Почему прогнозы погоды так часто врут — объясняет синоптик из Новосибирска (теперь всё понятно)

Синоптик объяснил, почему в прогнозах погоды встречаются ошибки
Про точность прогнозов погоды ходит немало шуток. Вот и новосибирский Гидрометцентр этой осенью несколько раз обещал нам «бабье лето», которое через несколько дней сменялось резким похолоданием, а затем снова возвращалось. Мы поговорили с синоптиком Ренадом Ягудиным и узнали, почему прогнозы погоды не всегда точные и какие факторы на это влияют. Публикуем познавательную колонку-мнение. Далее — от первого лица.
«Бабье лето» обычно связано с перемещением области повышенного атмосферного давления из районов Казахстана, которые связаны с Азорским максимумом. Оттуда ядра высокого атмосферного давления проходят по южным границам умеренных широт и достигают Сибири и Казахстана — этот процесс мы наблюдали во второй декаде сентября и в начале третьей декады.
С чем может быть связана неточность прогнозов?
Например, знаете ли вы, что одна из государственных телевизионных компаний вещает прогнозы сайта «Яндекс.Погода»? То есть наша российская Гидрометслужба не имеет к этому никакого отношения. Произошло импортозамещение, которое вытеснило местные сибирские прогнозы погоды. Многие сейчас смотрят модельные прогнозы, основанные на интерпретации численных моделей прогнозов погоды и неспособные предсказывать опасные и неблагоприятные явления природы. Вот для чего создавалась мировая и российская Гидрометслужба? Ради прогнозирования опасных явлений вроде штормов, ураганов, шквалов и так далее.
Модельные прогнозы показывают очень спокойное течение атмосферных процессов и погоды. Они не могут предсказать ни метели, ни туманы, ни шквалы, ни ураганы. Вот то, что было у нас 26 и 29 мая, когда на город обрушились шквалы и заморозки, когда рушились из-за ветра рекламные щиты — вот такие ситуации многочисленные погодные сервисы в Интернете предсказывать не могут. Таким образом можно сделать вывод, что неточность прогнозов погоды объясняется несовершенными методами прогнозирования.
Атмосфера — это стихия. И модели статистические или математические имеют вероятностный характер. Наши методы в принципе сами по себе вероятностные. Но мы к этому добавляем интеллект синоптика, синоптик добавляет опыт и знания климатических условий своей территории, особенности штормовой ситуации, поэтому прогнозы получаются более точные и более правильные, чем у погодных сервисов.
Какие существуют методы прогнозирования?
Основа прогноза синоптиков следует из определения греческого слова «синоптикос» — обозревающий всё вместе. Синоптик обозревает карты погоды (синоптические карты), на которых видны перемещения областей низкого и высокого атмосферного давления, циклонов и антициклонов, зон тёплого воздуха и холодного воздуха, осадки, а также сезон ураганов и ветров. Синоптический приём был открыт ещё в 19 веке. Затем люди поняли, что атмосферные процессы не линейны, то есть они идут то с ускорением, то с замедлением. Тогда они начали разрабатывать математические методы расчёта атмосферных процессов, численные-гидродинамические методы прогноза погоды. Так появились математические методы прогноза погоды с помощью ЭВМ.
Затем появилась космическая метеорология — стали отслеживать состояние погоды и атмосферных процессов с помощью космических аппаратов. Наконец, в каждом крупном городе есть институты, которые разрабатывают местные методы, которые испытываются и внедряются в работу синоптиков — это численные методы, прогнозы местных особенностей температур и осадков, ветров и туманов, гололёдов и гроз, и так далее. Синтез этих методов даёт оперативный сибирский прогноз погоды — то, чего не имеют погодные сервисы.
Жители жалуются на недостоверные прогнозы погоды, но они даже не знают, что мы не имеем ни малейшего к ним отношения. И мы обращались к губернатору, показывали на конкретных примерах, что использование погодных сервисов в Интернете приводит к разным последствиям.
А где вы смотрите прогноз погоды?
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