Почему прогнозы погоды так часто врут — объясняет синоптик из Новосибирска (теперь всё понятно)

Про точность прогнозов погоды ходит немало шуток. Вот и новосибирский Гидрометцентр этой осенью несколько раз обещал нам «бабье лето», которое через несколько дней сменялось резким похолоданием, а затем снова возвращалось. Мы поговорили с синоптиком Ренадом Ягудиным и узнали, почему прогнозы погоды не всегда точные и какие факторы на это влияют. Публикуем познавательную колонку-мнение. Далее — от первого лица.

«Бабье лето» обычно связано с перемещением области повышенного атмосферного давления из районов Казахстана, которые связаны с Азорским максимумом. Оттуда ядра высокого атмосферного давления проходят по южным границам умеренных широт и достигают Сибири и Казахстана — этот процесс мы наблюдали во второй декаде сентября и в начале третьей декады.