На продажу выставили землю под бывшей новосибирской телестанцией «Мир» за 140 миллионов

Земля под бывшей телестанцией «Мир» выставлена на продажу в Ленинском районе Новосибирска. Стоимость участка на данный момент оценивается продавцом в 140 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте агентства недвижимости «Жилфонд».



В описании объекта говорится, что участок размежёван на два — площадью 1 778 кв.м. и 12 351 кв.м. Первый входит в категорию «земель для населенных пунктов и для эксплуатации здания (телестанции). Второй участок также предназначен для «поселений», а также для «эксплуатации башни металлической» и нескольких зданий.