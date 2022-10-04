На продажу выставили землю под бывшей новосибирской телестанцией «Мир» за 140 миллионов
В довесок покупателю отдадут здание телестанции, вышку и гаражные боксы
Земля под бывшей телестанцией «Мир» выставлена на продажу в Ленинском районе Новосибирска. Стоимость участка на данный момент оценивается продавцом в 140 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте агентства недвижимости «Жилфонд».
В описании объекта говорится, что участок размежёван на два — площадью 1 778 кв.м. и 12 351 кв.м. Первый входит в категорию «земель для населенных пунктов и для эксплуатации здания (телестанции). Второй участок также предназначен для «поселений», а также для «эксплуатации башни металлической» и нескольких зданий.
— На территории расположены: здание 684 кв.м. 3 этажа, ремонт хороший, состояние хорошее, здание проходной 60 кв.м 2 этажа., гаражный комплекс 12 боксов. Ограничений нет, красных линий нет, — говорится в объявлении.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», акции ООО «Телевизионная станция «Мир»» распределены между девятью акционерами. АО «Сеть телевизионных станций» (АО «СТС») принадлежат 49% акций, Якову Таубесу — 16%, Геннадию Афанасьеву, Олегу Иванову, Татьяне Кураповой и Галине Мясниковой принадлежат по 8,5% акций компании. Еще 1% находится в портфеле АО «СТС-Регион».
В декабре 2021 года стало известно, что руководство телестанции «Мир» разорвало с сотрудниками трудовые договоры. По словам бывших работников, последняя съёмка в 30-летней истории частного новосибирского телеканала состоялась 17 декабря. Одна из названных причин закрытия телестанции — переход с аналогового вещания на цифровое, который был неудобен возрастной аудитории канала.