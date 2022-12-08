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Элитные дома и квартиры в НовосибирскеФоторепортаж

Башни миллионеров: на Кирова достроили комплекс с пентхаусами за 60 миллионов и отельным сервисом — как он выглядит внутри

ГК «Дом-Строй» полностью сдала Richmond Residence — здесь есть отдельный лифт для жителей в бассейн

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Richmond Residence стал самым статусным жилым комплексом улицы Кирова — и одним из самых дорогих в городе

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На улице Кирова достроили один из самых видных жилых комплексов Новосибирска — Richmond Residence. Он заполнил больше 10 лет пустующую площадку с котлованом, где еще в нулевых по японскому проекту собирались построить даже более амбициозный гостинично-офисный комплекс — тоже с двумя башнями. В новой резиденции застройщик, ГК «Дом-Строй», решил сделать упор на сервис: здесь есть скрытые лифты для обсуживающего персонала, консьержи, которые могут вызвать такси или выбрать букет, и отдельный лифт для жителей, на котором в тапочках можно подняться в СПА-центр с бассейном. В новом комплексе побывали корреспонденты НГС.

Группа «Дом-Строй» закончила строительство комплекса Richmond Residence на улице Кирова, 50: в апреле застройщик получил разрешение на ввод первой башни комплекса, в последний день октября — второй.

На фасаде домов есть вставки с орнаментом и необычные ажурные решетки. Со дня на день на второй башне закончат монтировать освещение, которое выделяет комплекс на Кирова по вечерам

На фасаде домов есть вставки с орнаментом и необычные ажурные решетки. Со дня на день на второй башне закончат монтировать освещение, которое выделяет комплекс на Кирова по вечерам

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Комплекс разработали вместе с архитекторами ATTA Group, которые придумали отсылки к стилю ар-деко в паттерне и металлических решетках на фасадах. В 2020 году Richmond Residence даже получил федеральную премию Urban Awards как лучший строящийся региональный элитный комплекс, обогнав конкурентов из Крыма, Казани и Нижнего Новгорода. Пресловутая элитность здесь не только в расположении, архитектуре или стоимости жилья: для резиденции придумали целый комплекс сервисов и технологических решений, которых в домах «Дом-Строя» раньше не было.

Проект разработали в новосибирской ATTA Group — кажется, что даже со знаменитым новосибирским конструктивизмом новостройка не конфликтует

Проект разработали в новосибирской ATTA Group — кажется, что даже со знаменитым новосибирским конструктивизмом новостройка не конфликтует

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Основной вход в жилую часть организован с улицы Сакко и Ванцетти — на Кирова выходят двери бизнес-центра. Внутри расходятся пути резидентов (жителями владельцев квартир здесь никто не называет) и сотрудников управляющей компании — для них есть отдельный сервисный лифт, красная бархатная отделка которого (слегка пострадавшая от перевозимых в нём стройматериалов для ремонта квартир) навевает мысли о старых дорогих европейских отелях.

В фойе комплекса уже всё готово к Новому году. По данным застройщика, как минимум две семьи резидентов планируют встретить его уже в новых квартирах

В фойе комплекса уже всё готово к Новому году. По данным застройщика, как минимум две семьи резидентов планируют встретить его уже в новых квартирах

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В зоне с камином есть столики и кресла — можно даже небольшую деловую встречу провести, не выходя из дома

В зоне с камином есть столики и кресла — можно даже небольшую деловую встречу провести, не выходя из дома

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В фойе обустроили зону рецепции и отдыха с камином, креслами и столиками. Предполагается, что дальше этой территории никто из посторонних пройти не может: здесь можно встретить курьера (или попросить это сделать консьержей) или подождать такси.

Система допуска реагирует на лицо перед камерой и открывает дверь к лифтам с соответствующим голосовым сообщением

Система допуска реагирует на лицо перед камерой и открывает дверь к лифтам с соответствующим голосовым сообщением

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Попасть в соседнюю башню уже нельзя — придется договариваться с соседями, чтобы встретили в фойе

Попасть в соседнюю башню уже нельзя — придется договариваться с соседями, чтобы встретили в фойе

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Из фойе в жилые башни ведут два коридора, которые упираются в двери с биометрическим доступом: система узнает резидента по лицу и пропустит к лифтам. Как рассказала коммерческий директор ГК «Дом-Строй» Екатерина Михайлова, добавлять свои данные в систему доступа комплекса хотят не все, поэтому у резидентов есть и альтернатива в виде цифровых ключей.

Этажи отделаны гранитом и зеркалами. В компании рассказали, что большинство материалов закупали до санкций и сложностей в логистике, и теперь одна из задач УК — сохранить их

Этажи отделаны гранитом и зеркалами. В компании рассказали, что большинство материалов закупали до санкций и сложностей в логистике, и теперь одна из задач УК — сохранить их

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Для сотрудников управляющей компании есть отдельный лифт. Рядом с ним — помещение с мусорными контейнерами, чтобы резиденты не спускались с мусором на общих красивых лифтах. Для мусора им даже обещают выдавать специальные пакеты, которые должны блокировать запах

Для сотрудников управляющей компании есть отдельный лифт. Рядом с ним — помещение с мусорными контейнерами, чтобы резиденты не спускались с мусором на общих красивых лифтах. Для мусора им даже обещают выдавать специальные пакеты, которые должны блокировать запах

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Всего в комплексе 292 квартиры в двух 25-этажных башнях, по 2–6 на этаже. Но фактически их меньше, рассказали в компании: среди дольщиков были те, кто выкупал по две, а то и по четыре соседних квартиры, объединяя их в роскошные как минимум по площади. Во всех квартирах свободные планировки, причем отдельной задачей проектировщиков было сделать так, чтобы внутри не было неудобных колонн — все несущие конструкции распределили по контуру здания.

На этажах в комплексе от 2 до 6 квартир: чем выше — тем меньше соседей

На этажах в комплексе от 2 до 6 квартир: чем выше — тем меньше соседей

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Коридоры на этажах украшены постерами — искусство вообще стали помещать в жилые пространства: картины украшают стены дома «Дом-Строя» на Державина и <a href="https://ngs.ru/text/realty/2022/02/10/70431527/" class="_" target="_blank">домов квартала компании «Брусника» на Никитина</a>

Коридоры на этажах украшены постерами — искусство вообще стали помещать в жилые пространства: картины украшают стены дома «Дом-Строя» на Державина и домов квартала компании «Брусника» на Никитина

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Чтобы отделить резидентов от шума улицы Кирова, здесь, как и во «Флотилии», использовали двойной фасад, но классом выше. Со стороны квартиры установлены двухкамерные окна Rehau, снаружи — дополнительное остекление, которое можно вообще не открывать: между окном и фасадом есть система вентиляции, клапаны приточной вентиляции расположены и на стенах.

Сданную в апреле первую башню отдали дольщикам в июне, в ней застройщик распродал порядка 90% квартир. Во второй, ключи от которой будущим резидентам передают в декабре, у застройщика осталось около трети вариантов.

Все несущие конструкции вынесли в контур башен, чтобы полностью освободить пространство внутри квартир — строить в них перегородки можно на свое усмотрение

Все несущие конструкции вынесли в контур башен, чтобы полностью освободить пространство внутри квартир — строить в них перегородки можно на свое усмотрение

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Площадь квартир в комплексе варьируется от 38,8 до 250 <nobr class="_">кв. м</nobr>, а цены — от почти 9 до 60 миллионов рублей

Площадь квартир в комплексе варьируется от 38,8 до 250 кв. м, а цены — от почти 9 до 60 миллионов рублей

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— Инвестиционные квартиры мы видим по уступкам. Большинство таких было в первой башне, потому что мы стартовали с цены около 100 тысяч за кв. м, и прирост составил 130–150% в цене, — рассказала Екатерина Михайлова. — Уступки были в период с февраля по апрель: в апреле мы ввели первую башню. Во второй башне уступок почти не было, там люди покупали для жизни, а цена уже была достаточно высокая.

Минимальная площадь квартиры в комплексе — 38,8 кв. м. Таких вариантов было всего 20 в двух башнях, сегодня на вторичном рынке их предлагают от 8,9 миллиона рублей. Квартира площадью 113 кв. м от застройщика сегодня стоит 23,1 миллиона рублей. На последних этажах разместились двухуровневые пентхаусы по 250 квадратов — их всего 4, в продаже у застройщика остался только один, а на ЦИАН две такие квартиры нашлись за 56 и 62,9 миллиона рублей.

В комплексе современная система наблюдения, а доступ посторонним закрыт

В комплексе современная система наблюдения, а доступ посторонним закрыт

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Сейчас в домах никто не живет, только слышно приглушенные звуки ремонта. Когда комплекс полностью заселят, штат УК расширят

Сейчас в домах никто не живет, только слышно приглушенные звуки ремонта. Когда комплекс полностью заселят, штат УК расширят

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Первый этаж комплекса занимают сервисные и технические помещения: здесь расположились офис управляющей компании «Дом-Строй Сервис», комната охраны, множество помещений для обслуживающего персонала.

Над обслуживанием с точки зрения комфорта в Richmond Residence работали отдельно. Например, для должности генерального менеджера комплекса специально искали человека из отельного бизнеса, а не из ЖКХ — Анна Ендропова, которая сегодня возглавляет резиденцию, работала в международных отельных сетях в Дубае.

Для управления консьерж-сервисом и администраторами нашли специалиста с опытом работы в крупных отелях — кандидатов из сферы ЖКХ вообще не рассматривали

Для управления консьерж-сервисом и администраторами нашли специалиста с опытом работы в крупных отелях — кандидатов из сферы ЖКХ вообще не рассматривали

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В Richmond Residence работают два администратора и два консьержа — последние обеспечивают круглосуточный консьерж-сервис. Консьержам можно как оставить заявку для управляющей компании, так и попросить, например, выбрать букет, заказать такси или разбудить утром. Всё это входит в базовый тариф.

— Несрочная или неаварийная заявка должна быть отработана в ближайший час, аварийная — мгновенно. Круглосуточная служба консьержа призвана поддерживать комфорт, безопасность и сервис на высоком уровне, — объяснила директор УК «Дом-Строй Сервис» Олеся Бенюх.

Парковок в комплексе примерно в полтора раза больше, чем квартир, а выкупали их секциями — иногда по 3 и больше

Парковок в комплексе примерно в полтора раза больше, чем квартир, а выкупали их секциями — иногда по 3 и больше

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Заявку для УК можно также оставить через приложение или с панели домофона в квартире. Консьержи и администраторы также могут встретить курьера, им же доверили почту: в жилую часть комплекса почтальонов не пустят — вместо них по почтовым ящикам (для которых определили место в отдельных помещениях на каждом этаже рядом с эвакуационными лестницами) письма и уведомления будут разносить сотрудники комплекса.

Чтобы сохранить уровень сервиса и созданный антураж, понадобятся средства, поэтому тариф на обслуживание не будет низким

Чтобы сохранить уровень сервиса и созданный антураж, понадобятся средства, поэтому тариф на обслуживание не будет низким

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Тариф на обслуживание пока не установили — сейчас владельцы квартир в процессе голосования (в соседней «Флотилии» того же «Дом-Строя» после сдачи комплекса целиком в 2019 году он составлял 67 рублей с 1 кв. м).

— Надо понимать, что низким тариф быть не может, если управляющая компания ставит перед собой цель предоставить сервис действительно высочайшего уровня. Мы поставили себе задачу максимально сохранить всю эту красоту, а для этого нужен правильный уход, правильные инструменты и правильные средства, с которыми будут работать соответствующие специалисты. Мы опираемся на ожидания наших жителей, на уникальность самого объекта, на концепцию создания атмосферы заботы, комфорта и уюта, — объяснила Олеся Бенюх.

От аварий на теплосетях и плановых отключений резидентов должна защитить собственная бойлерная

От аварий на теплосетях и плановых отключений резидентов должна защитить собственная бойлерная

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В доме серьезная инженерная начинка. В частности, одно из помещений занимает собственная бойлерная. Если градус горячей воды не дотягивает до нормы, ее подогревают, а в случае аварии в городе или планового отключения комплекс переходит на автономное снабжение горячей водой. Резидентам, правда, в этом случае придется доплатить за электричество, но зато у них всегда будет горячая вода и не понадобятся индивидуальные водонагреватели.

На втором этаже расположили кладовые. Их площадь варьируется от 17 до 30 кв. м, и в каждой есть окно — полноценные комнаты хранения, которые продают по 130 тысяч рублей за кв. м. Купить их могут только резиденты, так что хранить свой велосипед здесь, а жить через дорогу не получится.

Бизнес-центр сегодня уже полностью сдан в аренду, а внутри завершаются отделочные работы

Бизнес-центр сегодня уже полностью сдан в аренду, а внутри завершаются отделочные работы

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Зона ожидания при этом уже готова

Зона ожидания при этом уже готова

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То же с парковками — они предназначены только для резидентов. Всего их 380, их продают по 1,5–1,6 миллиона за место. Часто их покупают секциями по 3, а то и 6 мест сразу, рассказала Екатерина Михайлова.

Кроме жилья, в состав комплекса входит 5-этажный бизнес-центр с площадью каждого этажа порядка 1–1,3 тысячи кв. м, СПА-центр и помещение ресторана — вся эта коммерческая недвижимость остается в управлении «Дом-Строя». Бизнес-центр, по информации коммерческого директора застройщика, сдан целиком всего двум арендаторам: два этажа с отдельным входом с Кирова займет главный офис «Газпромбанка», верхние этажи арендовал для своего бэк-офиса «Совкомбанк».

Бизнес-центр полностью займут два банка. По информации застройщика, переехать сюда они планируют примерно через год

Бизнес-центр полностью займут два банка. По информации застройщика, переехать сюда они планируют примерно через год

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Для других коммерческих помещений арендаторов пока не нашли. Для ресторана, по словам Екатерины Михайловой, пока неподходящая ситуация на рынке: даже крупные рестораторы позволить себе такое большое помещение с высокими потолками, возможностью строительства антресольного этажа и верандой сейчас не могут. Нет пока оператора и для СПА-центра с террасой и отдельным лифтом для резидентов.

Для СПА-центра с уже предусмотренными зонами хамама и массажных комнат и бассейном оператора пока не нашли. Но ничего другого на его месте открывать не планируют

Для СПА-центра с уже предусмотренными зонами хамама и массажных комнат и бассейном оператора пока не нашли. Но ничего другого на его месте открывать не планируют

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— Мы сейчас в активной стадии поиска оператора. Наша задача найти целевого арендатора, кто возьмет в аренду это помещение: мы идем на ставки 700 рублей за кв. м только для того, чтобы сохранить профильность бизнеса, — объяснила Екатерина Михайлова. — Второй вариант — это продажа, но целевая продажа: мы будем в договоре прописывать целевое назначение помещения.

Хотя улицу Кирова критикуют как шумную, пыльную и не очень приятную для жизни, здесь сегодня строят одни из самых интересных зданий. Слева, за домом с «Бахетле», сейчас возводят двубашенный «Чикаго»

Хотя улицу Кирова критикуют как шумную, пыльную и не очень приятную для жизни, здесь сегодня строят одни из самых интересных зданий. Слева, за домом с «Бахетле», сейчас возводят двубашенный «Чикаго»

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Чаще всего претензии к жилью на улице Кирова предъявляют из-за самой улицы Кирова — шумной и пыльной магистрали, на которой в час пик собираются пробки, а по ночам с гулом проносятся любители быстрой езды. Управляющий партнер компании Nazarov & Partners Александр Назаров, наоборот, считает место «шикарным» — для ценителей, конечно.

— Есть разные концепции проживания. Кто-то любит жить тихо за городом или в парковой зоне, а кому-то нужен город, движение, энергия, — объяснил он. — Да, суета, да, пробки — можно наговорить так, что жить не захочется, но есть много людей, кому это надо.

Может показаться, что на фотографии летний двор, но нет — просто вычищенные дорожки и искусственное покрытие

Может показаться, что на фотографии летний двор, но нет — просто вычищенные дорожки и искусственное покрытие

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А здесь не снег, как можно подумать, а белый песок — к нему прилагается специальный игровой комплекс

А здесь не снег, как можно подумать, а белый песок — к нему прилагается специальный игровой комплекс

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В один ряд с Richmond Residence, по мнению Александра Назарова, можно сегодня поставить Montblanc Residence — в свое время он стал первым комплексом подобного класса в Новосибирске. У двух проектов сильно отличаются локации, и у каждой найдутся как свои ценители, так и свои критики, но формально они сегодня заполняют пустующую, по мнению эксперта, нишу. Этим и объясняется приобретение нескольких квартир сразу для объединения.

Хотя двор у комплекса небольшой, в нём много зелени — в первую очередь за счет кустарников

Хотя двор у комплекса небольшой, в нём много зелени — в первую очередь за счет кустарников

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Как и во «Флотилии», здесь есть фонтан, только сухой — прямо перед логотипом резиденции

Как и во «Флотилии», здесь есть фонтан, только сухой — прямо перед логотипом резиденции

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— Строятся хорошие дома, но возьмите любого специалиста по элитной недвижимости, и вам скажут, что ее в Новосибирске нет. «Ричмонд», по факту, в пустом пространстве появился — мало в городе проектов, которые эту планку тянут. Он еще и на виду: формирует улицу Кирова, про которую все последние годы говорят, что это будущий деловой центр города, — говорит Александр Назаров. — Рынок у нас не насыщен, у нас нет качественного продукта. Когда он у нас появится, такой, чтобы в десяточку, чтобы люди подходили и у них был вау-эффект, там можно будет ставить любую цену. А так всегда есть на чём-то экономия: или на высоте потолка, или на холле, или на территории, или на внешнем виде. Пока такого вау-эффекта ни один дом у нас не дает.

Комплекс заполнил долго пустующее место. Строили его достаточно долго — в основном из-за дорогостоящей демпферной подушки, которая гасит вибрации метро. Но сдали даже раньше планируемого срока

Комплекс заполнил долго пустующее место. Строили его достаточно долго — в основном из-за дорогостоящей демпферной подушки, которая гасит вибрации метро. Но сдали даже раньше планируемого срока

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По его мнению, посоревноваться с Richmond Residence за жителей, хотя и в совершенно других сегментах, могут сегодня небольшой, фактически клубный дом «Наутилус» и апарт-комплекс «Маяковский» рядом с одноименным кинотеатром.

Еще один престижный комплекс, который построили в, как казалось, навсегда заброшенном котловане, — Prime House на площади Кондратюка. Он тоже стал одной из знаковых городских высоток. А место еще одного легендарного долгостроя занял сквер, так что часть новосибирцев о нём, пожалуй, и не помнит.

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