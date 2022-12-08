Башни миллионеров: на Кирова достроили комплекс с пентхаусами за 60 миллионов и отельным сервисом — как он выглядит внутри

— Инвестиционные квартиры мы видим по уступкам. Большинство таких было в первой башне, потому что мы стартовали с цены около 100 тысяч за кв. м , и прирост составил 130–150% в цене, — рассказала Екатерина Михайлова. — Уступки были в период с февраля по апрель: в апреле мы ввели первую башню. Во второй башне уступок почти не было, там люди покупали для жизни, а цена уже была достаточно высокая.



Минимальная площадь квартиры в комплексе — 38,8 кв. м . Таких вариантов было всего 20 в двух башнях, сегодня на вторичном рынке их предлагают от 8,9 миллиона рублей. Квартира площадью 113 кв. м от застройщика сегодня стоит 23,1 миллиона рублей. На последних этажах разместились двухуровневые пентхаусы по 250 квадратов — их всего 4, в продаже у застройщика остался только один, а на ЦИАН две такие квартиры нашлись за 56 и 62,9 миллиона рублей.

