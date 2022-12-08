Башни миллионеров: на Кирова достроили комплекс с пентхаусами за 60 миллионов и отельным сервисом — как он выглядит внутри

На улице Кирова достроили один из самых видных жилых комплексов Новосибирска — Richmond Residence. Он заполнил больше 10 лет пустующую площадку с котлованом, где еще в нулевых по японскому проекту собирались построить даже более амбициозный гостинично-офисный комплекс — тоже с двумя башнями. В новой резиденции застройщик, ГК «Дом-Строй», решил сделать упор на сервис: здесь есть скрытые лифты для обсуживающего персонала, консьержи, которые могут вызвать такси или выбрать букет, и отдельный лифт для жителей, на котором в тапочках можно подняться в СПА-центр с бассейном. В новом комплексе побывали корреспонденты НГС.
Группа «Дом-Строй» закончила строительство комплекса Richmond Residence на улице Кирова, 50: в апреле застройщик получил разрешение на ввод первой башни комплекса, в последний день октября — второй.
Комплекс разработали вместе с архитекторами ATTA Group, которые придумали отсылки к стилю ар-деко в паттерне и металлических решетках на фасадах. В 2020 году Richmond Residence даже получил федеральную премию Urban Awards как лучший строящийся региональный элитный комплекс, обогнав конкурентов из Крыма, Казани и Нижнего Новгорода. Пресловутая элитность здесь не только в расположении, архитектуре или стоимости жилья: для резиденции придумали целый комплекс сервисов и технологических решений, которых в домах «Дом-Строя» раньше не было.
Основной вход в жилую часть организован с улицы Сакко и Ванцетти — на Кирова выходят двери бизнес-центра. Внутри расходятся пути резидентов (жителями владельцев квартир здесь никто не называет) и сотрудников управляющей компании — для них есть отдельный сервисный лифт, красная бархатная отделка которого (слегка пострадавшая от перевозимых в нём стройматериалов для ремонта квартир) навевает мысли о старых дорогих европейских отелях.
В фойе обустроили зону рецепции и отдыха с камином, креслами и столиками. Предполагается, что дальше этой территории никто из посторонних пройти не может: здесь можно встретить курьера (или попросить это сделать консьержей) или подождать такси.
Из фойе в жилые башни ведут два коридора, которые упираются в двери с биометрическим доступом: система узнает резидента по лицу и пропустит к лифтам. Как рассказала коммерческий директор ГК «Дом-Строй» Екатерина Михайлова, добавлять свои данные в систему доступа комплекса хотят не все, поэтому у резидентов есть и альтернатива в виде цифровых ключей.
Всего в комплексе 292 квартиры в двух
Чтобы отделить резидентов от шума улицы Кирова, здесь, как и во «Флотилии», использовали двойной фасад, но классом выше. Со стороны квартиры установлены двухкамерные окна Rehau, снаружи — дополнительное остекление, которое можно вообще не открывать: между окном и фасадом есть система вентиляции, клапаны приточной вентиляции расположены и на стенах.
Сданную в апреле первую башню отдали дольщикам в июне, в ней застройщик распродал порядка 90% квартир. Во второй, ключи от которой будущим резидентам передают в декабре, у застройщика осталось около трети вариантов.
— Инвестиционные квартиры мы видим по уступкам. Большинство таких было в первой башне, потому что мы стартовали с цены около 100 тысяч за
Минимальная площадь квартиры в комплексе — 38,8
Первый этаж комплекса занимают сервисные и технические помещения: здесь расположились офис управляющей компании «Дом-Строй Сервис», комната охраны, множество помещений для обслуживающего персонала.
Над обслуживанием с точки зрения комфорта в Richmond Residence работали отдельно. Например, для должности генерального менеджера комплекса специально искали человека из отельного бизнеса, а не из ЖКХ — Анна Ендропова, которая сегодня возглавляет резиденцию, работала в международных отельных сетях в Дубае.
В Richmond Residence работают два администратора и два консьержа — последние обеспечивают круглосуточный консьерж-сервис. Консьержам можно как оставить заявку для управляющей компании, так и попросить, например, выбрать букет, заказать такси или разбудить утром. Всё это входит в базовый тариф.
— Несрочная или неаварийная заявка должна быть отработана в ближайший час, аварийная — мгновенно. Круглосуточная служба консьержа призвана поддерживать комфорт, безопасность и сервис на высоком уровне, — объяснила директор УК «Дом-Строй Сервис» Олеся Бенюх.
Заявку для УК можно также оставить через приложение или с панели домофона в квартире. Консьержи и администраторы также могут встретить курьера, им же доверили почту: в жилую часть комплекса почтальонов не пустят — вместо них по почтовым ящикам (для которых определили место в отдельных помещениях на каждом этаже рядом с эвакуационными лестницами) письма и уведомления будут разносить сотрудники комплекса.
Тариф на обслуживание пока не установили — сейчас владельцы квартир в процессе голосования (в соседней «Флотилии» того же «Дом-Строя» после сдачи комплекса целиком в 2019 году он составлял 67 рублей с 1
— Надо понимать, что низким тариф быть не может, если управляющая компания ставит перед собой цель предоставить сервис действительно высочайшего уровня. Мы поставили себе задачу максимально сохранить всю эту красоту, а для этого нужен правильный уход, правильные инструменты и правильные средства, с которыми будут работать соответствующие специалисты. Мы опираемся на ожидания наших жителей, на уникальность самого объекта, на концепцию создания атмосферы заботы, комфорта и уюта, — объяснила Олеся Бенюх.
В доме серьезная инженерная начинка. В частности, одно из помещений занимает собственная бойлерная. Если градус горячей воды не дотягивает до нормы, ее подогревают, а в случае аварии в городе или планового отключения комплекс переходит на автономное снабжение горячей водой. Резидентам, правда, в этом случае придется доплатить за электричество, но зато у них всегда будет горячая вода и не понадобятся индивидуальные водонагреватели.
На втором этаже расположили кладовые. Их площадь варьируется от 17 до 30
То же с парковками — они предназначены только для резидентов. Всего их 380, их продают по 1,5–1,6 миллиона за место. Часто их покупают секциями по 3, а то и 6 мест сразу, рассказала Екатерина Михайлова.
Кроме жилья, в состав комплекса входит
Для других коммерческих помещений арендаторов пока не нашли. Для ресторана, по словам Екатерины Михайловой, пока неподходящая ситуация на рынке: даже крупные рестораторы позволить себе такое большое помещение с высокими потолками, возможностью строительства антресольного этажа и верандой сейчас не могут. Нет пока оператора и для СПА-центра с террасой и отдельным лифтом для резидентов.
— Мы сейчас в активной стадии поиска оператора. Наша задача найти целевого арендатора, кто возьмет в аренду это помещение: мы идем на ставки 700 рублей за
Чаще всего претензии к жилью на улице Кирова предъявляют
— Есть разные концепции проживания.
В один ряд с Richmond Residence, по мнению Александра Назарова, можно сегодня поставить Montblanc Residence — в свое время он стал первым комплексом подобного класса в Новосибирске. У двух проектов сильно отличаются локации, и у каждой найдутся как свои ценители, так и свои критики, но формально они сегодня заполняют пустующую, по мнению эксперта, нишу. Этим и объясняется приобретение нескольких квартир сразу для объединения.
— Строятся хорошие дома, но возьмите любого специалиста по элитной недвижимости, и вам скажут, что ее в Новосибирске нет. «Ричмонд», по факту, в пустом пространстве появился — мало в городе проектов, которые эту планку тянут. Он еще и на виду: формирует улицу Кирова, про которую все последние годы говорят, что это будущий деловой центр города, — говорит Александр Назаров. — Рынок у нас не насыщен, у нас нет качественного продукта. Когда он у нас появится, такой, чтобы в десяточку, чтобы люди подходили и у них был вау-эффект, там можно будет ставить любую цену. А так всегда есть на
По его мнению, посоревноваться с Richmond Residence за жителей, хотя и в совершенно других сегментах, могут сегодня небольшой, фактически клубный дом «Наутилус» и апарт-комплекс «Маяковский» рядом с одноименным кинотеатром.
Еще один престижный комплекс, который построили в, как казалось, навсегда заброшенном котловане, — Prime House на площади Кондратюка. Он тоже стал одной из знаковых городских высоток. А место еще одного легендарного долгостроя занял сквер, так что часть новосибирцев о нём, пожалуй, и не помнит.