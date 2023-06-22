Возле «Ауры» достроили 33-этажную башню — смотрим на хайфлеты за 22 миллиона в окружении частного сектора

В Новосибирске сдали первую башню ЖК «Тихомиров», который расположен на склоне недалеко от торгового центра «Аура». 33-этажный дом (29 этажей вверх и 4 — вниз) застройщик назвал в честь одного из основателей Новосибирска. В башне обустроили лобби, комнату для мытья лап питомцев, квартиры-хайфлеты на последних этажах с окнами в пол, а в конце года обещают открыть собственный кинотеатр. НГС заглянул в новый дом, который граничит с одной стороны с гаражами и частным сектором, а с другой — с ЖК «Оазис», и пообщался с экспертами о сложностях района и о том, почему квартиры в новостройках продаются с трудом.
Заваленные домики и элитный островок
Попасть в новый комплекс, названный в честь Николая Тихомирова — автора проекта железнодорожного моста и одного из основателей Новосибирска, можно с двух улиц: Покатной и Белинского.
Комплекс окружен частным сектором, где потихоньку разваливаются деревянные домики, и гаражами — одиночными постройками и капитальными кооперативами. Новые дома стоят на холме, и, чтобы дойти до них, придется пройти мимо гаражей на улице Лескова и подняться по лестнице, сделанной застройщиком — группой «Мета».
Ранее гендиректор «Меты» Владимир Мартыненков говорил, что двор граничит с территорией частного сектора лишь временно. По генплану Новосибирска, отмечал он, примерно восемь участков рядом с домами должна занять дорога. Остальные земли —
В будущем, как объяснила журналистам НГС менеджер застройщика Татьяна Павлова, благодаря каскадному рельефу с подземной парковки комплекса можно будет выехать в двух направлениях. Например, подняться с минус пятого этажа наверх и проехать по Военной в сторону центра города или, наоборот, спуститься на минус пятый этаж и выехать на улицу Маковского.
Стоит только подняться по лестнице и пройти вдоль частных домов, как сразу же открывается вид на ЖК «Оазис», отгороженный шлагбаумом, и элитный островок вокруг ЖК «Тихомиров». Там уже обустроили входную группу, где появится зона с коммерческими помещениями, доступная для всех горожан. Некоторые из них уже заняли: скоро в ЖК откроются цветочный салон, кофейня, аптека, фреш-маркет и фермерский магазин. Помещения на первом этаже застройщик не продает, их можно только арендовать, и арендаторов, по словам Татьяны Павловой, тщательно отбирают.
Фасады нового дома в память о Николае Тихомирове украшают повторяющиеся буквы Т и арочные блоки, которые напоминают мостовые пролеты. Первые этажи еще планируют оформить стрит-артом, а на 28-м и 29-м этажах виднеется панорамное остекление квартир с высокими потолками — хайфлетов.
Въезд в комплекс застройщик хотел благоустроить вместе с «Оазисом», но его жители, отметила Татьяна, отказались. Сейчас там установили светофоры, которые скоро начнут регулировать поток машин.
Споры двух комплексов были и раньше: например, жители «Оазиса» возмущались, что инфраструктура района перегружена — в частности, отмечали проблемы с детскими садами, школами, поликлиниками и пробками.
Все тип-топ, или жизнь как в отеле
ЖК «Тихомиров» — формат точечной застройки из двух башен. К осени планируют заселить первый дом, ключи жильцам уже выдали, сейчас в квартирах активно идут ремонтные работы, а второй сдать в конце года. Из одного здания можно попасть в другое, но пока проход закрыли картиной. Вместе со второй башней откроют коворкинг, переговорные комнаты, конференц-зал и кинотеатр.
— Территория застройки сложная, с каскадным рельефом, благодаря которому машины во внутренний двор не попадают. Мы сделали упор на многоуровневое благоустройство. По периметру входной группы пройдет небольшая терраса, с нее дети на горке могут спуститься в зону детской площадки. Отдельно предусмотрен прогулочный сквер, который пройдет вдоль всего дома почти до улицы Маковского, — рассказала о планах Татьяна Павлова.
На первом этаже башни открыли лобби, ресепшен, три туалета и зону почтовых ящиков сразу для двух домов. Зона ожидания с диванами, креслами и столиками доступна до 22:00: здесь можно проводить встречи и общаться с друзьями, не приглашая людей в квартиру. Ресепшен же будет работать всегда, а сотрудники должны стать помощниками жильцов.
Для велосипедистов и жителей с детьми построили колясочную. О питомцах тоже не забыли: для них появилась специальная комната на первом этаже, чтобы животным можно было помыть лапки.
Небольшой коридор из лобби ведет к лифтовой зоне: здесь работают два грузовых и один пассажирский лифты. Все три поднимаются наверх, но только два опускаются до -5 этажа, в самый низ парковки. В лифтах играет классическая музыка, репертуар периодически планируют менять.
Всего в башне 272 квартиры, все подготовлены к чистовой отделке, из них в продаже осталось 72 объекта. Продавать их начали в январе 2021 года, на старте первую квартиру отдали примерно за 4,5 миллиона рублей — сейчас такая же стоит минимум 6,7 миллиона.
Цена зависит от площади и этажности. Самая маленькая и доступная квартира — 37 кв. м на нижних этажах, ее можно купить за 6,7 миллиона, на верхних такая же обойдётся уже в 7,3 миллиона. Хайфлет — угловая квартира чуть больше 104 кв. м на 29 этаже с высокими потолками и круговым остеклением в пол обойдется в 22,4 миллиона рублей.
Отделка 27 этажей типовая: в урбанистическом стиле с элементами лофта, а коридоры двух последних этажей отличаются. Все квартиры пронумерованы, как в отеле: сначала указана башня, например, А, затем этаж и номер квартиры — так что нумерация здесь большей частью четырёхзначная.
Из окон дома можно разглядеть все, чем занимаются жители частного сектора: у кого-то стоит надувной бассейн на листах фанеры, кто-то пропалывает огород, а кто-то колет дрова.
— Если строительство идет не в спальном районе, а именно в самом городе, то мы в любом случае встретимся либо с промышленной зоной, либо с частным сектором. Начиная со средних этажей открывается панорама на город, а для того, чтобы увидеть частные дома, нужно подойти и посмотреть вниз, — прокомментировала виды Татьяна Павлова.
В торце дома все квартиры с угловым остеклением, их площадь начинается от 58 кв. м, а цена — от 10,6 миллиона на нижних этажах до примерно 12 миллионов рублей — на высоких.
На 28 и 29 этажах отделка отличается: стены покрыты штукатуркой глубокого изумрудного цвета, и кажется, что они бархатные. Здесь построили хайфлеты — квартиры с потолками высотой 3,30 м и свободной планировкой. В каждой квартире по два санузла, панорамное остекление в пол и возможность выбрать между рассветной и закатной стороной.
Подземная парковка расположена на четырех этажах, место можно выбрать площадью от 12 до 15 метров. Есть два варианта: купить парковку или же снимать в аренду. Именно через паркинг застройщик планирует организовать транзит между двумя улицами для выезда машин, но он будет доступен только жителям комплекса.
— Для тех, кто не купил подземное место, сохраняется возможность проезда через парковку на улицы, — объяснила Татьяна.
Что говорят о жилом комплексе эксперты
Эксперты сходятся во мнении, что жилой комплекс «Тихомиров» снаружи и внутри выглядит неплохо, а застройщик реализовал интересную идею с отсылкой к истории города. Риелтор компании «Этажи» Роман Петренко отметил, что комплекс позиционируют в бизнес-классе, но на самом деле до «бизнеса» он немного не дотягивает.
— Минус района в том, что рядом нет школы и детских садиков, — отмечает эксперт. — Проект громкий, но внутренняя территория благоустройства ограничена. Сам комплекс больше комфор-класса, потому что у бизнес-класса должна быть инфраструктура внутри дома.
Частный сектор и гаражи, по мнению риелтора, не должны соседствовать с домом бизнес-класса. Кроме того, заехать на территорию комплекса на машине проблематично, потому что пока доступен только один проезд. А вот проблема с пробками, по словам эксперта, несерьезная — доехать до центра можно быстро. Правда, если сломается светофор на Ипподромской или случится авария, то постоять придется намного дольше.
— К сожалению, продажи не такие активные, как у застройщиков с приближенными к нашим зарплатам ценами. Сначала они объявили одну цену, а спустя какое-то время поняли, что она должна быть в разы выше. Многие покупатели отказались. Застройщик мог продать все квартиры еще на глубоком старте, а сейчас доплачивает риелторам, — отметил Роман Петренко.
Несмотря на то, что локация для бизнес-класса спорная, эксперт отмечает, что из дома открывается прекрасный вид на город, а внутри построили квартиры с необычными угловыми планировками.
Григорий Якобсон, управляющий компанией «Выставка новостроек», отмечает, что ЖК «Тихомиров» находится в деловой части центра Новосибирска, и минуя улицу Военную, можно добраться в разные районы города, от Октябрьского до Дзержинского. В будущем, уверен эксперт, территория вокруг дома, включая частный сектор, будет застраиваться.
— Интересная концепция, что два дома объединены в одну входную группу, хорошо подобраны цвета отделки, — считает Григорий Якобсон. — Из минусов можно выделить небольшую придомовую территорию, но это косвенный недостаток, потому что при точечной застройке никто не может обладать большой придомовой территорией.
Эксперт считает, что дома соответствуют формату бизнес-класса для Новосибирска, а один из плюсов в том, что комплекс находится рядом с развитой инфраструктурой: ресторанами, магазинами, бизнес-центрами.
— Осталось много нераспроданных квартир в первой башне, но здесь вопрос сезонного, временного спроса. Цена — по верхней границе нормы, квартиры не продают не из-за невостребованности, а из-за экономической ситуации и сезонного фактора, — объяснил Якобсон.
Напомним, что группа «Мета» уже построила в этом районе несколько домов — на пересечении улиц Военная и Ипподромская появился ЖК «Европейский», и выкупила долгострой возле «Ауры», где уже построила комплекс с офисами и апартаментами Mesto.
Недавно мэрия Новосибирска решила развивать территорию вокруг «Локомотив-Арены» на улице Фрунзе, где местные жители ждут расселения уже несколько лет — НГС посмотрел, как они живут и с какими проблемами сталкиваются. Торги на территорию прошли, но региональный УФАС отменил их результаты после жалобы одного из участников. Теперь мэрия Новосибирска пожаловалась в суд на УФАС.