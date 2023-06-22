Возле «Ауры» достроили 33-этажную башню — смотрим на хайфлеты за 22 миллиона в окружении частного сектора

Заваленные домики и элитный островок

Попасть в новый комплекс, названный в честь Николая Тихомирова — автора проекта железнодорожного моста и одного из основателей Новосибирска, можно с двух улиц: Покатной и Белинского.

Комплекс окружен частным сектором, где потихоньку разваливаются деревянные домики, и гаражами — одиночными постройками и капитальными кооперативами. Новые дома стоят на холме, и, чтобы дойти до них, придется пройти мимо гаражей на улице Лескова и подняться по лестнице, сделанной застройщиком — группой «Мета».