«Ухудшение на фоне безумия». В Новосибирске «зависли» десятки тысяч квартир в новостройках — ждать ли новый кризис

Аналитики SibNovo опубликовали рейтинг новосибирских застройщиков по темпам продаж: они изучили данные ДОМ.РФ по числу проданных квартир и общему количеству проданных площадей на новосибирских стройках.



Лидером рейтинга стала компания «КПД Газстрой» (застройщик «Чистой Слободы», «Тайгинского парка» и «Околицы») с 705 проданными с начала года квартирами, второе место занимает «Брусника» с почти двукратным отрывом, на третьем месте — группа «Расцветай».



— В общей сложности на долю этих десяти застройщиков приходится чуть более половины проданных площадей в регионе, — отметили эксперты.

