Жители ЖК «Оазис» обратились в прокуратуру из-за будущего небоскреба по соседству. Что их не устраивает?

Это не устраивает жителей соседнего «Оазиса», поскольку они уверены, что отклонение от параметров строительства приведет к коллапсу — рядом только одна школа, детский сад и поликлиника, а также отсутствует удобный выезд.



Сейчас на сайте электронной демократии Новосибирской области продолжаются общественные обсуждения проекта застройщика, которые завершатся в этот понедельник, 9 августа . Жильцы «Оазиса» убеждены, что в действиях застройщика ООО СК «Мета» есть нарушения, и обратились в прокуратуру, в строительной компании считают, что ничего не нарушают.

Что волнует жителей «Оазиса»: провалы асфальта, перегруженная инфраструктура



По словам жителя «Оазиса» и автора обращения в прокуратуру Владимира Елизарова, вопросы вызывает сам факт получения разрешения на строительство.



— Первый вариант: застройщик получил в январе 2019 года разрешение на строительство, уже заведомо зная, что площади участка будет недостаточно для размещения помещений такой площади. И застройщик рассчитывал, что, подавая документы через общественные слушания, исправит эту ситуацию, которая у него существовала изначально. Второй вариант: через эти слушания они увеличат себе плотность застройки, что позволит либо увеличить количество квартир в домах посредством достройки этажа или подъезда. Они ответили жителям, что приводят ситуацию в соответствие с ранее достигнутыми договоренностями с застройщиками «Оазиса». Но что они имеют в виду — непонятно, — говорит Владимир Елизаров.

