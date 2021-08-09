Жители ЖК «Оазис» обратились в прокуратуру из-за будущего небоскреба по соседству. Что их не устраивает?

Жители ЖК «Оазис» в Новосибирске выступили против небоскреба по соседству
В Новосибирске разгорается спор между жителями ЖК «Оазис» и строительной компанией «Мета» из-за возводимого ею жилого небоскреба —
Чего хочет застройщик
В описании проекта компании «Мета» говорится следующее:
— Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, наличие инженерных сетей и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для многоквартирного дома в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного участка для объектов капитального строительства с 2,5 до 2,95; уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
Это не устраивает жителей соседнего «Оазиса», поскольку они уверены, что отклонение от параметров строительства приведет к коллапсу — рядом только одна школа, детский сад и поликлиника, а также отсутствует удобный выезд.
Сейчас на сайте электронной демократии Новосибирской области продолжаются общественные обсуждения проекта застройщика, которые завершатся в этот понедельник,
Что волнует жителей «Оазиса»: провалы асфальта, перегруженная инфраструктура
По словам жителя «Оазиса» и автора обращения в прокуратуру Владимира Елизарова, вопросы вызывает сам факт получения разрешения на строительство.
— Первый вариант: застройщик получил в январе 2019 года разрешение на строительство, уже заведомо зная, что площади участка будет недостаточно для размещения помещений такой площади. И застройщик рассчитывал, что, подавая документы через общественные слушания, исправит эту ситуацию, которая у него существовала изначально. Второй вариант: через эти слушания они увеличат себе плотность застройки, что позволит либо увеличить количество квартир в домах посредством достройки этажа или подъезда. Они ответили жителям, что приводят ситуацию в соответствие с ранее достигнутыми договоренностями с застройщиками «Оазиса». Но что они имеют в виду — непонятно, — говорит Владимир Елизаров.
В обращении, которое направлено в прокуратуру Октябрьского района (есть в распоряжении НГС), перечисляются также проблемы, которые волнуют собственников квартир по соседству с участком, где сейчас ведется строительство.
— Инфраструктура жилмассива перегружена. Как скажется получение разрешения застройщиком на и без того затруднительном положении с детскими садами, школами, поликлиниками и постоянными пробками? Уже на данном этапе строительства после дождей проваливается тротуар на территории ЖК «Оазис», чего до начала строительства ЖК «Тихомиров» не случалось. Если уже выяснилось, что рельеф местности является неблагоприятным для застройки, как повлияет получение разрешения на дальнейшие движения грунта и его обвалы на территории ЖК «Оазис»? Зависит ли повышение этажности строения от получения разрешения и как это скажется на инсоляции окружающих домов? — задаются вопросами авторы обращения.
Владимир Елизаров объясняет, что сейчас тротуар «Оазиса» граничит с забором, которым обнесен участок ЖК «Тихомиров». Из-за строительных работ, которые начались весной этого года, этот тротуар обвалился:
— Сама тротуарная плитка тоже развалилась. Нашей управляющей компании пришлось всё это перекапывать, устанавливать заново плитку. Там сейчас до сих пор местами висят ленты, нам приходится обходить эти участки.
Как говорит Владимир Елизаров, ранее территория «Тихомирова» принадлежала застройщику «Оазиса», тогда же планами было предусмотрено строительство баскетбольной площадки на части этой территории.
— Сейчас ее не будет, поскольку у нового застройщика новые планы. Застройщик рассказывает, что сделает какой-то подъезд с какой-то стороны, может быть, еще что-то сделает. Но это всё слова, как-то это не закреплено. То, что застройщик обещает какие-то социальные блага, — это, как правило, обещания, которые откладываются и откладываются, — считает он.
Как отвечает застройщик на претензии соседей
По словам генерального директора компании «Мета» Владимира Мартыненкова, увеличение плотности застройки не приведет к каким-либо последствиям для жителей соседних домов. Общий объем застройки на участке не изменился и по-прежнему составляет
— В связи с межеванием участка за этот период коэффициент плотности распределился между образованными участками неравномерно. В связи с этим, чтобы привести в соответствие коэффициент плотности на участке «Тихомирова», компания «Мета» обратилась за отклонениями в мэрию, что допускает Градостроительный кодекс. Данные изменения не влекут никакие последствия для жителей соседних домов
Просадка грунта, по его словам, также не несет никакой опасности для жителей «Оазиса», поскольку строители уже укрепили грунт «дополнительными инъекциями специального раствора». Движения грунта, объясняет Владимир Мартыненков, появились из-за таяния снега и дождей, а также отсутствия ливневки.
— По поводу вопросов жителей о социальной инфраструктуре. Застройщик обязан руководствоваться градостроительными документами планирования города, такими как правила землепользования территорией, чему «Тихомиров» полностью соответствует. Сводить вопрос загруженности дорог и трафика к одному конкретному объекту как минимум нелогично. Кроме того, человек, разбирающийся в градостроительстве, понимает, что уплотнение застройки внутри города приводит к оптимизации трафика, а не к ухудшению. Хочу подчеркнуть, что группа «Мета» — патриот нашего города, который стремится сделать его лучше. Мы поднимаем престиж города Новосибирска победами на федеральном уровне. Так, по результатам федеральной премии Urban Awards 2021 городская резиденция «Тихомиров» победила в номинации «Лучший жилой небоскреб». Такие проекты должны поддерживаться властью и общественностью, — считает Владимир Мартыненков.
Весной этого года новосибирцы выступили против сокращения парковки у нового бизнес-центра на Нарымской. Планируется, что здание появится на площади Трубникова, где и без того, по словам местных жителей, напряженное движение.