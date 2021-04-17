Новосибирцы выступили против сокращения парковки у нового бизнес-центра на Нарымской — чем они недовольны

Новосибирцы выступили против сокращения парковки у нового бизнес-центра
В Новосибирске разгорается конфликт между компанией «Экострой-Холдинг», планирующей строительство бизнес-центра на улице Нарымской, и местными жителями. Застройщик попросил власти разрешить ему сократить число парковочных мест с 305 до 141, что вызвало недовольство у жителей близлежащих домов. На сайте электронной демократии, где проходят общественные обсуждения проекта, они оставили комментарии, в которых просят отменить проект и заново его проверить.
Что и где планирует строить «Экострой-Холдинг»
20-этажное административное здание должно появиться на площади Трубникова в Железнодорожном районе. Участок площадью 2836 квадратных метров сейчас занимает одноэтажное здание, в 2ГИС оно помечено как «сооружение». Работы здесь уже начались — рабочие поставили забор и начали расчищать участок.
Как пояснил координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, здание должно появиться на месте «времянки», построенной в 2019 году муниципальным предприятием «ИМИ». Сейчас объект планируют кардинальным образом перестроить.
— У меня возникают вопросы к управлению муниципальным имуществом города. Какое-то коммерческое предприятие начинает какие-то проекты продвигать на муниципальной земле, на которой вот недавно было построено муниципальным предприятием здание. И я считаю, что это странные вещи. Вопрос: а что город-то с этого получит? — добавил он.
Согласно проекту, застройщик возведет на Нарымской здание с помещениями общественного назначения и автостоянкой. Число мест именно на этой автостоянке застройщик просит уменьшить почти вдвое, объясняя это тем, что «конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки». Другие 164 машино-места (по нормативам число парковочных мест должно составлять 305 для такого здания) застройщик будет арендовать в ближайшем ГСК «Линейный».
Что не устраивает жителей
Изначально комментарии под проектом оставляли жители, требовавшие не давать властям разрешения на сокращение мест на автостоянки.
«Я прошу комиссию не давать разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции капстроительства в виду отсутствия достаточного кол-ва (дефицита) для 20 этажного здания (согласно проекту) парковочных машиномест, а именно 305-ти. Предполагаемая фактическая аренда заявителем 164 машиномест в ГСК «Линейный» ставится мною и другими собственниками под сомнение, а также есть предположения о фиктивности такой сделки, которая уже предлагалась собственникам дома Железнодорожная, д. 15/1. Более того исходя из принципов разумности такая аренда должна быть сроком равным сроку службы объекта капитального строительства заявителя, при этом срок службы строения ГСК на данный момент неизвестен. Прошу отнестись критически к направленному вам договору аренды и провести проверку», — писали они.
За последние два дня на сайте для общественных обсуждений появились и комментарии в поддержку застройщика. Пользователи все как один указывают на появление новых рабочих мест, а неблагоприятные условия для строительства объясняют расположенной рядом железной дорогой.
О том, что же не устраивает жителей ближайших домов, рассказал корреспонденту НГС Александра Чернокульский, проживающий рядом:
— Как по мне, так город и так перегружен автомобилями. И создавать на площади с кольцевой развязкой место наподобие «Ауры» или Центрального рынка, где паркующиеся автомобили создают огромную пробку, как по мне, так не совсем верно. Это однозначно ухудшение качества жизни горожан. Там ведь и так стоит апарт-комплекс. Это как бы жилые дома, но по факту — апартаменты. Они были построены с пониженными нормами, их поэтому и жилыми домами не удалось построить застройщику — там и земли были мало для парковки, и железнодоржные пути рядом. И сейчас улица Железнодорожная заставлена запаркованными машинами. А участок на Нарымской — это и так бутылочное горлышко. Представьте, что там будет, если появится ещё 20-этажный бизнес-центр.
По его словам, договор аренды машиномест в гаражном комплексе к проекту обсуждений не был приложен.
— Комизм ситуации: застройщик якобы арендует недостающие места в гаражном кооперативе. Надо тебе в бизнес-центр — приезжаешь в гаражный кооператив, открываешь ворота в бокс и паркуешься, — добавил он.
Что думает застройщик о возражениях местных жителей
В компании «Экстрой-Холдинг» корреспонденту НГС объяснили, что не видели комментариев от недовольных проектом жителей. И пообещали ответить на вопросы после того, как изучат их.
— Договор аренды с ГСК был в материалах проекта. То есть почему на сайте его не разместили — это уже вопрос к мэрии. Наверное, так там решили. Договор есть, гаражный комплекс находится в 120 метрах от будущего здания, — объяснили в компании.
Однако после ознакомления с оставленными жителями отзывами о проекте, в «Экстрой-Холдинг» отказались разговаривать НГС.
— Вы читали, что там написано? Ну какие тут могут быть комментарии? Нет, ничего не будем давать, — ответили там.
В Южно-Чемском жилмассиве появился новый застройщик: в начале апреля разрешение на строительство своего первого дома в Новосибирске получил омский Завод сборного железобетона № 6.