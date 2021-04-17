Новосибирцы выступили против сокращения парковки у нового бизнес-центра на Нарымской — чем они недовольны

20-этажное административное здание должно появиться на площади Трубникова в Железнодорожном районе. Участок площадью 2836 квадратных метров сейчас занимает одноэтажное здание, в 2ГИС оно помечено как «сооружение». Работы здесь уже начались — рабочие поставили забор и начали расчищать участок.



Как пояснил координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, здание должно появиться на месте «времянки», построенной в 2019 году муниципальным предприятием «ИМИ». Сейчас объект планируют кардинальным образом перестроить.



— У меня возникают вопросы к управлению муниципальным имуществом города. Какое-то коммерческое предприятие начинает какие-то проекты продвигать на муниципальной земле, на которой вот недавно было построено муниципальным предприятием здание. И я считаю, что это странные вещи. Вопрос: а что город-то с этого получит? — добавил он.



Согласно проекту, застройщик возведет на Нарымской здание с помещениями общественного назначения и автостоянкой. Число мест именно на этой автостоянке застройщик просит уменьшить почти вдвое, объясняя это тем, что «конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки». Другие 164 машино-места (по нормативам число парковочных мест должно составлять 305 для такого здания) застройщик будет арендовать в ближайшем ГСК «Линейный».

