В Академгородке продали землю за 420 миллионов — кто купил участок, где может вырасти новый бизнес-центр

В новосибирском Академгородке на пересечении улицы Российской и проспекта Строителей продали участок с пятью объектами около промзоны, жилой застройки и недалеко от ТЦ «Эдем» за 420 миллионов. По планам там можно строить административные здания, офисы и бизнес-центры.
Согласно документам с сайта «ДОМ.РФ», аукцион завершился
Павел Шутов числится как учредитель и участник более чем 10 компаний. Например, он основатель и собственник ООО «Сибирские Жилые Кварталы» — застройщик и девелопер экоквартала Flora&Fauna. Коме того, бизнесмен — бывший собственник компании «Инмарко».
Всего в конкурсе, не считая победителя, участвовали еще две компании: «ТРЕСТ» и СЗ «МЕТА-ГОГОЛЯ».
Среди оснований для продажи участка указан закон «О содействии развитию жилищного строительства» и решение Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, которые принадлежат государству.
Всего вместе с землей продали пять объектов: два гаражных бокса, гараж, здание насосной станции и четырехэтажную паровую котельную с еще одним подземным этажом. Общая площадь всего участка —
При обследовании специалисты установили, что участок ровный, территория частично заасфальтирована, а на земле присутствует древесно-кустарниковая растительность. «ДОМ.РФ», описывая участок, отмечает, что вокруг расположена жилая застройка (судя по карте, это дома по улице Демакова), производственно-складская застройка и коммерческая застройка. Также рядом с участком расположены институт теплофизики и ТЦ «Эдем».
— Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 2 минутах от Имущества, до метро «Площадь Ленина» на автомобиле можно добраться за 43 минуты, — говорится в документах.
Согласно Генплану, земельный участок частично расположен в границах планируемой общественно-деловой зоны, существующей научно-производственной зоны. По проекту планировки на территории можно построить объекты делового, общественного и коммерческого назначения, например, административные здания, офисы, бизнес-центры.
Недавно стало известно, что московский застройщик за 1,38 миллиарда рублей купил огромный участок в Первомайском районе Новосибирска недалеко от улицы Одоевского. Ранее местные власти выступали против продажи участка под застройку жильем. Застройщик объяснил, что у него в планах большой проект.