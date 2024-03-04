В Академгородке продали землю за 420 миллионов — кто купил участок, где может вырасти новый бизнес-центр

Согласно документам с сайта «ДОМ.РФ», аукцион завершился 1 марта , победителем стала компания «ГРИН АП», которая предложила большую сумму за лот. Так организация решила заплатить 420 миллионов, при этом первоначальная цена контракта составила 66 миллионов. По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «ГРИН АП» образовано 16 февраля 2024 года, директором числится Дмитрий Нестерович, а учредителем — Павел Шутов. У Шутова и Нестеровича уже есть компании, где Нестерович также выступает как директор, например, фитнес-клуб XFIT, одна из организаций связана со строительством, а другая — с арендой.