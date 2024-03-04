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В Академгородке продали землю за 420 миллионов — кто купил участок, где может вырасти новый бизнес-центр

Территория расположена недалеко от ТЦ «Эдем»

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Проданная земля расположена недалеко от уже существующего торгового центра

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В новосибирском Академгородке на пересечении улицы Российской и проспекта Строителей продали участок с пятью объектами около промзоны, жилой застройки и недалеко от ТЦ «Эдем» за 420 миллионов. По планам там можно строить административные здания, офисы и бизнес-центры.

Согласно документам с сайта «ДОМ.РФ», аукцион завершился 1 марта, победителем стала компания «ГРИН АП», которая предложила большую сумму за лот. Так организация решила заплатить 420 миллионов, при этом первоначальная цена контракта составила 66 миллионов. По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «ГРИН АП» образовано 16 февраля 2024 года, директором числится Дмитрий Нестерович, а учредителем — Павел Шутов. У Шутова и Нестеровича уже есть компании, где Нестерович также выступает как директор, например, фитнес-клуб XFIT, одна из организаций связана со строительством, а другая — с арендой.

Павел Шутов числится как учредитель и участник более чем 10 компаний. Например, он основатель и собственник ООО «Сибирские Жилые Кварталы» — застройщик и девелопер экоквартала Flora&Fauna. Коме того, бизнесмен — бывший собственник компании «Инмарко».

Всего в конкурсе, не считая победителя, участвовали еще две компании: «ТРЕСТ» и СЗ «МЕТА-ГОГОЛЯ».

Среди оснований для продажи участка указан закон «О содействии развитию жилищного строительства» и решение Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, которые принадлежат государству.

Участок, по данным «Дом.РФ», расположен на проспекте Строителей

Участок, по данным «Дом.РФ», расположен на проспекте Строителей

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Всего вместе с землей продали пять объектов: два гаражных бокса, гараж, здание насосной станции и четырехэтажную паровую котельную с еще одним подземным этажом. Общая площадь всего участка — 1,15 га. Среди обременений отмечено, что территория (5,5 кв. м) расположена в границах санитарно-защитной зоны. Сейчас на объекте функционирует только система электроснабжения. Остальные инженерные сети придется подключать или ремонтировать.

При обследовании специалисты установили, что участок ровный, территория частично заасфальтирована, а на земле присутствует древесно-кустарниковая растительность. «ДОМ.РФ», описывая участок, отмечает, что вокруг расположена жилая застройка (судя по карте, это дома по улице Демакова), производственно-складская застройка и коммерческая застройка. Также рядом с участком расположены институт теплофизики и ТЦ «Эдем».

— Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 2 минутах от Имущества, до метро «Площадь Ленина» на автомобиле можно добраться за 43 минуты, — говорится в документах.

Согласно Генплану, земельный участок частично расположен в границах планируемой общественно-деловой зоны, существующей научно-производственной зоны. По проекту планировки на территории можно построить объекты делового, общественного и коммерческого назначения, например, административные здания, офисы, бизнес-центры.

Недавно стало известно, что московский застройщик за 1,38 миллиарда рублей купил огромный участок в Первомайском районе Новосибирска недалеко от улицы Одоевского. Ранее местные власти выступали против продажи участка под застройку жильем. Застройщик объяснил, что у него в планах большой проект.

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