В Академгородке продают землю недалеко от ТЦ «Эдем» за 66 миллионов — там может вырасти бизнес-центр

Всего на земле для продажи пять объектов: два гаражных бокса, гараж, здание насосной станции и четырехэтажная паровая котельная с еще одним подземным этажом. Общая площадь участка — 11 457 кв. м, его стоимость оценили более чем в 63 миллиона, а начальная цена всех лотов — более 66 миллионов рублей. Среди обременений отмечено, что территория (5,5 кв. м) расположена в границах санитарно-защитной зоны.



Сейчас на объекте функционирует только система электроснабжения. Остальные инженерные сети придется подключать или ремонтировать.