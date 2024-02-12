В Академгородке продают землю недалеко от ТЦ «Эдем» за 66 миллионов — там может вырасти бизнес-центр

В Академгородке продают участок с пятью объектами около промзоны и жилой застройки. По планам там можно строить административные здания, офисы, бизнес-центры. Начальная цена лота составила более 66 миллионов рублей, об этом сообщается на сайте «ГИС Торги».
Согласно документам, земельные участки с объектами относятся к федеральной собственности, продает имущество федеральное агентство АО «ДОМ.РФ».
Среди оснований для продажи указан закон «О содействии развитию жилищного строительства» и решение Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, которые принадлежат государству.
Всего на земле для продажи пять объектов: два гаражных бокса, гараж, здание насосной станции и четырехэтажная паровая котельная с еще одним подземным этажом. Общая площадь участка — 11 457 кв. м, его стоимость оценили более чем в 63 миллиона, а начальная цена всех лотов — более 66 миллионов рублей. Среди обременений отмечено, что территория (5,5 кв. м) расположена в границах санитарно-защитной зоны.
Сейчас на объекте функционирует только система электроснабжения. Остальные инженерные сети придется подключать или ремонтировать.
При обследовании специалисты установили, что участок ровный, территория частично заасфальтирована, а на земле присутствует древесно-кустарниковая растительность. «ДОМ.РФ» описывая участок отмечает, что вокруг расположена жилая застройка (судя по карте, это дома по улице Демакова), производственно-складская застройка и коммерческая застройка. Также рядом с участком расположены институт теплофизики и ТЦ «Эдем».
— Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 2 минутах от Имущества, до метро «Площадь Ленина» на автомобиле можно добраться за 43 минуты, — говорится в документах.
Согласно Генплану, земельный участок частично расположен в границах планируемой общественно-деловой зоны, существующей научно-производственной зоны. По проекту-планировки, на территории можно построить объекты делового, общественного и коммерческого назначения, например, административные здания, офисы, бизнес-центры.
Заявки на аукцион принимаются до 26 февраля, результаты станут известны 1 марта. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска и пресс-службу «Дом.РФ».
Недавно стало известно, что московский застройщик за 1,38 миллиарда рублей купил огромный участок в Первомайском районе Новосибирска недалеко от улицы Одоевского. Ранее местные власти выступали против продажи участка под застройку жильем.