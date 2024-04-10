Улыбайтесь, сейчас вылетит иск: юристы взяли в оборот фотографов — они зарабатывают десятки миллионов на чужом авторском праве

Фотографии уже несколько лет стали источником миллионных доходов для предприимчивых юристов Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Фотография может приносить деньги. Да, её можно продать, но сколотить состояние на снимках может, пожалуй, разве что выдающийся фотограф с мировым именем. Российские юристы уже несколько лет зарабатывают миллионы на чужих изображениях — они высуживают компенсации для авторов, чьи фотографии были использованы в Сети без разрешения. Начиная бизнес под эгидой защиты авторского права, предприниматели завалили суды тысячами исков и требуют деньги с журналистов, блогеров, звёзд шоу-бизнеса и госструктур. Корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил, сколько зарабатывают предприимчивые юристы и чем их активность опасна для самих фотографов.



Судьбоносная гроза

Сегодня самыми крупными игроками на рынке защиты прав фотографов можно считать три компании: «Восьмая заповедь», «Антипиратские технологии» и «Пейзаж». Первые две начали свою деятельность параллельно и могут поспорить друг с другом за звание основоположника прибыльного бизнеса, имея на то полное право каждый со своей стороны.



Справедливости ради отметим, что первым во всеуслышание о проблеме «воровства» фотографий, заявил волгоградский фотограф Павел Сытилин. В 2016 году он заметил, что сетевые издания начали использовать его снимок, на котором запечатлена молния. На то, чтобы получить удачный кадр, Павел Сытилин потратил несколько часов, поэтому справедливо возмутился тем, что СМИ начали использовать редкое изображение без спроса. Фотограф адресовал претензии самому крупному изданию — «Аргументы и Факты», но не нашёл с его представителями общего языка и отправился в суд. В итоге ему присудили больше миллиона рублей за нарушение авторских прав.



Год спустя фотограф вошёл в состав учредителей юридической компании «Восьмая заповедь». Как сам Павел Сытилин рассказывал нашим коллегам из Волгограда, цель бизнес-инициативы — осложнить жизнь фото-пиратам, отсюда и название организации, которое отсылает к библейскому постулату «не укради».



По данным сервиса «Контур.Фокус», «Восьмая заповедь» зарегистрирована в 2016 году. Компания занимается деятельностью в области права. Учредители — Данила Яценко и Павел Сытин. По итогам 2022 года компания зафиксировала выручку на уровне 33 миллионов рублей, чистую прибыль — 10,8 миллиона.

Параллельно, но немногим позже волгоградцев проблемой авторских прав на свои снимки озаботился и московский фотограф Александр Лаврентьев. Айтишник по образованию, в середине 2010-х он зарабатывал съёмкой с дронов, а когда столкнулся с воровством результатов своей работы, всерьез задумался о привлечении «пиратов» к ответственности. Лаврентьев подошёл к решению вопроса системно и при помощи однокурсника разработал программу генерации исков и обработки юридических документов.

Если фотограф Павел Сытилин заявлял о намерении ограничить разгул фото-пиратов, то Александр Лаврентьев в интервью Forbes признавался, что изначально планировал масштабировать проект. Так был основан бренд «Антипиратские технологии», который объединил в себе несколько организаций.



ООО «Антипиратские технологии» зарегистрировано в 2020 году и занимается разработкой программного обеспечения. Соучредитель и генеральный директор компании — Александр Лаврентьев. По итогам 2023 года компания зафиксировала убыток в размере 41 тысячи рублей.

В 2021 году Лаврентьев зарегистрировал ИП, которое занимается управлением активами на основе договоров доверительного управления. Финансовая отчётность отсутствует. В 2023 году предприниматель зарегистрировал ООО «Апт-Управление», которое также занимается управлением активами. Финансовая отчётность в открытых источниках пока тоже отсутствует.

В 2021 году, по словам Александра Лаврентьева, компания вышла на выручку в объёме 25 миллионов рублей в год и чистую прибыль более 10 миллионов рублей.

Наконец, третий крупный игрок в сфере высуживания авторских компенсаций — компания «Пейзаж», которая была зарегистрирована в 2020 году в городе Старый Оскол. Основатели компании Виктор Тюхай и Василий Евтюхин в широкое инфополе не выходили, но трудятся наравне с коллегами по цеху. По итогам 2023 года выручка компании составила 32,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 13,3 миллиона рублей.

Как юристы зарабатывают на фотографиях

Принцип работы компаний по защите прав фотографов в большинстве случаев сегодня сводится к одной технологии. Юристы заключают договоры с фотографами, которые передают им права на управление их снимками. Затем ведётся поиск сетевых ресурсов, на которых фото размещены без разрешения автора. В адрес организации или физического лица, которые опубликовали снимки, направляют претензию с требованием о выплате компенсации — обычно десятки, а то и сотни тысяч рублей за одно фото. Если требование не выполнено, юристы обращаются в суд.



— Обычно исковые требования к одному ответчику не превышают в сумме 500 тысяч рублей. Это делается для того, чтобы Арбитражные суды могли рассматривать дела в упрощенном порядке производства, то есть без вызова сторон и в ускоренном темпе, — отметила в беседе с корреспондентом НГС юрист Надежда Иванова.

Объём работы, которую проделывают юристы, поражают. «Восьмая заповедь» за всю историю своего существования подала более 2,5 тысячи исков на сумму более 403 миллиона рублей, «Пейзаж» — более 2,6 тысячи исков на 233 миллиона рублей, компания «Апт-Управление» за 8 месяцев уже оформила 423 иска на 37 миллионов.

Под мощный юридический каток попадают не только СМИ, которые грешат подбором авторских иллюстраций к новостным публикациям. Например, в списке «жертв» правового смерча есть певец Сергей Шнуров, продюсер Яна Рудковская, блогер Илья Варламов*, туроператоры, авиакомпании, органы государственной власти (Минпромторг, Минэкономразвития), администрации городов, операторы сотовой связи — все, на чьих официальных ресурсах опубликован контент с авторскими фотографиями.

Фото в блоге или на странице в соцсети сегодня тоже может стать предметом судебного иска Источник: Наталья Лапцевич











При этом оппоненты борцов за чистоту использования авторского контента допускают, что компании действуют не всегда чистоплотно. Например, юрист Ангелина Скворцова в своём блоге на сайте Zakon.ru описала схему, жертвой которой стал её доверитель. По её словам, клиент скачал фотографию на бесплатном стоковом сервисе, опубликовал снимок на своём ресурсе, но в итоге получил претензию от фото-юристов. По версии Скворцовой, уже после использования изображения юристы связались с автором снимка, предложили ему сотрудничество, в результате фотограф удалил снимок со стокового сервиса, предоставив юристам маневр для подачи досудебной претензии и последующего иска.



Похожую ситуацию сегодня в суде разбирают юристы «Сети городских порталов» — самой крупной сети региональных новостных сайтов. Волгоградская редакция в 2019 году опубликовала новость о последствиях ДТП с участием машины скорой помощи и грузовика. Журналист использовал в публикации фотографии из сообщества «Жесть Волгограда», где горожане обмениваются оперативной информацией. Корреспондент предварительно связался с женщиной, которая назвала себя автором фото, и получил разрешение на их размещение на новостном портале. Спустя почти полтора года после публикации «Восьмая заповедь» прислала редакции иск, согласно которому автором фото признан некий мужчина, ранее не встречавшийся журналистам. Юристы запросили за использование снимков 400 тысяч рублей. Автор фото после подачи иска перестала выходить на связь с журналистами.

Юрист Анна Шилина отмечает, что пикантность положения СМИ состоит в том, что суды, как правило, не вникают в суть конкретного спора: автор есть, договор с автором есть, фото на сайте было, претензию получили — значит, нужно выплачивать компенсацию.

— Редакции СМИ независимы, деятельность СМИ — не коммерческая, для СМИ есть отдельный закон, а потому приравнивать редакционный, направленный на информирование читателей, материал к рекламному, призванному стимулировать спрос на товары рекламодателя, нельзя. Деятельность журналиста — не предпринимательская, СМИ пишут материалы не для прибыли, а для информирования, — подчеркнула юрист.

По ее словам, СМИ нередко согласны удалить спорную фотографию в новостной публикации и выплатить разумные деньги за её использование, но найти общий язык с фото-юристами удаётся в единицах случаев.

Польза или вред?

Мнения самих фотографов о работе фото-юристов разнятся, но все они сходятся в одном: авторское право в России должным образом до сих пор не защищено. Фотограф Алексей (он попросил сохранить анонимность) заявил, что, по его опыту, сегодня пиратством в основном промышляют крупные новостные паблики, которые воруют фотографии, а потом любыми способами избегают общения с автором. Искать владельцев пабликов зачастую бывает затруднительно, поэтому Алексей обратился за помощью к профильным юристам.



— Уже довольно много дел удалось с их помощью выиграть. Обычно это довольно длительный процесс — от полугода до нескольких лет дела тянутся. Как правило, все, кто получает иски, пытаются их оспорить, — отметил фотограф.



Алексей пояснил, что выигранные компенсации всегда делятся в пользу юристов — фотографам достаются, как правило, 15–25% от присужденной суммы. Он также отметил, что для него важно, чтобы юристы обязательно согласовывали с ним предмет предъявленного иска. Многие фотографы, по его словам, этим правом пренебрегают.



Ростовский фотограф Евгений Вдовин в беседе с корреспондентом НГС заявил, что услугами фото-юристов не пользовался и в ближайшем будущем пользоваться не планирует. Он считает, что сотрудничество с подобными компаниями чревато репутационными рисками.

Юридические компании фиксируют прибыль в десятки миллионов рублей в год Источник: Роман Данилкин











— У нас в Ростове был прецедент с изображением памятника — Тачанки, когда после активности таких юристов пришлось изымать из коммерции всю сувенирную продукцию. Архитектор памятника оправдывался, что не имеет отношения к этим юристам, — пояснил фотограф.



Методы, которые в работе используют юристы, он называет не совсем этичными. Нередко, заметил Евгений Вдовин, компании работают с перегибами и несут репутационные потери своим клиентам. При этом фотограф согласен, что воровство интеллектуальной собственности нужно пресекать.



В «Восьмой заповеди» на просьбу корреспондента НГС прокомментировать ситуацию ответили, что своей миссией видят исключительно отстаивание прав фотографов на достойное вознаграждение за свое творчество. Представитель компании подчеркнул, что с 2016 года профессиональным юристам удалось добиться определенных успехов в цивилизации рынка.



— Широкая общественность услышала об авторском праве, о чем свидетельствует рост заказов на создание объектов авторского права и количество судебных процессов. Люди стали ответственней, грамотней. Множество фотографов начали сотрудничать со СМИ в качестве фотокорреспондентов, — сообщили в компании.



Заявления о том, что со временем благая цель отстаивания авторских прав была замещена банальным зарабатыванием денег, юристы парируют жёстко. По их словам, подобные высказывания в основном принадлежат журналистам, которым сегодня приходится тратить время на самостоятельное создание фотографий или поиск автора иллюстрации, чтобы заключить с ним договор.



В прошлом году суд взыскал 45 тысяч рублей с авиакомпании S7, которая использовала фото маяка на Ладожском озере без разрешения автора. Делом занималась компания «Пейзаж», которая пояснила, что отследила использование фото с помощью специальной программы, разработанной резидентом «Сколково».

* Илья Варламов признан Минюстом РФ иноагентом.

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