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Дороги и транспорт И весь Новосибирск подождет: как менялись даты сдачи четвертого моста — показываем в картинке

И весь Новосибирск подождет: как менялись даты сдачи четвертого моста — показываем в картинке

На этой неделе стало известно о новом сроке

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Мост обещали сдать два года назад

В Новосибирске уже пять раз называли разные даты для сдачи четвертого моста. В понедельник, 13 мая, стало известно, что в этот раз ее перенесли на 6 декабря 2025 года. НГС собрал все переносы с подорожаниями и важными событиями, связанными с мостом, в одну картинку.

Изначально, еще в 2013 году, стоимость моста оценивали в 21 миллиард рублей, но к 2017 году, когда уже подписали контракт, стоимость выросла до 35 миллиардов рублей. По условиям контракта концессионер, группа компаний «ВИС», должен был построить мост за пять лет. А потом 20 лет его эксплуатировать.

Разные даты называли пять раз

По контракту, сообщает «ВИС», дата сдачи моста — декабрь 2023 года. При этом к строительству приступили позже — из-за передачи земли. Но в 2020 году в Новосибирск приехал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, который выделил 8 миллиардов рублей подрядчику пораньше и сказал, что договорился о сдаче моста пораньше.

— Мы посетили площадку строительства 4-го моста и договорились с подрядчиком о том, что при правильном перераспределении финансирования он сможет сдать мост почти на год раньше. Дополнительные средства на ближайшие годы выделены президентом России тем регионам, которые работают ускоренными темпами. Задача — максимально ускорить строительство, потому что любая задержка — это потеря для бюджета, — процитировали Марата Хуснуллина на сайте правительства Новосибирской области.

В 2022 году срок сдачи вернулся к изначальной дате — к декабрю 2023 года. В 2022 году же стало известно, что цена моста увеличилась до 44,7 миллиарда рублей. Мост продолжали строить, придерживаясь официальной даты. Но за пару месяцев до официальной даты прогремел скандал, во время которого в «ВИС» заявили, что приостановили работу на мосту. В чём суть споров Министерства транспорта и концессионера, мы подробно рассказывали в материале.

В декабре 2023 года в «ВИС» сообщили, что мост сдадут в конце 2024 года. Там же сказали, что мост подорожал на 9 миллиардов, но окончательную сумму не назвали. Корреспондент НГС направила запрос в «ВИС», чтобы узнать, какая цена у моста сейчас.

Новый перенос на 2025 год концессионер объяснил сразу несколькими причинами: санкциями и отклонениями в документации. При этом в правительстве уже уточнили, что «ВИС» сделает выплаты компенсационного платежа за нарушение концессионером обязательств.

Вчера, 14 мая, группа компаний «ВИС» опубликовала фото со строительства четвертого моста в Новосибирске.

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Четвертый мост Новосибирск Стройка Даты
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