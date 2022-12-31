Изменится ли цена проезда по четвертому мосту из-за подорожания строительства? Отвечает Минтранс НСО

Стоимость строительства четвертого моста в Новосибирске увеличилась до 44,7 миллиарда рублей. При этом повышать цену на проезд по нему не планируется.
— В настоящее время в связи с существенным удорожанием стоимости строительных ресурсов стоимость Объекта увеличилась на
7,3 миллиарда рублей, которые регион получит на строительство из федерального бюджета, потратят на оплату уже выполненных и предстоящих работ.
Группа «ВИС» в Новосибирске — концессионер строительства семи поликлиник и платного четвертого моста. По данным сервиса «Контур.фокус», выручка «ВИС» в 2021 году составила 764,5 миллиона рублей, прибыль — 504 миллиона.
— Повышение проезда стоимости по мостовому переходу через реку Обь в створе улице Ипподромской в связи с удорожанием объекта не планируется, — добавили в министерстве.
После окончания новогодних праздников рядом со стройкой четвертого моста планируют ограничить движение. Это будет необходимо для выноса коммуникаций. Показываем участок перекрытия на схеме.