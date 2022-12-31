Изменится ли цена проезда по четвертому мосту из-за подорожания строительства? Отвечает Минтранс НСО

Стоимость строительства четвертого моста в Новосибирске увеличилась до 44,7 миллиарда рублей. При этом повышать цену на проезд по нему не планируется.



— В настоящее время в связи с существенным удорожанием стоимости строительных ресурсов стоимость Объекта увеличилась на 7 587 541 000 рублей и составляет 44 689 313 330 рублей, — сообщили НГС в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

