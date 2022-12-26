Новосибирск получит 7,3 миллиарда рублей на достройку четвертого моста — это объяснили ростом цен

Новосибирская область получит 7,3 миллиарда рублей на строительство четвертого моста. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.
— Выделить Росавтодору из резервного фонда в 2022 году бюджетные ассигнования для предоставления бюджету Новосибирской области в целях софинансирования расходных обязательств <…> в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, имея в виду компенсацию стоимости строительных ресурсов при реализации объекта, — говорится в распоряжении Правительства РФ.
Группа «ВИС» в Новосибирске — концессионер строительства семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 млрд рублей. По данным сервиса «Контур.фокус», выручка «ВИС» в 2021 году составила 764,5 миллиона рублей, прибыль — 504 миллиона.
По данным официального Telegram-канала правительства НСО, сейчас на объекте закончили монтаж металлоконструкций пролетов и проезжей части в русле мостового участка. Строители продолжают сооружение промежуточных опор, подпорных стен, монтаж опалубки для устройства монолитной железобетонной плиты проезжей части. Окончание работ запланировано на 2023 год.
НГС направил запрос в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, на какие виды работ будут потрачены выделенные 7,3 миллиарда рублей.
В 2021 году стало известно, что стоимость строительства четвертого моста в Новосибирске выросла на 6,5 миллиарда рублей, с 37,2 до 43,5 миллиарда рублей. В конце года регион получил дополнительный миллиард на объект.