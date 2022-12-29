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В районе площади Труда после Нового года ограничат движение из-за стройки четвертого моста

Перекроют участок улицы Широкой

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Для строительства развязки моста вынесут коммуникации

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В Новосибирске с 10 по 20 января по ночам будет ограничено движение по улице Широкой. Его перекроют на участке от площади Труда до Троллейной.

Ограничения будут действовать с 23:00 до 05:00. Объехать участок можно по улицам Станционной, Бетонной, Титова, Котовского и Станиславского.

— Ограничение связано с проведением ООО «Производственная фирма "ВИС"» работ по выносу коммуникаций из зоны строительства транспортной развязки на площади Труда в рамках строительства объекта «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской в городе Новосибирске», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками и информационными щитами, соблюдать правила дорожного движения.

В ноябре строительство четвертого моста в Новосибирске сняли с высоты. Посмотрите, как выглядит этот масштабный объект.

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Ограничение движенияПлощадь ТрудаЧетвертый мостГруппа ВИС
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