В районе площади Труда после Нового года ограничат движение из-за стройки четвертого моста

В Новосибирске с 10 по 20 января по ночам будет ограничено движение по улице Широкой. Его перекроют на участке от площади Труда до Троллейной.
Ограничения будут действовать с 23:00 до 05:00. Объехать участок можно по улицам Станционной, Бетонной, Титова, Котовского и Станиславского.
— Ограничение связано с проведением ООО «Производственная фирма "ВИС"» работ по выносу коммуникаций из зоны строительства транспортной развязки на площади Труда в рамках строительства объекта «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской в городе Новосибирске», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками и информационными щитами, соблюдать правила дорожного движения.
В ноябре строительство четвертого моста в Новосибирске сняли с высоты. Посмотрите, как выглядит этот масштабный объект.