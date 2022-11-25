Строительство четвертого моста в Новосибирске сняли с высоты — видео





Минтранс Новосибирской области судится в арбитраже со строителем платного моста через Обь. На прошлой неделе дело закрыли от слушателей, ссылаясь на коммерческую тайну. Читайте в нашем материале, какие проблемы возникали на стройке, как проект дорожал и что происходит сейчас.