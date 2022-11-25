Строительство четвертого моста в Новосибирске сняли с высоты — видео

Группа «ВИС» опубликовала видеоролик со строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Ролик снят с дрона, на кадрах видно не только сам мост через реку, но и развязку.
Недавно на четвертом мосту через реку Обь в Новосибирске установили перемычку между пилонами, теперь они напоминают букву «Н».
— Наши мостостроители завершили установку в проектное положение верхней перемычки пилона. Конструкция общим весом около 160 тонн в несколько этапов была поднята на высоту 67,6 м над уровнем земли и смонтирована в проектное положение, — говорится в описании ролика.
Также в описании к видео отмечается, что в этом месяце открыли движение по Зыряновскому путепроводу, где полностью заменили мостовое полотно.
Группа «ВИС» в Новосибирске — концессионер строительства семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 млрд рублей. Выручка «ВИС» в 2021 году составила 764,5 миллиона рублей, прибыль — 504 миллиона. Через компанию «Экология-Новосибирск» группа компаний была еще и концессионером по мусорной реформе. С февраля в отношении «дочки» «ВИС» введена процедура наблюдения, ее общий долг составляет более 2 млрд рублей.
Минтранс Новосибирской области судится в арбитраже со строителем платного моста через Обь. На прошлой неделе дело закрыли от слушателей, ссылаясь на коммерческую тайну. Читайте в нашем материале, какие проблемы возникали на стройке, как проект дорожал и что происходит сейчас.