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Строительство четвертого моста в Новосибирске сняли с высоты — видео

На ролике видно сам мост и развязку

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К концу сентября на участке четвертого моста уложили покрытие для гидроизоляции

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Группа «ВИС» опубликовала видеоролик со строительства четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Ролик снят с дрона, на кадрах видно не только сам мост через реку, но и развязку.

Недавно на четвертом мосту через реку Обь в Новосибирске установили перемычку между пилонами, теперь они напоминают букву «Н».

— Наши мостостроители завершили установку в проектное положение верхней перемычки пилона. Конструкция общим весом около 160 тонн в несколько этапов была поднята на высоту 67,6 м над уровнем земли и смонтирована в проектное положение, — говорится в описании ролика.

Также в описании к видео отмечается, что в этом месяце открыли движение по Зыряновскому путепроводу, где полностью заменили мостовое полотно.

Группа «ВИС» в Новосибирске — концессионер строительства семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 млрд рублей. Выручка «ВИС» в 2021 году составила 764,5 миллиона рублей, прибыль — 504 миллиона. Через компанию «Экология-Новосибирск» группа компаний была еще и концессионером по мусорной реформе. С февраля в отношении «дочки» «ВИС» введена процедура наблюдения, ее общий долг составляет более 2 млрд рублей.


Минтранс Новосибирской области судится в арбитраже со строителем платного моста через Обь. На прошлой неделе дело закрыли от слушателей, ссылаясь на коммерческую тайну. Читайте в нашем материале, какие проблемы возникали на стройке, как проект дорожал и что происходит сейчас.

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ВИСДронСтроительствоЧетвертый мост
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