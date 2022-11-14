В Новосибирске открыли рабочее движение по Зыряновскому путепроводу

В Новосибирске 14 ноября открыли рабочее движение по Зыряновскому путепроводу. Реконструкция велась в рамках строительства четвертого моста через Обь.
Как сообщили в пресс-службе Группы «ВИС», на путепроводе полностью заменили мостовое полотно, а ширину проезжей части увеличили с 20 до 28 метров.
— Двухпутная трамвайная линия была перенесена в рамках первого этапа реконструкции, чтобы не нарушать схему движения общественного транспорта в городе. На втором этапе была выполнена укрупнительная сборка металлоконструкций автомобильного проезда, бетонирование опор, установлена новая железобетонная плита пролетного строения автомобильного проезда. Также укреплены откосы и переустроена часть инженерных коммуникаций РЖД, — уточнили в компании.
Протяженность отремонтированного путепровода составляет 67 метров. На нем располагаются четыре полосы для движения автомобилей и два трамвайных пути. Перед запуском движения на объекте нанесли разметку, установили дорожные знаки и обустроили тротуар для безопасности пешеходов.
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).
С началом движения по Зыряновскому путепроводу открыт прямой проезд с улицы Зыряновской до Серебренниковской и Кривощековской.
Ранее в компании сообщали, что на участке четвертого моста, который проходит в русловой части, уложили