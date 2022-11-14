В Новосибирске открыли рабочее движение по Зыряновскому путепроводу

В Новосибирске 14 ноября открыли рабочее движение по Зыряновскому путепроводу. Реконструкция велась в рамках строительства четвертого моста через Обь.



Как сообщили в пресс-службе Группы «ВИС», на путепроводе полностью заменили мостовое полотно, а ширину проезжей части увеличили с 20 до 28 метров.



— Двухпутная трамвайная линия была перенесена в рамках первого этапа реконструкции, чтобы не нарушать схему движения общественного транспорта в городе. На втором этапе была выполнена укрупнительная сборка металлоконструкций автомобильного проезда, бетонирование опор, установлена новая железобетонная плита пролетного строения автомобильного проезда. Также укреплены откосы и переустроена часть инженерных коммуникаций РЖД, — уточнили в компании.