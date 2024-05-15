НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

4 м/c,

с-з.

 749мм 77%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,36
EUR 98,67
Реклама

СРОЧНО

Фоторепортаж из позеленевшего Новосибирска

Выбираем лучший бизнес вместе
Как обустроить дачу
Второе уголовное дело Архипова
Делают город круче
Новый фильм Гая Ричи
Идти к врачу или нет
Конфликт со CDEK.Shopping
Гормоны и похудение
Финансы ФК «Новосибирск»
НГС в Telegram
Весна «Какой-то апокалипсис»: тысячи червей усыпали тротуар на Есенина — видео

«Какой-то апокалипсис»: тысячи червей усыпали тротуар на Есенина — видео

Им не хватает листвы для укрытия

5 615
60 комментариев
Большинство червей раздавили

В Новосибирске утром после майского дождя на тротуар выползли тысячи дождевых червей. Видео с ними сняла читательница НГС сегодня, 15 мая.

— Это какой-то червивый апокалипсис. На протяжении сотен метров тротуара — тысячи червей. Часть из них раздавлена. Понятно, что после дождя они вылазят, но раньше столько их не было, — отметила читательница НГС Екатерина.

Она прислала в редакцию видео.

Биолог Алексей Яновский объяснил, что дождевыми называют вид кольчатых червей и люди начинают замечать их после дождя. В это время черви массово выползают на поверхность из-за того, что их норки в почве наполняются водой. Из-за этого они лишаются доступа кислорода в их кожу.

— Это и побуждает червей выползать на свежий воздух. В естественной среде черви живут летом под листовым опадом, где проблем с доступом воздуха не бывает. Иное дело в городах. Почва без лесной подстилки, много троп и тротуаров. Вот черви и ползут по асфальту. На дачных участках на тропках видны выбросы земли из норок червей. Обилие червей на поверхности земли — это щедрый подарок природы птицам, которые уже кормят своих птенцов. В эти дни грачи, сороки, вороны, скворцы, дрозды-рябинники неустанно склевывают их, а также носят своим птенцам этот питательный увесистый корм, — объяснил корреспонденту НГС биолог Алексей Яновский

В Новосибирск пришел холодный фронт с дождями. По области ожидаются заморозки до -4 градусов.

ПО ТЕМЕ
Дождь Май Биолог
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD5
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Рекомендуем
Знакомства

Евгений,  38

OlgA,  39

Татьяна,  64

Геннадий,  50

Екатерина,  32

Сергей,  32

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление