«Какой-то апокалипсис»: тысячи червей усыпали тротуар на Есенина — видео

— Это какой-то червивый апокалипсис. На протяжении сотен метров тротуара — тысячи червей. Часть из них раздавлена. Понятно, что после дождя они вылазят, но раньше столько их не было, — отметила читательница НГС Екатерина.

Биолог Алексей Яновский объяснил, что дождевыми называют вид кольчатых червей и люди начинают замечать их после дождя. В это время черви массово выползают на поверхность из-за того, что их норки в почве наполняются водой. Из-за этого они лишаются доступа кислорода в их кожу.

— Это и побуждает червей выползать на свежий воздух. В естественной среде черви живут летом под листовым опадом, где проблем с доступом воздуха не бывает. Иное дело в городах. Почва без лесной подстилки, много троп и тротуаров. Вот черви и ползут по асфальту. На дачных участках на тропках видны выбросы земли из норок червей. Обилие червей на поверхности земли — это щедрый подарок природы птицам, которые уже кормят своих птенцов. В эти дни грачи, сороки, вороны, скворцы, дрозды-рябинники неустанно склевывают их, а также носят своим птенцам этот питательный увесистый корм, — объяснил корреспонденту НГС биолог Алексей Яновский

