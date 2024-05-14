Заморозки до -4 градусов придут в Новосибирскую область — когда ждать холод

Такие перепады температуры не страшны только холодостойким культурам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области 16 мая ожидаются заморозки до -4 градусов. Об этом говорится на официальном сайте «Западно-Сибирского УГМС». Ночью по юго-востоку также ожидаются дожди. Официально период активной вегетации синоптики фиксируют с 15 мая. Часть дачников могли уже высадить рассаду в открытый грунт из-за жарких майских дней.

— Угроза возвратных заморозков в Новосибирской области сохраняется до 10 июня — это нужно учитывать при высадке растений, — напомнила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Даже в теплицу стоит высаживать овощи после 20 мая, если она неотапливаемая.

Только в конце месяца можно высаживать рассаду в открытый грунт — не ранее 25 мая. При этом заморозки не смогут навредить таким холодостойким культурам, как капуста, морковь, чеснок, лук. Но могут навредить томатам, перцам, баклажанам, огурцам, если оставить растения без дополнительной защиты.