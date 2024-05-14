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Весна Заморозки до -4 градусов придут в Новосибирскую область — когда ждать холод

Заморозки до -4 градусов придут в Новосибирскую область — когда ждать холод

В регион идет холодный фронт

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Такие перепады температуры не страшны только холодостойким культурам

В Новосибирской области 16 мая ожидаются заморозки до -4 градусов. Об этом говорится на официальном сайте «Западно-Сибирского УГМС». Ночью по юго-востоку также ожидаются дожди. Официально период активной вегетации синоптики фиксируют с 15 мая. Часть дачников могли уже высадить рассаду в открытый грунт из-за жарких майских дней.

— Угроза возвратных заморозков в Новосибирской области сохраняется до 10 июня — это нужно учитывать при высадке растений, — напомнила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Даже в теплицу стоит высаживать овощи после 20 мая, если она неотапливаемая.

Только в конце месяца можно высаживать рассаду в открытый грунт — не ранее 25 мая. При этом заморозки не смогут навредить таким холодостойким культурам, как капуста, морковь, чеснок, лук. Но могут навредить томатам, перцам, баклажанам, огурцам, если оставить растения без дополнительной защиты.

Ранее мы объясняли вместе с агрономом, когда и как лучше всего высаживать огурцы, а также, какие удобрения внести под томаты.

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