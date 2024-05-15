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Криминал Сибирячка предстанет перед судом за покушение на убийство ребенка — она выкинула младенца в мусорку

Сибирячка предстанет перед судом за покушение на убийство ребенка — она выкинула младенца в мусорку

Ранее стало известно, что женщине грозит до 15 лет лишения свободы

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Малыш чудом спасся — его плач услышал проходивший рядом мужчина

В Новосибирске прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении матери на убийство младенца — в феврале женщина оставила ребенка в полиэтиленовом пакете в мусорном баке.

— Уголовное дело направлено в Железнодорожный суд для рассмотрения. В настоящее время малолетний находится под опекой бабушки, — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Пресс-служба СУ СК отмечает, что мальчик родился доношенным и здоровым.

Зимой НГС уже рассказывал об этом инциденте. 16 февраля младенца обнаружил проходивший мимо мужчина, Иван Журавлев. Он услышал из бака плач — сначала подумал, что это котенок, и удивился, увидев ребенка. Мальчику была оказана медицинская помощь, и он остался жив. Вечером того же дня силовики отчитались о задержании матери малыша, 22-летней Светланы Башкатовой. Она попала на запись с камеры видеонаблюдения, когда, по всей видимости, несла выбрасывать новорожденного сына.

Светлану Башкатову отправляли в изолятор. На суде она просила не лишать ее свободы

Сибирячка обвиняется по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Ей грозит срок в виде лишения свободы до 15 лет.

В январе 2022 года подростки нашли новорожденную девочку в картонной коробке на дороге между поселком Сосновка и селом Кубовая.

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Новосибирск Криминал Оставила ребенка Уголовное дело
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