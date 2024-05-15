Сибирячка предстанет перед судом за покушение на убийство ребенка — она выкинула младенца в мусорку

В Новосибирске прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении матери на убийство младенца — в феврале женщина оставила ребенка в полиэтиленовом пакете в мусорном баке.

Зимой НГС уже рассказывал об этом инциденте. 16 февраля младенца обнаружил проходивший мимо мужчина, Иван Журавлев. Он услышал из бака плач — сначала подумал, что это котенок, и удивился, увидев ребенка. Мальчику была оказана медицинская помощь, и он остался жив. Вечером того же дня силовики отчитались о задержании матери малыша, 22-летней Светланы Башкатовой. Она попала на запись с камеры видеонаблюдения, когда, по всей видимости, несла выбрасывать новорожденного сына.