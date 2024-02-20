«Отец не знает»: сибирячка выкинула новорожденного в мусорку в 30-градусный мороз — он чудом выжил, а она заплакала в суде

Чудесное спасение

О том, что в Железнодорожном районе в мусорном баке найден новорожденный ребенок, следователи сообщили вечером 16 февраля. Силовики ограничились сведениями о том, что малыш был завернут в полиэтиленовй пакет, он выжил, и бригада скорой помощи отвезла его в больницу.



Позже стало известно, что младенца спасла счастливая случайность. Мимо бака проходил житель одного из стоящих рядом домов. Иван Журавлёв работает начальником почтового вагона. В тот день он решил посмотреть, всё ли в порядке с его автомобилем в лютый 30-градусный мороз. Проходя мимо мусорки, Иван услышал плач. Мужчина подумал, что это скорее всего котенок, и очень удивился, когда увидел в ворохе мусорных пакетов живого ребёнка.