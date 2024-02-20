«Отец не знает»: сибирячка выкинула новорожденного в мусорку в 30-градусный мороз — он чудом выжил, а она заплакала в суде

Накануне суд арестовал 22-летнюю жительницу Новосибирска Светлану Баштакову. Молодая женщина призналась, что бросила умирать своего новорожденного сына. Малыша, которому едва исполнился день, она просто выкинула в мусорный бак. В 30-градусный мороз шансов на спасение у мальчика было немного. Младенца вытащил случайный прохожий Иван Журавлев. Пока медики спасали ребёнка, полицейские нашли его мать. Почему женщине грозит 15 лет лишения свободы, а обвинения в её адрес считают слишком жёсткими? Хронология событий в статье корреспондента НГС Павла Тиунова.
Чудесное спасение
О том, что в Железнодорожном районе в мусорном баке найден новорожденный ребенок, следователи сообщили вечером 16 февраля. Силовики ограничились сведениями о том, что малыш был завернут в полиэтиленовй пакет, он выжил, и бригада скорой помощи отвезла его в больницу.
Позже стало известно, что младенца спасла счастливая случайность. Мимо бака проходил житель одного из стоящих рядом домов. Иван Журавлёв работает начальником почтового вагона. В тот день он решил посмотреть, всё ли в порядке с его автомобилем в лютый 30-градусный мороз. Проходя мимо мусорки, Иван услышал плач. Мужчина подумал, что это скорее всего котенок, и очень удивился, когда увидел в ворохе мусорных пакетов живого ребёнка.
— Я сразу схватил его, в куртку закутал, побежал в подъезд, чтобы отогреть. Видно было, что рожден недавно, потому что на голове еще осталась кровь, — рассказал мужчина в беседе с корреспондентом НГС.
В течение 15 минут приехали сотрудники полиции и медики. Сколько малыш пробыл на морозе было не понятно, но специалисты отметили тот факт, что ребёнка скорее всего рожали в домашних условиях: пуповина была обрезана криво. Мальчика с сильным переохлаждением положили в реанимацию.
Медики позже отметили, что у ребёнка богатырское сибирское здоровье. По сути, кроме переохлаждения у младенца «ничего не было»: в реанимации он лежал под наблюдением, и вскоре его перевели в обычную палату. Врачи назвали мальчика Иваном, в честь спасителя.
«Не лишайте свободы»
На поиски матери ребёнка у полицейских ушло всего несколько часов. Вечером того же дня, когда Иван нашёл малыша, силовики отчитались о задержании 22-летней женщины. Светлана Баштакова родилась в Колыванском районе, окончила 9 классов школы. В Новосибирске жила в съёмной квартире на улице Омской, официально не была трудоустроена.
Баштакова попала в объектив камеры видеонаблюдения, когда, по всей видимости, несла выбрасывать своего новорожденного сына. Эта запись, в том числе, помогла силовикам выйти на её след. Молодую женщину обвинили в особо тяжком преступлении — попытке убийства малолетнего (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ). Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Следователи требовали отправить Баштакову в следственный изолятор ещё на минувших выходных, но женщине потребовалась медицинская помощь. Два дня она провела в стационаре, откуда её выписали 19 февраля. Без противопоказаний. В тот же день её привезли в Железнодорожный суд для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Следователь уточнила, что у Баштаковой нет постоянной прописки в Новосибирской области, поэтому её необходимо поместить в изолятор. Женщина пояснила, что хоть у нее сейчас и нет возможности оплачивать съёмное жильё, скрываться она не собирается, а жить сможет у родителей.
— Если есть такая возможность, не лишайте меня свободы, — со слезами в голосе попросила Баштакова.
Суд был непреклонен. Ближайшие 1 месяц и 28 дней женщина проведет в изоляторе.
Нужна экспертиза
На вопросы журналистов, что её толкнуло на жестокий поступок, Светлана Баштакова не ответила, только из глаз закапали слёзы. Женщина коротко отметила, что отец ребёнка не знает о рождении сына. Конвой заковал руки женщины в наручники и увёл из зала суда.
Адвокат Баштаковой настаивает, что следователи применили слишком жёсткую квалификацию: женщину нужно обвинять не в попытке убийства малолетнего (ч.3 ст.30 — ч.2 ст.105 УК РФ), а в попытке убийства матерью новорожденного ребёнка (ч. 3 ст 30 — ст.106 УК РФ). Наказание по последней статье может достигать лишения свободы на срок до 3 лет 9 месяцев. При этом адвокат призналась, что предварительно необходимо провести психолого-психиатрическую экспертизу.
О том, что Баштаковой могут изменить статью обвинения корреспонденту НГС заявил известный новосибирский адвокат Денис Садовский.
— Насколько известно по открытой информации, женщина сделала это непосредственно после родов. Полагаю, обвинение может быть переквалифицировано по статье 106 УК РФ при отсутствии каких-либо иных отягчающих обстоятельств, — пояснил он.
Расследование продолжается.
В январе 2022 года подростки нашли новорожденную девочку в картонной коробке на дороге между поселком Сосновка и селом Кубовая. История прогремела на всю страну, и нашлось несколько семей, готовых удочерить малышку.