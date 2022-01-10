«Скорее всего, это были домашние роды»: врачи — о новорожденной, найденной на дороге под Новосибирском

Новосибирские врачи рассказали о состоянии новорожденной девочки, которую нашли 7 января в коробке на дороге между поселком Сосновка и селом Кубовая. Ребенка обнаружили подростки поздно вечером.

Как рассказали в Минздраве Новосибирской области, девочку сначала привезли в больницу № 4 в Пашино.

— Мужчина и его жена принесли коробку из машины. Я заглянула в нее, увидела младенца живого синюшного. Быстро взяла коробку и отнесла в теплое помещение, позвонила в 112 и вызвала детскую реанимацию. Достала ребенка, осмотрела, увидела что повреждений нет и стала руками аккуратно растирать ручки и ножки. Попросила санитарку принести чистую простынь и одеяло, нагреть на батарее. Медсестра подогрела бутылочку с молоком из коробки. Когда девочку согрели, она порозовела, мы перепеленали ее во всё теплое и накормили, — цитирует ведомство дежурного врача Пашинской больницы Ольгу Бугынину.