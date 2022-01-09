«Всегда мечтали о дочке»: на сельской дороге нашли новорожденную в коробке — ее готовы забрать в новую семью

Вечером 7 января на дороге между поселком Сосновка и селом Кубовая подростки нашли коробку с новорожденной девочкой.
Дмитрий Литвинов, отец одного из подростков, рассказал журналисту НГС, что ребята вечером
— Уже было темно, они светили телефонами, смотрели, что в коробке, — рассказал мужчина. — Потом взяли коробку и навстречу мне побежали, а я — быстро в машину и туда. Даже не прогревал машину — ну как так, младенец на холоде?!
По его словам, при девочке не было никаких вещей — только небольшой плед и бутылочка. Ребенка сразу отвезли в больницу.
— Я очень сильно переживала, заплакала, когда уже сказали, что с ребенком всё нормально, — рассказала супруга Дмитрия Анна. — Все были на нервах, плакал весь персонал.
Сегодня девочка находится в больнице, но обморожения у нее нет, а ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Литвиновых не пускают к ребенку, но они — на связи: привозят необходимое — крем, салфетки, памперсы. Сейчас семья, в которой уже двое сыновей (у Дмитрия также взрослый сын от предыдущего брака), готова удочерить девочку: супруги Литвиновы всегда мечтали о дочке. С понедельника они готовы начать процедуру усыновления, но пока не уверены, что им это удастся.
— Мы приложим все усилия, чтобы забрать ребенка в нашу семью, но сами понимаем, что, возможно, найдутся родственники первой линии или второй — нас об этом предупредили, — сказала Анна.
Откуда конкретно могли принести девочку, Дмитрий Литвинов не знает: вокруг несколько поселков, в том числе коттеджных, а сам поселок Сосновка — транзитный, через него ведут дороги от Красного Яра к Кубовой и в Степной.
В пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области сообщили, что возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство новорожденного.
— Следователем во взаимодействии с сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившее данное преступление. Расследование продолжается, — прокомментировали в СК.
В 2020 году НГС рассказывал историю Зинаиды Карлиной — соцработницы, которая помогает женщинам в трудной жизненной ситуации сохранить ребенка. Благодаря ей сотни малышей остались со своими мамами.