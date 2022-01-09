«Всегда мечтали о дочке»: на сельской дороге нашли новорожденную в коробке — ее готовы забрать в новую семью

Вечером 7 января на дороге между поселком Сосновка и селом Кубовая подростки нашли коробку с новорожденной девочкой.



Дмитрий Литвинов, отец одного из подростков, рассказал журналисту НГС, что ребята вечером 7 января пошли гулять в сторону села Кубовая, а в 18:20 ему позвонил сын и сообщил о находке.



— Уже было темно, они светили телефонами, смотрели, что в коробке, — рассказал мужчина. — Потом взяли коробку и навстречу мне побежали, а я — быстро в машину и туда. Даже не прогревал машину — ну как так, младенец на холоде?!

