История с младенцем в коробке: семья съездила к Малахову, сельчан ведут на детектор лжи, а следователи никого не наградили

История с найденной в коробке новорожденной девочкой прогремела на всю страну. Сейчас ребенок в безопасности и привыкает к новой семье, хотя окончательное решение по поводу усыновления еще должен принять суд. Спасители младенца съездили на программу к Малахову — всё плохое, что там услышали, они называют цветочками по сравнению с тем, что прочитали про себя в интернете. Мать ребенка пока не нашли. Полиция вычислила тех, кто был в тот вечер в округе, и просит их сдать тест ДНК. Подростки, которые спасли ребенка, проходят тесты на детекторе лжи, а наград, которые анонсировал Следственный комитет, они пока так и не получили. Продолжение нашумевшей истории — в материале НГС.
Где сейчас находится ребенок и кто на него претендует
7 января, в Рождество, пятеро подростков случайно заметили стоящую на обочине трассы коробку из-под яиц — в ней оказалась новорожденная девочка. Мальчики позвонили родителям, которые тут же примчались и увезли ребенка в больницу. Врачи определили, что девочка родилась пару дней назад, а роды вероятно были домашними. Дмитрий и Анна Литвиновы, сын которых сообщил о ребенке, сначала хотели удочерить девочку, но потом засомневались. Свои сомнения они объяснили тем, что история прогремела на всю страну, теперь все знают, кто где живет, и жить с таким грузом ребенку будет непросто.
Пока девочку передали на временную опеку семейной паре, которая стояла в очереди на усыновление. Окончательное решение о судьбе ребенка будет принимать суд. Когда именно это произойдет, неизвестно, к тому же, пока идет следствие, есть вероятность найти биологическую мать.
— Тут есть нюанс. Пока биологические родители отсутствуют, у девочки в строке «родители» прочерк, поэтому вопрос с усыновлением остался открытым. Когда состоится решение суда, вопрос будет закрыт, родители будут определены судом, — объяснила уполномоченная по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко.
То есть теоретически есть вероятность, что передумать могут и Литвиновы. Но они решили эту тему больше не комментировать.
— Это не кукла — одним отдали, вторым. Это не дело, — объясняет свою позицию Анна Литвинова. — Тут нужно уже действовать в интересах ребенка. Конечно, мы хотели бы и хотим интересоваться ее жизнью — как она себя чувствует и так далее. Но, может, те родители не захотят, потому что есть тайна удочерения. Тем более такое внимание СМИ. А лишних беспокойств, как случилось у нас, им, наверное, не хотелось бы.
Поиски биологической матери
Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего. Прошел почти месяц, но ни СК, ни полиция не дают никаких комментариев о результатах поисков. Хотя информация о том, как ищут мать девочки, всё же просачивается. Например, жители деревни Сосновка, где нашли коробку, рассказали, как их вызывают дать показания.
— Нам позвонили из полиции и сказали, что запеленговались наши номера. Как раз 7 января в то время, с шести до семи вечера, мы возвращались из города и даже теоретически могли встретиться с теми, кто подбросил ребенка, — рассказала одна из жительниц, которая пожелала остаться анонимной. — Мы пришли в полицию, нас спросили, знаем ли мы что-то об этой истории. Но мы не живем в деревне и в курсе истории только по публикациям в СМИ.
Во время беседы сотрудник полиции попросил ее и мужа сдать анализы ДНК, но они написали заявление на отказ, потому что знают, что эта история к ним не имеет никакого отношения, к тому же не хотелось, чтобы «кто-то лез палкой в нос в нестерильных условиях».
Коробку, в которой лежал ребенок, забрали следователи, жителей деревни проверяют на отцовство, а мальчишек тестируют на детекторе лжи.
Литвиновы считают, что следователи действительно работают и, наверное, знают свое дело, но в первые два дня после происшествия, вспоминают они, всё было тихо, в колокола никто не бил, только полиция взяла у них объяснительную. Все допросы и поиски начались с понедельника.
Дмитрий уверен, что ребенка выбросили приезжие, потому что в Сосновке все друг друга знают и скрыться от посторонних глаз не получится. Пока поиски продолжаются, полиция и следователи попросили помочь всех, кто что-то знает об этой истории.
Программа у Малахова
29 января на канале «Россия» вышел очередной выпуск ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», в котором приняли участие герои этой истории: семья Литвиновых, подростки, которые нашли девочку, и несколько жителей Сосновки.
Они рассказали про события того вечера и вместе с гостями в студии обсудили моральную и юридическую сторону этой истории. В программе прозвучало мнение от зрителей и пользователей соцсетей о том, что отцом найденного ребенка может быть и Дмитрий.
Анна и Дмитрий уже привыкли к нелепым оскорбительным комментариям и выпадам хейтеров. Всё, что прозвучало в программе, говорят они, уже кажется цветочками, а ягодок полно в интернете.
— Пятьдесят на пятьдесят. Было и много хороших слов, но было и много негатива. Те вопросы, которые задавали на передаче, это ерунда по сравнению с тем, что пишут в Сети, — говорит Анна. — Нам звонили 24 на 7, что попало говорили, что попало писали. Поэтому мы уже были готовы к любым высказываниям, к разным вопросам.
Литвиновым и жителям поселка, которые участвовали в программе, оплатили перелет, гостиницу и питание. Съемки в студии шли часа полтора-два. Дмитрий и Анна говорят, что организаторы предлагали остаться еще на день, но они решили лететь обратно на следующий день: во-первых, пандемия, во-вторых, поездки для них — дело привычное, в Москве есть родственники и знакомые.
Награждения пока не дождались
Главный следователь страны Александр Бастрыкин решил наградить пятерых подростков, которые нашли коробку: об этом СК РФ объявил на своем сайте в конце января. Однако пока объявленное награждение так и не состоялось. Тех мальчишек, кто еще учится в школе, поблагодарили учителя и директор, остальным никаких грамот никто не давал. И это очень обидно, особенно после таких анонсов, говорят Литвиновы.
В пресс-службе СК РФ по Новосибирской области корреспонденту ответили, что дата награждения пока неизвестна. Не смогли ответить и на вопрос, будет ли оно вообще.
Прессинг и хейтеры
Анна и Дмитрий говорят, что уже морально устали и от этой истории, и от плохих комментариев — про возможное отцовство кого-то из мальчиков, причины их странных прогулок и так далее.
— Ребенку звонят, всякую ерунду пишут. Он даже аккаунт в соцсети был вынужден заблокировать, удалить, — говорят родители Рената про сообщения. — А мальчики все хорошо учатся, спортсмены. Ренат в сборной по боксу по Новосибирской области, с 5 лет спортом занимается. Поэтому это глупо — обсуждать какие-то наркотические состояния, алкоголь и так далее. Получается, мы сделали добро... Не из-за какой-то корысти, не из каких-то плохих побуждений. Наверное, каждый нормальный человек так бы поступил. Поэтому, когда идет такой негатив, это очень обидно и неприятно. Тем более, когда всё это выливается на детей. Ладно мы, взрослые, для нас это всё пройдет. А дети могут задуматься: подойти в следующий раз к такой коробке или нет.
Теперь участники истории стараются по минимуму давать какие-то комментарии, но телеканалы по-прежнему звонят с предложением съемок. Супруги говорят, что сто раз подумают и решение будет не за родителями, а в первую очередь за их детьми, которые спасли девочку.
СЮЖЕТ
В августе прошлого года на автобусной остановке в селе Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирской области оставили новорожденную девочку. Через несколько дней следователи нашли ее мать Юлию Шевякову. Выяснилось, что у нее уже трое детей от мужа, который сидел в тюрьме за двойное убийство, а девочку она родила от другого мужчины. Позже женщина раскаялась в том, что оставила дочь, и захотела ее вернуть — для этого она даже пошла на программу «Мужское / Женское» на Первом канале. В студию пришли мать Юлии, ее свекор, а также женщина, которая была готова принять оставленного на остановке ребенка в свою семью. В итоге девочку всё же вернули биологической матери.