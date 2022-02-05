История с младенцем в коробке: семья съездила к Малахову, сельчан ведут на детектор лжи, а следователи никого не наградили

Где сейчас находится ребенок и кто на него претендует

7 января, в Рождество, пятеро подростков случайно заметили стоящую на обочине трассы коробку из-под яиц — в ней оказалась новорожденная девочка. Мальчики позвонили родителям, которые тут же примчались и увезли ребенка в больницу. Врачи определили, что девочка родилась пару дней назад, а роды вероятно были домашними. Дмитрий и Анна Литвиновы, сын которых сообщил о ребенке, сначала хотели удочерить девочку, но потом засомневались. Свои сомнения они объяснили тем, что история прогремела на всю страну, теперь все знают, кто где живет, и жить с таким грузом ребенку будет непросто.



Пока девочку передали на временную опеку семейной паре, которая стояла в очереди на усыновление. Окончательное решение о судьбе ребенка будет принимать суд. Когда именно это произойдет, неизвестно, к тому же, пока идет следствие, есть вероятность найти биологическую мать.



— Тут есть нюанс. Пока биологические родители отсутствуют, у девочки в строке «родители» прочерк, поэтому вопрос с усыновлением остался открытым. Когда состоится решение суда, вопрос будет закрыт, родители будут определены судом, — объяснила уполномоченная по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко.

