Силовики попросили помощи в поисках матери младенца, найденного на обочине под Новосибирском

Новосибирские следователи и полиция опубликовали сообщения с просьбой помочь в поисках матери брошенной девочки, которую нашли в коробке на обочине.



— 7 января 2022 года в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на обочине автомобильной дороги вблизи села Сосновка Новосибирского района Новосибирской области несовершеннолетними была обнаружена коробка, в которой находился новорождённый ребёнок, — говорится в сообщении на сайте СК. — Всем, кто располагает сведениями о лицах, причастных к совершению данного преступления, просим обратиться в следственный отдел по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области.