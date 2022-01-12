Силовики попросили помощи в поисках матери младенца, найденного на обочине под Новосибирском

Новосибирские следователи и полиция опубликовали сообщения с просьбой помочь в поисках матери брошенной девочки, которую нашли в коробке на обочине.
— 7 января 2022 года в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на обочине автомобильной дороги вблизи села Сосновка Новосибирского района Новосибирской области несовершеннолетними была обнаружена коробка, в которой находился новорождённый ребёнок, — говорится в сообщении на сайте СК. — Всем, кто располагает сведениями о лицах, причастных к совершению данного преступления, просим обратиться в следственный отдел по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области.
Следователи просят свидетелей или знающих что-либо по этому поводу обратиться по адресу: ул. Красный проспект, 9, либо сообщить информацию по телефонам: 2035739, 2230874.
Также помощи в поисках попросили ГУ МВД России по Новосибирской области. Любую информацию, имеющую отношение к инциденту, просят сообщить по телефонам: 2322838, 2322835, +79139278144, +79529241020.
Напомним, 7 января в Сосновке под Новосибирском подростки увидели коробку из-под яиц, в которой лежал завернутый в тонкий плед младенец. Сейчас девочка в больнице, следователи ищут мать по всем деревням, а семья, которая спасла девочку, хочет ее удочерить. Подробности этой истории можно почитать в нашем материале.