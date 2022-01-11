«Ребенок как куколка»: кто и как спасал младенца, найденного в Рождество в коробке из-под яиц — репортаж из села

Что говорит уполномоченный по правам ребенка

Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко уверена, что поиски матери — это вопрос нескольких дней, по крайней мере, так ей сказали следователи. Сейчас ребенку проводят дополнительные обследования, но видимых патологий не выявили.

— Пока не будет определен статус ребенка на предмет того, есть ли у него родственники и кто его родственники, об удочерении или взятии опеки над ребенком не может идти речь. Как только статус будет определен и, если у ребенка не будет родителей, опека будет заниматься устройством ребенка — либо в дом ребенка, либо в семью, — объяснила Надежда Болтенко.



По ее словам, нельзя назвать сроки, в которые будет определяться статус ребенка. К тому же право на него могут иметь не только родители, но и ближайшие родственники, в том числе бабушки, дедушки, тети, дяди.

Сама процедура усыновления займет не меньше двух месяцев. Если родственники не найдутся или не захотят брать ребенка, новые родители должны собрать документы, проходить специальные курсы. Кроме того, опека будет смотреть, насколько семья благонадежная, есть ли у нее условия содержать ребенка.