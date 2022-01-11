«Ребенок как куколка»: кто и как спасал младенца, найденного в Рождество в коробке из-под яиц — репортаж из села

Вечером 7 января в деревне Сосновка под Новосибирском подростки увидели коробку из-под яиц, в которой лежал завернутый в тонкий плед младенец. Шокированные школьники попытались поймать машину, но никто не останавливался, тогда один из них позвонил родителям, которые схватили первые попавшиеся под руки одеяла и помчались за ребенком. Сейчас девочка в больнице, следователи ищут мать по всем деревням, а семья, которая спасла девочку, хочет ее удочерить. Журналист НГС Анна Богданова съездила в Сосновку и узнала подробности этой истории.
Находка
В этом году в рождественский вечер было морозно — к вечеру температура воздуха за городом упала до -20. Это не помешало компании подростков пойти прогуляться — потом они скажут, что, наверное, искали приключений. По счастливой случайности парни оказались в нужное время в нужном месте — на окраине деревни Сосновка, что недалеко от Пашино.
— Было не сильно темно, шесть двадцать примерно. Смотрим, коробка стоит какая-то непонятная. Стали ближе подходить, услышали какой-то писк. Ванька говорит: «Щенята!». Подходим ближе, коробку открываем, а там сбоку лицо видно, думали, что кукла какая-то. Рядом бутылочка зелененькая, — рассказывают наперебой парни.
Когда опустили руку в коробку, поняли, что там кто-то живой: ребенок почувствовал холодный воздух, поэтому зашевелился, забеспокоился.
— Мы, конечно, так и испугались. Это был шок. Коробку, думаем, принесли минут 20–30 назад. И скорее всего привезли на машине, потому что, если бы пешком, там бы не было так тепло, — говорит один из них и знающе добавляет, что «кожа ведь у младенца еще не сформировалась, по-любому замерз бы, потому что к холоду еще не привык». — Одеяло, в котором был ребенок, вообще сложно назвать одеялом, скорее какая-то сиреневая тряпочка.
В первые две-три минуты друзья пытались поймать машину, но все проезжали мимо, даже не притормаживали. Они считают, что это вполне объяснимо и ничего удивительного: «Вечер, толпа такая, кто бы остановился?».
Пока продолжались попытки, один из подростков позвонил своим родителям.
Родители подростков
Утром 7 января Анна и Дмитрий Литвиновы поехали в город (Сосновка находится примерно в 20 километрах от Новосибирска). Анна вспоминает, что в тот день они сходили в Вознесенский собор, который находится возле цирка, а на обратном пути забрали сына Рената с тренировки. Уже к вечеру приехали домой, поужинали. Ренат пошел гулять с друзьями, через некоторое время его номер высветился на отцовском телефоне.
— Кричит: мы нашли ребенка! Я: какого ребенка? Тут же в трубку его друзья: «Ребенок как куколка!», — вспоминает Дмитрий. — Ну и всё. Мы с женой за три секунды собрались, в машину и полетели туда.
Анна призналась, что сначала почему-то и мысли не было, что это новорожденный. Думали, что просто какой-то ребенок потерялся. Может, в гости кто-то приехал, заблудился за клубом, там, где дети с горки катаются.
Супруги не устают повторять, что были, мягко говоря, в шоке. Коробку с малышом они укутали в одеяла и поставили на сидение машины.
— Я побоялась доставать малыша — подумала, мало ли в каком состоянии ребенок, можно его трогать или нет. В общем, замотали коробку и понеслись, — объяснила Анна.
В деревне есть медпункт, но вечером 7 января уже ничего не работало. Ближайшая больница — только в Пашино, это в нескольких километрах от Сосновки. Дмитрий вспоминает, что когда забежал в больницу и объяснил, в чем дело, сначала никто ничего не понял. Заносить ребенка они сразу не стали на тот случай, если вдруг врачи скажут, что с ним не сюда и пришлось бы ехать дальше, в другую больницу.
Как только врачи увидели малышку, сразу забегали — распеленали, посмотрели, подмыли, запеленали в чистые пеленки. Сказали, что с ребенком все нормально, обморожений нет.
Поиски матери
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 105 (покушение на убийство малолетнего). В СК пока не дают никакой информации по поводу результатов поиска матери, ограничиваясь формулировками о том, что идет проверка.
На следующий день после находки «вся деревня стояла на ушах», говорят жители Сосновки. Продавцы рассказывают, как следователи в штатском ходили по домам, магазинам, разговаривали с работниками почты. Проверяли беременных, на которых указывали местные жители.
— Нашу Кристинку и в хвост, и в гриву. Семью ее парня тоже замучили, — рассказала одна из жительниц деревни. — Она ждет девочку, но вообще-то еще не родила. А больше у нас беременных нет.
Продавец магазина рассказала, что искать приезжали с собакой, и от того поворота, где нашли ребенка, она повела всех именно в Сосновку.
— И мальчишки ведь никого не видели, когда шли туда, к этому повороту. То есть навстречу им никто не шел, значит коробку явно привезли с другой стороны, — рассуждают жители деревни.
Как обычно в таких историях куча версий, от «малолетка родила» до «забрали у женщины, которую держат в рабстве». Но почти все уверены, что коробку привезли на машине и ждали, пока ее кто-то заметит.
Сосновка
По расстоянию от Новосибирска Сосновка — как отдаленный район города. Несколько раз в день ходит рейсовый автобус до площади Калинина — доехать можно минут за 40.
Коробка стояла на окраине деревни, на развилке: главная дорога ведет из Пашино в Сосновку. Один поворот в соседнюю деревню Кубовая, второй — в коттеджный поселок Сосновка Вилладж (там как раз и нашли ребенка). Девочка лежала в большой картонной коробке из-под яиц — вместе с пледом и бутылочкой ее сразу же забрали следователи.
Мысль о том, что все это неслучано, не покидала Литвиновых. Анна поделилась, что после всего случившегося, переполняли разные мысли. Но прежде всего о том, что спасли, помогли, что мальчишек вовремя туда притянуло.
— Честно говоря, мы готовы были сразу, — говорит Анна Литвинова про удочерение девочки и улыбается в ответ на вопрос про имя. — Если получится, то, конечно, заберем. Но, надо полагать, что там и очереди есть. Вообще нам сразу сказали сильно не рассчитывать. Поэтому мы так осторожно говорим, чтобы не разочаровываться. Если да — да, если нет — нет.
Супруги купили необходимые вещи для девочки и передали их медикам. Прошло несколько дней, но они по-прежнему хотят забрать ребенка, хотя понимают, что нужно будет пройти многие процедуры, в том числе курсы для приемных родителей.
В семье уже есть трое сыновей — Стас от первого брака Дмитрия. Ренат и младший Даниель, который еще не ходит в школу. По словам Анны, сыновья не против желания родителей удочерить девочку, если это будет возможно.
Кстати, некоторые жители деревни сказали, что вся эта история с усыновлением — палка о двух концах. Ведь есть генетика и непонятно, кто родители этой девочки и что может ждать семью. Литвиновы понимают все риски и говорят, что плохих детей нет и многое зависит от воспитания.
Что с новорожденной девочкой
10 января областной Минздрав рассказал о состоянии новорожденной, которую привезли в пашинскую больницу №4.
— Мужчина и его жена принесли коробку из машины. Я заглянула в нее, увидела младенца живого синюшного. Быстро взяла коробку и отнесла в теплое помещение, позвонила в 112 и вызвала детскую реанимацию. Достала ребенка, осмотрела, увидела, что повреждений нет, и стала руками аккуратно растирать ручки и ножки. Попросила санитарку принести чистую простынь и одеяло, нагреть на батарее. Медсестра подогрела бутылочку с молоком из коробки. Когда девочку согрели, она порозовела, мы перепеленали ее во всё теплое и накормили, — процитировало министерство дежурного врача Пашинской больницы Ольгу Бугынину.
У ребенка не было признаков обморожения, поэтому чуть позже ее перевели в детскую больницу №4 имени Гераськова в Новосибирске.
— Самочувствие ребенка удовлетворительное: она хорошо ест, спит. Мы определили возраст девочки — на момент поступления ей было около трех суток. Сейчас, соответственно, примерно шесть дней. Судя по состоянию пуповины и способу ее обработки, это были, скорее всего, домашние роды, — рассказала минздраву главный врач больницы Наталья Века.
Что говорит уполномоченный по правам ребенка
Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко уверена, что поиски матери — это вопрос нескольких дней, по крайней мере, так ей сказали следователи. Сейчас ребенку проводят дополнительные обследования, но видимых патологий не выявили.
— Пока не будет определен статус ребенка на предмет того, есть ли у него родственники и кто его родственники, об удочерении или взятии опеки над ребенком не может идти речь. Как только статус будет определен и, если у ребенка не будет родителей, опека будет заниматься устройством ребенка — либо в дом ребенка, либо в семью, — объяснила Надежда Болтенко.
По ее словам, нельзя назвать сроки, в которые будет определяться статус ребенка. К тому же право на него могут иметь не только родители, но и ближайшие родственники, в том числе бабушки, дедушки, тети, дяди.
Сама процедура усыновления займет не меньше двух месяцев. Если родственники не найдутся или не захотят брать ребенка, новые родители должны собрать документы, проходить специальные курсы. Кроме того, опека будет смотреть, насколько семья благонадежная, есть ли у нее условия содержать ребенка.
Ребенок на остановке
Уполномоченная по правам ребенка говорит, что подобные истории заканчиваются по-разному. По ее словам, нет определенной статистики, кто и как забирает выброшенных младенцев и какое наказание получает мать, оставившая ребенка в опасности.
В августе прошлого года на автобусной остановке в селе Светлая поляна Болотнинского района Новосибирской области оставили новорожденную девочку. Через несколько дней следователи нашли ее мать Юлию Шевякову. Выяснилось, что у нее уже трое детей от мужа, который сидел в тюрьме за двойное убийство, а девочку она родила от другого мужчины. Позже женщина раскаялась в том, что оставила дочь, и захотела ее вернуть — для этого она даже пошла на программу «Мужское / Женское» на Первом канале. В студию пришли мать Юлии, её свёкор, а также женщина, которая была готова принять оставленного на остановке ребёнка в свою семью.
Надежда Болтенко рассказала, что по ее информации эту девочку все же вернули матери.
История с брошенным в коробке младенцем, уже прогремела на всю страну. Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал целый пост в своем Telegram. Бросивших младенца он назвал извергами и пожелал девочке найти семью.