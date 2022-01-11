11 января вторник
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 4/10
usd 75.13
eur 85.13
Тема дняПособия, которые получат семьи в 2022 году
Все новости
Все новости

«Тем извергам, которые бросили малышку, нет оправдания»: председатель Госдумы — о найденной на дороге новорожденной

Вячеслав Володин резко высказался о резонансной истории

1 571
13Обсудить

Поделиться

Жизни и здоровью девочки уже ничего не угрожает

Жизни и здоровью девочки уже ничего не угрожает

Поделиться

Председатель Госдумы Вячеслав Володин резко высказался об истории с новорожденной, найденной на дороге под Новосибирском. Свое мнение он опубликовал в Telegram.

— Под Новосибирском произошла история, которая только благодаря неравнодушию молодых ребят не закончилась трагедией. Была спасена новорожденная девочка. Ее бросили те, кто должен был заботиться о ней. Вместо этого — оставили на обочине дороги умирать на морозе. Не окажись ребята на малолюдной трассе, пройди они мимо, девочка погибла бы от переохлаждения. Тем извергам, которые бросили малышку, нет оправдания. Чудовищный поступок! — написал Вячеслав Володин.

Он поблагодарил спасителей ребенка и их родителей, а также пожелал младенцу как можно скорее найти семью.

Вчера новосибирские врачи рассказали о состоянии новорожденной девочки, которую нашли 7 января в коробке на дороге между поселком Сосновка и селом Кубовая. Ребенка обнаружили подростки поздно вечером.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

младенецброшенный младенец
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter