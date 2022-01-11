«Тем извергам, которые бросили малышку, нет оправдания»: председатель Госдумы — о найденной на дороге новорожденной

Председатель Госдумы Вячеслав Володин резко высказался об истории с новорожденной, найденной на дороге под Новосибирском. Свое мнение он опубликовал в Telegram.

— Под Новосибирском произошла история, которая только благодаря неравнодушию молодых ребят не закончилась трагедией. Была спасена новорожденная девочка. Ее бросили те, кто должен был заботиться о ней. Вместо этого — оставили на обочине дороги умирать на морозе. Не окажись ребята на малолюдной трассе, пройди они мимо, девочка погибла бы от переохлаждения. Тем извергам, которые бросили малышку, нет оправдания. Чудовищный поступок! — написал Вячеслав Володин.