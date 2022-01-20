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Найденному в коробке младенцу дали имя и выбрали семью — девочку не отдадут тем, кто ее спасал

Ребенок будет жить у семейной пары, которая стояла в очереди на усыновление

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Девочку передают в семью, которая была на очереди

Девочку передают в семью, которая была на очереди

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Новорожденного младенца, которого 7 января нашли в коробке под Новосибирском, передают в семью — девочке дали имя и фамилию. Ее родителями будут не те люди, которые ее спасли.

Информацию об этом подтвердила уполномоченная по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко.

— Оформлено свидетельство о рождении. Девочка получила статус. Ей дали фамилию, имя, отчество, определена дата рождения. В соответствии с законом сегодня органы опеки имеют право решать вопрос о дальнейшей судьбе жизнеустройства девочки, — рассказала НГС Надежда Болтенко. — У нас в области есть очередность на новорожденных детей. И в соответствии с этой очередностью было предложено [усыновить ребенка] семейной паре. Насколько сегодня меня информировали органы опеки, сегодня они познакомились с ребенком и уже написали заявление, чтобы ребенок воспитывался в их семье.

Напомним, новорожденную девочку в коробке случайно нашли подростки. Один из них позвонил родителям, которые отвезли ребенка в больницу. Анна и Дмитрий Литвиновы тоже говорили о том, что хотят удочерить девочку. Но, по информации источника, связанного с органами опеки, семья «оценила свои возможности».

По словам Надежды Болтенко, сначала органы опеки должны предложить усыновить ребенка тем, кто уже стоит на очереди.

— Потому что это те люди, которые проходят школу усыновителей, которых органы опеки уже знают, от которых уже собраны все характеристики, кому можно с уверенностью отдавать ребенка, — объяснила уполномоченная по правам ребенка.

Какое имя дали девочке, неизвестно, потому что это конфиденциальные данные, но, как уверила Надежда Болтенко, «имя хорошее, фамилия тоже красивая».

В разговоре с НГС Дмитрий Литвинов сказал, что не в курсе того, что девочку удочеряет другая семья. Что касается озвученных кому-то сомнений, он сказал лишь о том, что история прогремела на всю страну, все знают, где они живут, и, возможно, жить с этим ребенку будет непросто.

— У меня вообще слов нету, не знаю, не могу ничего сказать, — выразил он сожаление по поводу передачи ребенка в другую семью.

7 января в Сосновке под Новосибирском подростки увидели коробку из-под яиц, в которой лежал завернутый в тонкий плед младенец. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь новорожденного. Мать девочки пока не нашли — полиция и следователи просят всех, кто что-то знает, помочь в поисках. Главный следователь страны Александр Бастрыкин решил наградить пятерых подростков, которые нашли младенца. Подробности этой истории можно почитать в нашем материале.

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Сосновкаброшенный младенец в коробкеНадежда Болтенко
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