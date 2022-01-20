Найденному в коробке младенцу дали имя и выбрали семью — девочку не отдадут тем, кто ее спасал

Новорожденного младенца, которого 7 января нашли в коробке под Новосибирском, передают в семью — девочке дали имя и фамилию. Ее родителями будут не те люди, которые ее спасли.



Информацию об этом подтвердила уполномоченная по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко.

— Оформлено свидетельство о рождении. Девочка получила статус. Ей дали фамилию, имя, отчество, определена дата рождения. В соответствии с законом сегодня органы опеки имеют право решать вопрос о дальнейшей судьбе жизнеустройства девочки, — рассказала НГС Надежда Болтенко. — У нас в области есть очередность на новорожденных детей. И в соответствии с этой очередностью было предложено [усыновить ребенка] семейной паре. Насколько сегодня меня информировали органы опеки, сегодня они познакомились с ребенком и уже написали заявление, чтобы ребенок воспитывался в их семье.