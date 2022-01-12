Главный следователь страны решил наградить подростков, которые нашли младенца в коробке под Новосибирском

Главный следователь страны Александр Бастрыкин решил наградить пятерых подростков, которые нашли новорожденного младенца в коробке — девочку вовремя отвезли в больницу и теперь ищут ее родственников.
— Председатель СК России поручил наградить ведомственными наградами подростков, которые
Напомним, 7 января в Сосновке под Новосибирском подростки увидели коробку из-под яиц, в которой лежал завернутый в тонкий плед младенец. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей в Детской городской клинической больнице имени