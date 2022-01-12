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Главный следователь страны решил наградить подростков, которые нашли младенца в коробке под Новосибирском

Новорожденную девочку подбросили на обочину трассы

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Пятеро подростков нашли младенца на дороге под Новосибирском

Пятеро подростков нашли младенца на дороге под Новосибирском

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Главный следователь страны Александр Бастрыкин решил наградить пятерых подростков, которые нашли новорожденного младенца в коробке — девочку вовремя отвезли в больницу и теперь ищут ее родственников.

— Председатель СК России поручил наградить ведомственными наградами подростков, которые 7 января 2022 года на обочине автомобильной дороги вблизи села Сосновка Новосибирского района Новосибирской области обнаружили коробку, где находился новорожденный ребенок, проявили активную гражданскую позицию, отзывчивость и неравнодушие. Благодаря их действиям младенца удалось оперативно доставить в медицинское учреждение и тем самым спасти его жизнь, — сообщается на сайте Следственного комитета России. — Ренат Литвинов, Иван Назаров, Степан Иванов, Артем Сальников и Сергей Косинцев за проявленные высокие гражданские качества, смелость и самоотверженность будут представлены к ведомственным наградам.

Напомним, 7 января в Сосновке под Новосибирском подростки увидели коробку из-под яиц, в которой лежал завернутый в тонкий плед младенец. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей в Детской городской клинической больнице имени В. С. Гераськова № 4. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь новорожденного. Мать девочки пока не нашли — полиция и следователи просят всех, кто что-то знает, помочь в поисках. Подробности этой истории можно почитать в нашем материале.

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СК РФСосновкамладенец в коробке
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