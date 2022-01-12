Главный следователь страны решил наградить подростков, которые нашли младенца в коробке под Новосибирском

Главный следователь страны Александр Бастрыкин решил наградить пятерых подростков, которые нашли новорожденного младенца в коробке — девочку вовремя отвезли в больницу и теперь ищут ее родственников.



— Председатель СК России поручил наградить ведомственными наградами подростков, которые 7 января 2022 года на обочине автомобильной дороги вблизи села Сосновка Новосибирского района Новосибирской области обнаружили коробку, где находился новорожденный ребенок, проявили активную гражданскую позицию, отзывчивость и неравнодушие. Благодаря их действиям младенца удалось оперативно доставить в медицинское учреждение и тем самым спасти его жизнь, — сообщается на сайте Следственного комитета России. — Ренат Литвинов, Иван Назаров, Степан Иванов, Артем Сальников и Сергей Косинцев за проявленные высокие гражданские качества, смелость и самоотверженность будут представлены к ведомственным наградам.