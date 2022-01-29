«Неслись со скоростью света»: на шоу «Прямой эфир» приехала семья, спасшая найденную в коробке девочку

В пятницу, 28 января, на телеканале «Россия 1» показали очередной выпуск ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Он был посвящен истории девочки, найденной в коробке на обочине дороги под Новосибирском.
— Мы днем поехали в собор, поставили свечи, были на службе, так как Рождество. Вернулись домой, сели за стол, маленько посидели с семьей. Сын пошел с друзьями гулять. Через какое-то время позвонили. Беседует. Потом говорит: «Быстро собирайся, одевайся, нашли ребенка». Я сначала не поняла, какого ребенка. Мы быстро оделись за считаные секунды, машину супруг не прогревал, и поехали. Потом уже муж говорит, что мальчики сказали, ребенок как кукла, то есть маленький. <...> Я ее полностью не стала раскрывать смотреть, потому что холодно. Ребенок крутился. Мы закутали коробку одеялом дополнительно, потому что холодно, и поехали в первую больницу, которая расположена к нам. Мы неслись со скоростью света, все кочки собирали, — рассказала Анна Литвинова, мама одного из подростков, нашедших ребенка.
Женщина объяснила, что у ее сына Рината у первого взяли тест ДНК, чтобы удостовериться, что он не является отцом найденной девочки. Подросток тоже приехал на съемки. Он описал, как в тот вечер разворачивались события.
— Мы просто с друзьями прогуливались. Решили дойти до перекрестка, развернуться и обратно пойти в сторону деревни по домам. Мы шли в сторону перекрестка и, когда начали подходить к перекрестку, увидели какую-то коробку. Думали, может, кто-нибудь что-нибудь оставил, потому что там останавливается автобус. Чтобы донести до магазина, если кто-то что-то оставил. Когда подошли ближе, оттуда доносились какие-то звуки. Мы подумали, может, кто-то выкинул собак, кошек. Подошли, посветили фонариком, там лежал ребенок. Сначала мы сильно растерялись, начали тормозить попутные машины, никто не остановился. Я как-то машинально позвонил родителям, сказал, что мы нашли ребенка, — объяснил он.
В студии также собрались другие подростки, которые участвовали в спасении девочки, их родители и одна из медицинских работников, которая была в больнице в момент происшествия.
7 января в Сосновке под Новосибирском подростки увидели коробку из-под яиц, в которой лежал завернутый в тонкий плед младенец. Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на жизнь новорожденного. Мать девочки пока не нашли — полиция и следователи просят всех, кто что-то знает, помочь в поисках. Главный следователь страны Александр Бастрыкин решил наградить пятерых подростков, которые нашли младенца. Позже уполномоченная по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко сообщила, что девочке дали имя и нашли семью. Подробности этой истории можно почитать в нашем материале.