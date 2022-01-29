«Неслись со скоростью света»: на шоу «Прямой эфир» приехала семья, спасшая найденную в коробке девочку

В пятницу, 28 января, на телеканале «Россия 1» показали очередной выпуск ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Он был посвящен истории девочки, найденной в коробке на обочине дороги под Новосибирском.

— Мы днем поехали в собор, поставили свечи, были на службе, так как Рождество. Вернулись домой, сели за стол, маленько посидели с семьей. Сын пошел с друзьями гулять. Через какое-то время позвонили. Беседует. Потом говорит: «Быстро собирайся, одевайся, нашли ребенка». Я сначала не поняла, какого ребенка. Мы быстро оделись за считаные секунды, машину супруг не прогревал, и поехали. Потом уже муж говорит, что мальчики сказали, ребенок как кукла, то есть маленький. <...> Я ее полностью не стала раскрывать смотреть, потому что холодно. Ребенок крутился. Мы закутали коробку одеялом дополнительно, потому что холодно, и поехали в первую больницу, которая расположена к нам. Мы неслись со скоростью света, все кочки собирали, — рассказала Анна Литвинова, мама одного из подростков, нашедших ребенка.