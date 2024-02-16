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В Новосибирске задержали мать найденного в мусорном баке младенца

Сейчас она дает показания в полиции

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Ребенка обнаружил случайный прохожий

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Мать найденного в мусорном баке младенца задержали в Новосибирске. Об этом сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

В посте говорится, что сейчас женщина дает показания в полиции. В пресс-службе регионального СК и МВД пока не прокомментировали эту информацию.

Ребенка обнаружил случайный новосибирец в мусорном баке на улице 1905 года. Младенец был завернут в полиэтиленовый пакет. Сейчас мальчик находится в больнице под присмотром медиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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В пресс-службе регионального МВД сообщили, что полицейские задержали мать ребенка, ее доставали в следственный комитет для дачи показаний.

Новорожденный ребенокМусорный бакПолицияНовосибирск
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