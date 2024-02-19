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Младенца нашли в мусорке

Статью могут изменить: какое наказание грозит сибирячке, выбросившей ребенка в мусорный бак — мнение адвоката

Девушку уже отправили в СИЗО

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При назначении наказания суд учитывает смягчающие и отягчающие обстоятельства

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Светлане Баштаковой, которая 16 февраля оставила младенца в мусорном баке в Новосибирске, может грозить лишение свободы сроком на 15 лет. Если дело переквалифицируют со статьи 105 УК РФ (убийство) на 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), то максимальный срок заключения составит 3 года и 9 месяцев, потому что ребенок остался жив.

О том, как могут наказать обвиняемую, в разговоре с НГС объяснил новосибирский адвокат Денис Садовский. Сейчас, как сообщали следователи, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 УК РФ и пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). По мнению адвоката, в ходе расследования могут выясниться обстоятельства, из-за которых дело переквалифицируют в статью 106 УК РФ.

— Статья 106 УК РФ — это убийство матерью новорожденного. Насколько известно по открытой информации, женщина сделала это непосредственно после родов. Полагаю, обвинение может быть переквалифицировано по статье 106 УК РФ при отсутствии каких-либо иных отягчающих обстоятельств. Но пока нам об этом неизвестно. Максимальная ответственность по этой статье — до 5 лет лишения свободы. Поскольку ребенок остался жив, то максимальный срок наказания не может превышать трех четвертей по данному составу от предельной санкции, поскольку имеет место покушение. Соответственно, максимальный срок наказания — не более 3 лет 9 месяцев лишения свободы. Как правило, суды назначают более мягкое наказание с учетом всех обстоятельств дела, — объяснил Денис Садовский.

Если статью не изменят на 106 УК РФ, матери новорожденного может грозить наказание по 105 УК РФ. Так как ребенок выжил, то максимальный срок заключения — 15 лет лишения свободы. При вынесении приговора суд учтет как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства.

Сегодня в Железнодорожном районном суде 22-летней обвиняемой избрали меру пресечения. Светлану Баштакову заключили в СИЗО. Что еще стало известно в ходе заседания, читайте в этой новости.

Брошенного младенца обнаружил новосибирец Иван Журавлёв. Мужчина рассказал подробности спасения. По словам очевидицы, когда ребенка только привезли в больницу, врачи называли его Иваном в честь спасителя. Накануне мальчика перевели из реанимации.

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