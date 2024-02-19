Статью могут изменить: какое наказание грозит сибирячке, выбросившей ребенка в мусорный бак — мнение адвоката

— Статья 106 УК РФ — это убийство матерью новорожденного. Насколько известно по открытой информации, женщина сделала это непосредственно после родов. Полагаю, обвинение может быть переквалифицировано по статье 106 УК РФ при отсутствии каких-либо иных отягчающих обстоятельств. Но пока нам об этом неизвестно. Максимальная ответственность по этой статье — до 5 лет лишения свободы. Поскольку ребенок остался жив, то максимальный срок наказания не может превышать трех четвертей по данному составу от предельной санкции, поскольку имеет место покушение. Соответственно, максимальный срок наказания — не более 3 лет 9 месяцев лишения свободы. Как правило, суды назначают более мягкое наказание с учетом всех обстоятельств дела, — объяснил Денис Садовский.