Кипр на Оби, чешский домик и дома-скобки: необычные места, в которых вы не узнаете Новосибирск
Показываем уникальные места и рассказываем, как до них добраться
В Новосибирск снова пришла теплая и солнечная погода, а это значит, что пора насладиться прогулками по городу. Автор телеграм-канала про уникальные и завораживающие места нашего региона Wheretogo.nsk Артур Галушкин собрал необычные локации для индустриальной прогулки в черте города — здесь можно погулять и устроить фотосессию, чтобы всех удивить. Для удобства в конце каждой локации в подборке есть точки на карте, чтобы вы смогли добраться до понравившегося места.
Чешский домик
Старинное здание, которое приглянулось любителям красивых мест, расположено недалеко от Михайловской набережной, где скоро появится новый мост через Обь. Рядом частные дома и административные здания, поэтому многие жители не знают об его существовании. Несколько лет назад его владелец рассказывал НГС, что построил дом из настоящего царского кирпича на предполагаемом месте маяка.
Европейский дворик
Недалеко от станции метро «Речной вокзал» можно найти уютный дворик, ощущение, что оказался в маленьком европейском городе с аккуратными, невысокими зданиями. Особенно красиво здесь на закате, когда солнце отражается от стеклянного здания напротив, дворик сразу же наполняется приятным, теплым светом — идеальное время для осенней фотосессии.
Кипр на Оби
Необычные здания в стиле хай-тек можно заметить на небольшом острове с правой стороны Оби. Здесь семь строений на сваях, рядом Бугринский мост, река и каменистый берег. Подробнее о таинственных зданиях, которые построили для людей с яхтами, вы можете прочитать в фоторепортаже НГС.
Спектр
Дома-скобки, выступающие лоджии, окна разного размера и яркие цвета — всё это про микрорайон «Спектр» в наукограде Кольцово. Жилой комплекс с необычной архитектурой — отличное место для fashion-фотосессий. Если вы хотите узнать о ярких домах подробнее, советуем прочитать большой материал НГС о них.
Если же вы планируете выехать за город в теплые солнечные дни, то прочитайте подборку Артура о пляжах под Новосибирском с необычными сооружениями, там есть дебаркадер, тайный пирс и качели.