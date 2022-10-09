Кипр на Оби, чешский домик и дома-скобки: необычные места, в которых вы не узнаете Новосибирск

В Новосибирск снова пришла теплая и солнечная погода, а это значит, что пора насладиться прогулками по городу. Автор телеграм-канала про уникальные и завораживающие места нашего региона Wheretogo.nsk Артур Галушкин собрал необычные локации для индустриальной прогулки в черте города — здесь можно погулять и устроить фотосессию, чтобы всех удивить. Для удобства в конце каждой локации в подборке есть точки на карте, чтобы вы смогли добраться до понравившегося места.

