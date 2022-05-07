Дебаркадер, тайный пирс и крылатые качели: топ-5 пляжей под Новосибирском с необычными сооружениями

В Новосибирск постепенно приходит тепло — это лучшая пора, чтобы провести время у воды, особенно в длинные майские выходные. Автор телеграм-канала про интересные места нашего региона Wheretogo.nsk Артур Галушкин собрал для НГС самые необычные пляжи и водоемы пригорода Новосибирска, на которых, помимо живописной природы, можно найти очень интересные сооружения. Чтобы вам было легче добраться туда — в материале есть точки на карте.



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