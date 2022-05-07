Дебаркадер, тайный пирс и крылатые качели:
топ-5 пляжей под Новосибирском с необычными сооружениями
Показываем и рассказываем, как добраться до этих необычных мест
В Новосибирск постепенно приходит тепло — это лучшая пора, чтобы провести время у воды, особенно в длинные майские выходные. Автор телеграм-канала про интересные места нашего региона Wheretogo.nsk Артур Галушкин собрал для НГС самые необычные пляжи и водоемы пригорода Новосибирска, на которых, помимо живописной природы, можно найти очень интересные сооружения. Чтобы вам было легче добраться туда — в материале есть точки на карте.
Тайный пирс
Неподалеку от санатория «Сибиряк» в Бердске, на берегу Обского водохранилища, располагаются старые дачные общества. Прогулка по ним приводит к старому деревянному пирсу. Он очень удачно расположен — с него всегда видно закат солнца в бескрайнюю гладь Обского моря.
Добраться до пирса можно по двумя способами: остановиться у санатория «Сибиряк», перейти понтонный мост и немного пройтись по дачным обществам (рекомендуем этот вариант) либо подъехать к дачным обществам и немного пройтись пешком.
Дебаркадер
Этот дебаркадер (другими словами, плавучий речной порт) построен на Батуринской судоверфи в 1962 году. Он стоял до середины
Край заката
Если вы не хотите ехать за живописными видами далеко за город, то это место — отличный вариант для посещения. Центральный пляж Академгородка славится закатной стороной солнца — здесь живописные закаты каждый вечер, без преувеличения. Рекомендуем прийти на пирс, локацию которого мы оставили ниже.
Крылатые качели
Не будем отходить далеко от Центрального пляжа: здесь располагается еще одна интересная локация — качели из коряг. Можно качаться и смотреть на море — красота! Особенно под закат. Качели принимают гостей уже три года, их построили энтузиасты в рамках проекта ACADEMBEACH.
Старый мост
Деревянный мост в селе Карпысак привлекает людей Новосибирска своей таинственностью. Фактов про этот мост, к сожалению, очень мало, хотя конструкция весьма интересная. Местные говорят, что строили его пленные немцы, и предназначался мост для телег с лошадьми. А потом произошёл пожар, и мост не удалось спасти.
Недавно мы писали о местах, в которых можно поймать дзен от общения с природой и выплеснуть накопившуюся агрессию.