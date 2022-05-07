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Где отдохнуть: обзор местОбзор

Дебаркадер, тайный пирс и крылатые качели: топ-5 пляжей под Новосибирском с необычными сооружениями

Показываем и рассказываем, как добраться до этих необычных мест

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Артур Галушкин собрал для НГС подборку необычных пляжей и водоемов, где можно найти очень интересные сооружения

Артур Галушкин собрал для НГС подборку необычных пляжей и водоемов, где можно найти очень интересные сооружения

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В Новосибирск постепенно приходит тепло — это лучшая пора, чтобы провести время у воды, особенно в длинные майские выходные. Автор телеграм-канала про интересные места нашего региона Wheretogo.nsk Артур Галушкин собрал для НГС самые необычные пляжи и водоемы пригорода Новосибирска, на которых, помимо живописной природы, можно найти очень интересные сооружения. Чтобы вам было легче добраться туда — в материале есть точки на карте.

Тайный пирс

Со старого деревянного пирса можно увидеть закат в бескрайнюю гладь Обского моря

Со старого деревянного пирса можно увидеть закат в бескрайнюю гладь Обского моря

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Неподалеку от санатория «Сибиряк» в Бердске, на берегу Обского водохранилища, располагаются старые дачные общества. Прогулка по ним приводит к старому деревянному пирсу. Он очень удачно расположен — с него всегда видно закат солнца в бескрайнюю гладь Обского моря.

Добраться до пирса можно по двумя способами: остановиться у санатория «Сибиряк», перейти понтонный мост и немного пройтись по дачным обществам (рекомендуем этот вариант) либо подъехать к дачным обществам и немного пройтись пешком.

Место на карте.

Дебаркадер

Этот плавучий речной порт был построен в 1962 году. Сейчас здесь можно сделать пару красивых кадров и устроить пикник

Этот плавучий речной порт был построен в 1962 году. Сейчас здесь можно сделать пару красивых кадров и устроить пикник

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Этот дебаркадер (другими словами, плавучий речной порт) построен на Батуринской судоверфи в 1962 году. Он стоял до середины 90-х в районе Коммунального моста, на левом берегу Оби, а сейчас стоит на старой базе отдыха в районе села Чернаково. Здесь можно устроить пикник, владелец базы с радостью принимает гостей за символический экологический сбор в 100 рублей.

Место на карте.

Край заката

Самые живописные закаты можно поймать на Центральном пляже Академгородка

Самые живописные закаты можно поймать на Центральном пляже Академгородка

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Если вы не хотите ехать за живописными видами далеко за город, то это место — отличный вариант для посещения. Центральный пляж Академгородка славится закатной стороной солнца — здесь живописные закаты каждый вечер, без преувеличения. Рекомендуем прийти на пирс, локацию которого мы оставили ниже.

Место на карте.

Крылатые качели

На Центральном пляже Академгородка можно найти еще одну живописную локацию для фото — качели из коряг

На Центральном пляже Академгородка можно найти еще одну живописную локацию для фото — качели из коряг

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Не будем отходить далеко от Центрального пляжа: здесь располагается еще одна интересная локация — качели из коряг. Можно качаться и смотреть на море — красота! Особенно под закат. Качели принимают гостей уже три года, их построили энтузиасты в рамках проекта ACADEMBEACH.

Место на карте.

Старый мост

Пол словам местных жителей, деревянный мост в селе Карпысак строили пленные немцы

Пол словам местных жителей, деревянный мост в селе Карпысак строили пленные немцы

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СЮЖЕТ

Где отдохнуть: обзор местГде отдохнуть: обзор мест

Деревянный мост в селе Карпысак привлекает людей Новосибирска своей таинственностью. Фактов про этот мост, к сожалению, очень мало, хотя конструкция весьма интересная. Местные говорят, что строили его пленные немцы, и предназначался мост для телег с лошадьми. А потом произошёл пожар, и мост не удалось спасти.

Место на карте.

Недавно мы писали о местах, в которых можно поймать дзен от общения с природой и выплеснуть накопившуюся агрессию.

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