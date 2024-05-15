МУП «САХ» попал под дело — причиной стал пожар на свалке у Хилокского рынка

В Новосибирске после пожара на свалке у Хилокского рынка, который произошел 14 мая, руководителю регоператора МУП «САХ» внесли представление. Возбуждено административное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры НСО.
В ведомстве отмечают, что на место происшествия выехали природоохранный прокурор и и. о. прокурора Новосибирского района. По информации прокуратуры, при оценке установлено: в нарушение требований санитарно-эпидемологического законодательства МУП «САХ» не приняло надлежащих мер, чтобы не допустить горения отходов.
— В связи с выявленными нарушениями руководителю предприятия внесено представление. В отношении юридического лица возбуждено административное дело. Пожар локализован, в круглосуточном режиме ведутся работы по его ликвидации. Причины устанавливаются, — говорится в сообщении прокуратуры.
В МУП «САХ» сообщили, что в настоящее время по факту возгорания проводится служебная проверка
Редакция публиковала фоторепортаж о том, как тушили пожар на свалке у Хилокского рынка.
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