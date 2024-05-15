Происшествия Языки пламени и черный столб дыма: как тушили пожар на свалке у Хилокского рынка — фоторепортаж
Языки пламени и черный столб дыма: как тушили пожар на свалке у Хилокского рынка — фоторепортаж
На борьбу с огнем ушло более трех часов
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В Новосибирске вечером 14 мая загорелась свалка у Хилокского рынка. Площадь пожара составила 6 тысяч квадратных метров. Чтобы потушить пламя, пожарным понадобилось более трех часов. Всё это время со свалки поднимался черный столб дыма, который окутал город. Наши фотокорреспонденты побывали на месте происшествия и сняли, как происходила борьба с огнем.
Полную хронику происходящего во время пожара на свалке у Хилокского рынка можно посмотреть по ссылке.