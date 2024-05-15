Языки пламени и черный столб дыма: как тушили пожар на свалке у Хилокского рынка — фоторепортаж

В Новосибирске вечером 14 мая загорелась свалка у Хилокского рынка. Площадь пожара составила 6 тысяч квадратных метров. Чтобы потушить пламя, пожарным понадобилось более трех часов. Всё это время со свалки поднимался черный столб дыма, который окутал город. Наши фотокорреспонденты побывали на месте происшествия и сняли, как происходила борьба с огнем.