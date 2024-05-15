НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+22°

пасмурно, без осадков

ощущается как +21

3 м/c,

ю-з.

 743мм 50%
Подробнее
0 Пробки
USD 91,36
EUR 98,67
Реклама

СРОЧНО

Хронология «светофорной аферы» и другие проблемы

Выбираем лучший бизнес вместе
Как обустроить дачу
Как сутенеры похищали девушек
Делают город круче
Разбор личности Бишимбаева
Идти к врачу или нет
Как добиться выплат по ОСАГО
Кому легко найти работу
НГС в Telegram
Происшествия Языки пламени и черный столб дыма: как тушили пожар на свалке у Хилокского рынка — фоторепортаж

Языки пламени и черный столб дыма: как тушили пожар на свалке у Хилокского рынка — фоторепортаж

На борьбу с огнем ушло более трех часов

714
7 комментариев
Город окутал черный густой дым

В Новосибирске вечером 14 мая загорелась свалка у Хилокского рынка. Площадь пожара составила 6 тысяч квадратных метров. Чтобы потушить пламя, пожарным понадобилось более трех часов. Всё это время со свалки поднимался черный столб дыма, который окутал город. Наши фотокорреспонденты побывали на месте происшествия и сняли, как происходила борьба с огнем.

По данным МЧС, пожар начался в 17:59
На борьбу с огнем пригнали тяжелую технику
Площадь пожара составила 6 тысяч квадратных метров
С места пожара поднимался густой дым
На месте работало 64 человека
В тушении задействовали 29 единиц спецтехники
Во время тушения пожарные обнаружили останки мертвых обгоревших животных
Прокуратура начала проверку по факту пожара
Жители ближайших домов пожаловались, что им тяжело дышать из-за густого дыма

Полную хронику происходящего во время пожара на свалке у Хилокского рынка можно посмотреть по ссылке.

ПО ТЕМЕ
Пожар Свалка МЧС Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

OlgA,  39

K2,  57

Татьяна,  64

Геннадий,  50

Екатерина,  32

Сергей,  32

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление