Красочный мурал с индейцем и забытые лодки: 5 необычных мест в Новосибирске для прогулок и завораживающих снимков

В Новосибирск пришла весна — самое время для захватывающих прогулок в новых местах. Если вам наскучили привычные маршруты, то посмотрите нашу совместную подборку с Wheretogo.nsk. Мы собрали лучшие места для отдыха в городе и на природе. Смотрите локации, сохраняйте места и пополняйте свои социальные сети свежими снимками.