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Где отдохнуть: обзор местМнение

Красочный мурал с индейцем и забытые лодки: 5 необычных мест в Новосибирске для прогулок и завораживающих снимков

Рассказываем, как добраться до интересных уголков в городе

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Артур Галушкин составил подборку мест, которые можно посетить, не уезжая из города

Артур Галушкин составил подборку мест, которые можно посетить, не уезжая из города

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В Новосибирск пришла весна — самое время для захватывающих прогулок в новых местах. Если вам наскучили привычные маршруты, то посмотрите нашу совместную подборку с Wheretogo.nsk. Мы собрали лучшие места для отдыха в городе и на природе. Смотрите локации, сохраняйте места и пополняйте свои социальные сети свежими снимками.

Как обычно, для удобства в конце каждой локации указана точка на карте, чтобы вы смогли добраться до места без усилий.

Яркое пятно в центре города

Мурал с индейцем станет ярким акцентом в ваших социальных сетях

Мурал с индейцем станет ярким акцентом в ваших социальных сетях

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Граффити скрываются в самом центре города

Граффити скрываются в самом центре города

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Полотном настоящего художника могут стать даже городские объекты. Таким стал и закуток гастродворика в центре Новосибирска, здесь можно увидеть мурал мексиканского уличного художника Трепо Паркера. Сочная цветовая гамма, природные и национальные мотивы Мексики, виртуозно вплетенные в архитектуру, никого не оставят равнодушным.

Место на карте.

Европейский дворик

Дворик в солнечный день заливает приятный свет

Дворик в солнечный день заливает приятный свет

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Недалеко от набережной города есть небольшой дворик, где свет играет по-особенному эстетично: стены домов заливаются янтарным светом. Именно в солнечную погоду проявляется мягкое и сказочное настроение архитектуры этого места.

Место на карте.

Молодой лес

Вы уже чувствуете умиротворение в воздухе от этой фотографии?

Вы уже чувствуете умиротворение в воздухе от этой фотографии?

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Гуляя среди сосен и вдыхая чистый, прохладный аромат хвои, чувствуешь умиротворение, которого порой так не хватает. Здесь вы сможете отдохнуть от городской суеты и сбежать от обыденности в объятья оживающей природы, прихватив с собой камеру.

Место на карте.

Уютная улочка

Тихий дворик создает атмосферу уюта

Тихий дворик создает атмосферу уюта

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Известное своей индийской кухней и интерьерами в восточном стиле кафе создает уют и частичку Востока в Новосибирске. Ваш вечер точно станет теплее под светом гирлянд и на фоне аутентичных орнаментов.

Место на карте.

Забытые лодки

Забытые лодки — звучит жутковато, но вы только посмотрите, какая прекрасная вокруг природа

Забытые лодки — звучит жутковато, но вы только посмотрите, какая прекрасная вокруг природа

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В нескольких минутах ходьбы от шумного центра города среди деревьев спрятан кусочек природы, где время течет медленнее, а воздух наполнен весенней свежестью. Здесь же притаились и деревянные лодки, нетронутые временем и почти слившиеся с природой. Прекрасное место для неторопливой прогулки.

Место на карте.

Если же вы обожаете архитектуру, то прочитайте другую подборку о необычных зданиях в Новосибирске

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