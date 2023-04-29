Красочный мурал с индейцем и забытые лодки: 5 необычных мест в Новосибирске для прогулок и завораживающих снимков

В Новосибирск пришла весна — самое время для захватывающих прогулок в новых местах. Если вам наскучили привычные маршруты, то посмотрите нашу совместную подборку с Wheretogo.nsk. Мы собрали лучшие места для отдыха в городе и на природе. Смотрите локации, сохраняйте места и пополняйте свои социальные сети свежими снимками.
Как обычно, для удобства в конце каждой локации указана точка на карте, чтобы вы смогли добраться до места без усилий.
Яркое пятно в центре города
Полотном настоящего художника могут стать даже городские объекты. Таким стал и закуток гастродворика в центре Новосибирска, здесь можно увидеть мурал мексиканского уличного художника Трепо Паркера. Сочная цветовая гамма, природные и национальные мотивы Мексики, виртуозно вплетенные в архитектуру, никого не оставят равнодушным.
Европейский дворик
Недалеко от набережной города есть небольшой дворик, где свет играет по-особенному эстетично: стены домов заливаются янтарным светом. Именно в солнечную погоду проявляется мягкое и сказочное настроение архитектуры этого места.
Молодой лес
Гуляя среди сосен и вдыхая чистый, прохладный аромат хвои, чувствуешь умиротворение, которого порой так не хватает. Здесь вы сможете отдохнуть от городской суеты и сбежать от обыденности в объятья оживающей природы, прихватив с собой камеру.
Уютная улочка
Известное своей индийской кухней и интерьерами в восточном стиле кафе создает уют и частичку Востока в Новосибирске. Ваш вечер точно станет теплее под светом гирлянд и на фоне аутентичных орнаментов.
Забытые лодки
В нескольких минутах ходьбы от шумного центра города среди деревьев спрятан кусочек природы, где время течет медленнее, а воздух наполнен весенней свежестью. Здесь же притаились и деревянные лодки, нетронутые временем и почти слившиеся с природой. Прекрасное место для неторопливой прогулки.
Если же вы обожаете архитектуру, то прочитайте другую подборку о необычных зданиях в Новосибирске