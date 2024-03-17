Угасли звезды: артисты эстрады начали сами себя отменять — рассказываем, кто устал от концертов

Странное и необъяснимое творится в мире шоу-бизнеса. Звезды эстрады начали отменять себя сами, и черный список им не указ — действуют на опережение. Тренд задала певица Зиверт, которая в конце февраля объявила, что не будет давать концертов до осени, потому что болеет. Следом за ней на переутомление и плохое самочувствие пожаловались Анна Асти и Полина Гагарина. Певица Слава рассказала, что стала забывать строчки из песен и окрестила себя бабулей. Мы решили собрать в один список самоотмененных звезд и задумались, кто будет следующим?
«Я уничтожала себя» — Zivert
В конце февраля Зиверт объявила, что прерывает карьеру. Причина — проблемы со здоровьем, которые начались еще полтора года назад. Певица объяснилась перед поклонниками в видеообращении. Сколько продлится перерыв, она не знает. Концерты отменили до осени.
— Я всё это время продолжала каждый день себя разрушать, закалываясь блокадами, чтобы временно снять боль и отработать какие-то концерты, проекты. Я просто медленно уничтожала себя нагрузками, которые непозволительны сейчас в моем состоянии. Если раньше это были звоночки от моего организма, то сейчас он бьет в колокол, — поделилась она.
Концерты Зиверт отменились во многих городах страны, включая Новосибирск. Поклонники певицы, купившие билеты, столкнулись с проблемой возврата — их вопросы оставались без ответов.
«Мне так больно» — Анна Асти
Об отмене мартовского тура сообщила Анна Асти. Певица пожаловалась на здоровье и сообщила, что концерты переносятся на апрель. Текст сообщения она опубликовала у себя в соцсетях, где рассказала, что в январе сделала операцию на обе ступни и до сих пор не восстановилась.
— Пока я не могу работать, потому что у меня сильно болит одна нога. Я понимаю, что физически не выдержу двухчасовые концерты тура. Это очень грустно признавать, и вообще что-то переносить, но, к моему большому сожалению, я должна смириться с тем, что не могу пока работать. Мы вынуждены перенести наш мартовский тур на апрель, — сообщила певица.
Анна Асти извинилась перед поклонниками и попросила отнестись с пониманием. Билеты, с ее слов, остаются действительными.
— Я до последнего рвалась и пыталась пробовать работать, но в последний раз уходила со сцены со слезами на глазах. Иногда есть обстоятельства, которые от меня не зависят, и в этом случае я не могу на это никак повлиять. Сейчас я активно занимаюсь решением вопроса здоровья, и надеюсь, что он будет решен в ближайшее время. Я даже готова еще к одной операции, чтобы забыть о том, что мне так больно, — призналась Асти.
«На пенсию!» — Полина Гагарина
Певица Полина Гагарина призналась, что устала и мечтает об отдыхе. Поэтому певица решила кардинально поменять свое отношение к гастролям и подвести итог 29 июня на концерте в Москве. Журналисты решили узнать, не собралась ли звезда окончательно уходить со сцены, на что услышали неожиданный ответ.
— На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. После чего концерты будут происходить гораздо реже, чем были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора. Я хочу, чтобы это было объединительным, собирательным и итоговым моим посланием к моим зрителям. У меня для них очень важное и глубокое послание, — ответила Полина Гагарина.
Как часто Гагарина будет появляться на сцене, пока неизвестно. Последнее время артистка занята съемками шоу «Голос». Она участвует в нем в роли наставника.
«Все, срочно в отпуск» — Слава
Устала от концертной деятельности и певица Слава. Анастасия Сланевская (настоящее имя певицы) рассказала, что стала забывать строчки своих песен. Допеть песню ей удалось лишь с третьего раза.
— Прикиньте, я вчера в Балаково пою, пою, и на песне «Без тебя меня нет» начинаю: «Так без тебя время тянется, мы с тобой друг на друга похожи»... и все, — смеется она. — Просто забываю слова, напрочь. Я раньше всегда импровизировала в таком случае, что-нибудь придумывала, а тут я посмотрела на Любанечку нашу и задумалась — это старость или усталость? Надо отдыхать, ребята, потому что это сказывается на работе.
Что еще почитать о жизни звезд
Тот самый медиатор: томский актер Андрей Бурковский уехал из России — за что его успели полюбить зрители и чем он занят в США.
«Были вместе на Мальдивах»: Давид Манукян показал в соцсетях романтичные кадры с девушкой — кто она?
«Хочу перед вами извиниться»: Никита Кологривый публично попросил прощения — рассказываем, зачем и почему.