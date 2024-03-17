Угасли звезды: артисты эстрады начали сами себя отменять — рассказываем, кто устал от концертов

— Я всё это время продолжала каждый день себя разрушать, закалываясь блокадами, чтобы временно снять боль и отработать какие-то концерты, проекты. Я просто медленно уничтожала себя нагрузками, которые непозволительны сейчас в моем состоянии. Если раньше это были звоночки от моего организма, то сейчас он бьет в колокол, — поделилась она.



Концерты Зиверт отменились во многих городах страны, включая Новосибирск. Поклонники певицы, купившие билеты, столкнулись с проблемой возврата — их вопросы оставались без ответов.