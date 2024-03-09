«Уже пора»: Полина Гагарина объявила о приостановке карьеры

Журналисты решили узнать, не собралась ли звезда окончательно уходить со сцены, на что услышали неожиданный ответ.

— На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. После чего концерты будут происходить гораздо реже, чем были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора. Я хочу, чтобы это было объединительным, собирательным и итоговым моим посланием к моим зрителям. У меня для них очень важное и глубокое послание, — ответила Полина Гагарина.

