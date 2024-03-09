«Уже пора»: Полина Гагарина объявила о приостановке карьеры

Певица Полина Гагарина после масштабного концерта в петербургском Ледовом дворце рассказала, чем планирует заниматься в ближайшее время. 36-летняя артистка призналась, что устала и мечтает об отдыхе. Поэтому певица решила кардинально поменять свое отношение к гастролям и подвести итог 29 июня на концерте в Москве.
Журналисты решили узнать, не собралась ли звезда окончательно уходить со сцены, на что услышали неожиданный ответ.
— На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. После чего концерты будут происходить гораздо реже, чем были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора. Я хочу, чтобы это было объединительным, собирательным и итоговым моим посланием к моим зрителям. У меня для них очень важное и глубокое послание, — ответила Полина Гагарина.
Многие после заявления певицы окрестили летний концерт в «Лужниках» последним, но сама Полина настаивает, что он будет итоговым. Как часто Гагарина будет появляться на сцене, пока неизвестно. Последнее время артистка занята съемками шоу «Голос». Она участвует в нем в роли наставника.
В последний раз Полина Гагарина была в Новосибирске в октябре 2023 года. Тогда на стадионе «Локомотив Арена» прошел концерт в рамках шоу «Навсегда». На выступление звезды пришли тысячи новосибирцев.