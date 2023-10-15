«Я очень скучала»: Полина Гагарина собрала полный стадион и устроила яркое шоу для сибиряков — репортаж НГС

Посетив немало концертов, с уверенностью можем заявить: постоянные задержки, заминки, технические неполадки считаются нормой. Тем более удивительны были отсутствие очередей, четкий тайминг и хороший звук. Полина Гагарина появилась на сцене спустя 20 минут с заявленного на 19:00 начала.

Средняя стоимость билетов на концерт в Новосибирске обычно 2,5–3,5 тысячи рублей. За день до выступления Гагариной сайт kassy.ru показывал около 10–15 свободных мест в партере стоимостью от 10 рублей до 15 тысяч рублей. Даже сама Полина отметила, что билеты дорогие, и поблагодарила зрителей за то, что пришли.