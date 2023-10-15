«Я очень скучала»: Полина Гагарина собрала полный стадион и устроила яркое шоу для сибиряков — репортаж НГС

В субботу 14 октября в зале стадиона «Локомотив Арена» прошел концерт Полины Гагариной. Тысячи новосибирцев купили дорогие билеты, чтобы послушать творчество любимой певицы — Полина отправилась в большой тур по стране с шоу «Навсегда». Лучшие платья, укладки, туфли — женщины явно собирались на мероприятие ответственно. Не отставали и мужчины: выглядели рядом со своими дамами достойно. Было приятно посмотреть на красивых людей, которые пришли отдохнуть, послушать музыку и насладиться вечером. Рассказываем, как это было.
Посетив немало концертов, с уверенностью можем заявить: постоянные задержки, заминки, технические неполадки считаются нормой. Тем более удивительны были отсутствие очередей, четкий тайминг и хороший звук. Полина Гагарина появилась на сцене спустя 20 минут с заявленного на 19:00 начала.
Средняя стоимость билетов на концерт в Новосибирске обычно 2,5–3,5 тысячи рублей. За день до выступления Гагариной сайт kassy.ru показывал около 10–15 свободных мест в партере стоимостью от 10 рублей до 15 тысяч рублей. Даже сама Полина отметила, что билеты дорогие, и поблагодарила зрителей за то, что пришли.
Шоу началось с трогательного видео ролика с кадрами из детства артистки о том, как она еще девочкой мечтала петь на большой сцене и собирать огромные залы. Идея «не отказывайтесь от мечты, действуйте» прослеживалась на протяжении всего шоу.
— Моя миссия — вдохновлять людей, — призналась певица.
Перед зрителями Полина Гагарина появилась в серебряном платье в пол и спела песню «Навсегда» — именно так называется ее тур. После певица резко сменила серебро на ярко-красное мини и продолжила исполнять популярные песни из своего репертуара.
Поначалу зрители тихонько подпевали и снимали кумира на телефон, но спустя 3–4 песни осмелели, начали выходить танцевать и пробираться ближе к сцене, где натыкались на бдительного охранника, который удерживал дистанцию между сценой и толпой восхищенных фанатов.
За двадцать лет карьеры Полина Гагарина получила множество наград и откликов от российских и иностранных зрителей. Полина выступила от России на Евровидении, на котором завоевала серебро, представляла Россию на самом популярном в Китае и по всей Азии шоу Singer, завоевала сердца телезрителей как наставник в проектах «Голос» и «Голос. Дети». В 2022 году Полина получила премию «Голос России».
Выглядит Полина Гагарина для своих 36 лет потрясающе — стройная, энергичная, живая. Певица с энтузиазмом общалась с гостями шоу, шутила, задавала им вопросы, предлагала петь самим, призывала танцевать. Пела она без фонограммы.
— Вы не представляете, как мы ждали именно этой поездки, потому что мы давно не виделись, я очень скучала. Честно, я не лукавлю, я очень люблю ваш город, он какой-то особенный для меня: у меня много в команде людей из Новосибирска, и это особенные для меня люди, преданные и открытые, знающие, что такое любить эту жизнь, — поделилась Полина Гагарина и исполнила песню «Смотри».
Новый образ Полины Гагариной — серебристое боди, которое отлично подчеркивает ее фигуру. После пары песен Гагарина накинула поверх красный лаковый тренч. Образы артистки — яркие и запоминающиеся, стало интересно, во что она переоденется дальше. И вот длинное платье в пол с перьями и корсетом.
— Новосибирск! Как у вас настроение? — подбадривала певица публику.
Женщины танцевали, махали в такт фонариками телефонов, мужчины тоже приплясывали, правда, менее энергично, и подпевали знакомые строчки. Аудитория Гагариной — люди в возрасте примерно 35+. Они приходили вместе с семьями, детьми, обнимались, целовались, плакали и снимали себя на фоне певицы. Шоу получилось эмоциональным — Гагариной удалось растопить сердца сибиряков.
Во время концерта Полина Гагарина делала акцент на семейные ценности и любовь родителей к детям. Ее сыну Андрею сегодня исполнилось 16 лет, он вышел на сцену вместе с мамой, аккомпанировал ей на клавишах во время песни «Попроси у облаков», которую Гагарина спела вместе с победительницей шоу «Голос» Викторией Соломахиной. После для Андрея вынесли торт со свечками — момент получился трогательным и откликнулся в сердцах зрителей.
Последовали песни «Обезоружена», «Мировой океан», «Безотносительно», «Драмы больше нет». Зрители дарили Гагариной много цветов и подарков: например, от новосибирцев она получила свой портрет и нарисованный ребенком плакат со словами «Полина — ты лучшая».
Окончательно раскрепостившаяся публика начала просить «Кукушку», которой все не было и не было. По залу даже пронесся едва уловимый шепот — а вдруг песни не будет?
Ближе к 21 часам вечера прозвучал «Спектакль окончен», песня будто бы намекала на окончание шоу. Закончив петь последнюю строчку, Гагарина представила поименно всю команду, и в конце исполнила таки «Кукушку» — песня стала завершающей.
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