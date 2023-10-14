«Новосибирск для меня особенный город»: тысячи человек пришли на «Локомотив Арену» на концерт Полины Гагариной

Тысячи человек собрались вечером 14 октября в зале «Локомотив Арены» на концерте Полины Гагариной. Как предает наш корреспондент Алена Золотухина, в зале, рассчитанном на 5 тысяч зрителей, не осталось свободных мест.
— Концерт начался в 19:20. Несмотря на то что в зале собрались тысячи человек, давки не было, все спокойно прошли на свои места, — пояснила журналистка.
Певица вышла на сцену в блестящем платье в пол и поразила красотой зрителей. Как отметила Гагарина, Новосибирск для нее особенный город, так как многие члены команды родом отсюда. Первой песней, с которой выступила звезда, стала «Навсегда».
В прошлом году Полина Гагарина выступала в Новосибирске на 85-летии образования региона. Тогда тысячи человек пришли на Михайловскую набережную, чтобы послушать песни звезды.