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«Новосибирск для меня особенный город»: тысячи человек пришли на «Локомотив Арену» на концерт Полины Гагариной

По словам корреспондента НГС, в зале не осталось свободных мест

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Песня «Навсегда» стала первой, которую исполнила звезда

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Тысячи человек собрались вечером 14 октября в зале «Локомотив Арены» на концерте Полины Гагариной. Как предает наш корреспондент Алена Золотухина, в зале, рассчитанном на 5 тысяч зрителей, не осталось свободных мест.

— Концерт начался в 19:20. Несмотря на то что в зале собрались тысячи человек, давки не было, все спокойно прошли на свои места, — пояснила журналистка.

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Видео: Алена Золотухина

Певица вышла на сцену в блестящем платье в пол и поразила красотой зрителей. Как отметила Гагарина, Новосибирск для нее особенный город, так как многие члены команды родом отсюда. Первой песней, с которой выступила звезда, стала «Навсегда».

В прошлом году Полина Гагарина выступала в Новосибирске на 85-летии образования региона. Тогда тысячи человек пришли на Михайловскую набережную, чтобы послушать песни звезды.

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Полина ГагаринаКонцертНовосибирск
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