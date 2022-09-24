На Михайловской набережной завершился концерт в честь 85-летия Новосибирской области — фоторепортаж с выступления звезд
Послушать выступления звезд пришли тысячи человек
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В Новосибирске завершился концерт в честь 85-летия образования региона. Тысячи человек пришли Михайловскую набережную, чтобы послушать песни звезды. Фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков посетил мероприятие, в его объектив попали самые яркие моменты с выступления знаменитостей.
Отметим, что сразу после завершения концерта Новосибирске образовался транспортный коллапс. Новосибирцы поспешили вернуться домой на общественном транспорте из-за чего образовалась давка. Толпы людей застряли в метро и автобусах.