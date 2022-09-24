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Давка в метро и автобусах: новосибирцы устроили транспортный коллапс после концерта на набережной

Многим горожанам пришлось пропускать транспорт и ждать следующего

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После концерта люди поспешили вернуться домой на общественном транспорте

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В Новосибирске образовался транспортный коллапс после завершения концерта на Михайловской набережной. Напомним, мероприятие прошло в честь 85-летия региона, на котором выступили Полина Гагарина, певица Ханна и группа REPLAY.

Очередь выстроилась даже перед входом в метро

Очередь выстроилась даже перед входом в метро

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После выступления звезд новосибирцы поспешили вернуться домой на общественном транспорте, из-за чего образовалась давка. Толпы людей застряли в метро и автобусах. Некоторым пришлось пропускать транспорт и ждать следующий, потому что попасть в него было невозможно из-за большого количества пассажиров.

Пробки образовались на улицах Большевистской и Восход

Пробки образовались на улицах Большевистской и Восход

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Обстановка на дорогах вблизи набережной также оказалась напряженной. По данным 2ГИС, пробки образовались на улицах Большевистской и Восход.

Ранее Полина Гагарина выступила на Михайловской набережной в честь 85-летия Новосибирской области.

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