Полина Гагарина выступила на Михайловской набережной в честь
85-летия Новосибирской области — видео с концерта
Многие новосибирцы подпевали песням Гагариной
Полина Гагарина выступила на концерте в честь 85-летия образования Новосибирской области. Тысячи человек пришли на Михайловскую набережную, чтобы послушать песни звезды.
В этот вечер со сцены прозвучали такие знаменитые хиты, как «Спектакль окончен», «Колыбельная», но самый большой фурор произвела песня «Кукушка». Как сообщила журналист НГС, которая освещает мероприятие с места событий, многие зрители подпевали этой песни.
Также на концерте выступили певица Ханна и кавер-группа REPLAY.
Ранее мы рассказывали, как проходит празднование 85-летия Новосибирской области. Яркие фото с Михайловской набережной.