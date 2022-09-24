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Полина Гагарина выступила на Михайловской набережной в честь 85-летия Новосибирской области — видео с концерта

Многие новосибирцы подпевали песням Гагариной

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На концерте собралось несколько тысяч человек

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Полина Гагарина выступила на концерте в честь 85-летия образования Новосибирской области. Тысячи человек пришли на Михайловскую набережную, чтобы послушать песни звезды.

В этот вечер со сцены прозвучали такие знаменитые хиты, как «Спектакль окончен», «Колыбельная», но самый большой фурор произвела песня «Кукушка». Как сообщила журналист НГС, которая освещает мероприятие с места событий, многие зрители подпевали этой песни.

Также на концерте выступили певица Ханна и кавер-группа REPLAY.

Ранее мы рассказывали, как проходит празднование 85-летия Новосибирской области. Яркие фото с Михайловской набережной.

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