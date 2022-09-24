Соревнования ползунков, дегустация сыра и ГТО: что происходит на праздновании 85-летия Новосибирской области — фоторепортаж
Концертная программа началась в 12 и закончится в 10 вечера
На Михайловской набережной 24 сентября в 10 утра началось празднование 85-летия Новосибирской области. Утром новосибирцев на набережной было немного, хотя все площадки начали свою работу. В 10 утра открылась гастрономическая ярмарка, где можно попробовать продукты местного производства и увидеть мастер-классы по приготовлению сыра, эклеров и сибирских блюд. Другая ярмарка посвящена мастерам, которые показывают и продают свои изделия. На главной сцене в 12 часов дня начались выступления детей с песнями и танцами. Концерт закончится в 10 часов вечера.
На Михайловской набережной с утра началась спартакиада среди органов исполнительной власти.
— Это 29 команд. Из соревнований упражнения на пресс, баскетбол, каната, силовая груша, прыжки, отжимания, скакалка, дартс, — рассказала судья Ирина Лагутина.
Также на набережной можно сдать нормативы ГТО. На площадку может подойти каждый желающий.
— Вообще у нас сегодня 10 команд. От 20 до 50 человек, то есть больше 100 человек. Это и школьники, и взрослые люди. Министерства и ведомства разные, — рассказал судья Дмитрий Стопичев.
Анастасия Бемонова, которая на ярмарке представляла компанию, продающую микрозелень, «Сибросток» рассказала, что у нее многие спрашивают, что это такое и что за мелкие растения.
— Сегодня чудесный день, солнечный. Говорили, что холодно будет, но нет. Аудитория благоприятная, на здоровье ориентирована. Многие приходят, говорят, что они меня знают и это очень приятно, — поделилась Анастасия.
Особенным открытием микрозелень стала для детей, которые видели такое в первый раз.
Как рассказала охранница на входе на территорию, нельзя проносить колющее, режущие, самокаты, стекло и спиртное.
Изначально планировалось, что после концерта Полины Гагариной будет праздничный фейерверк. В субботу, 17 сентября, в официальном телеграм-канале правительства региона сообщили, что фейерверк не состоится.