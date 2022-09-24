Соревнования ползунков, дегустация сыра и ГТО: что происходит на праздновании 85-летия Новосибирской области — фоторепортаж

Также на набережной можно сдать нормативы ГТО. На площадку может подойти каждый желающий.

— Вообще у нас сегодня 10 команд. От 20 до 50 человек, то есть больше 100 человек. Это и школьники, и взрослые люди. Министерства и ведомства разные, — рассказал судья Дмитрий Стопичев.