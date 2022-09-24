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Фоторепортаж

Соревнования ползунков, дегустация сыра и ГТО: что происходит на праздновании 85-летия Новосибирской области — фоторепортаж

Концертная программа началась в 12 и закончится в 10 вечера

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Днем продолжали доделывать фотозоны на набережной

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На Михайловской набережной 24 сентября в 10 утра началось празднование 85-летия Новосибирской области. Утром новосибирцев на набережной было немного, хотя все площадки начали свою работу. В 10 утра открылась гастрономическая ярмарка, где можно попробовать продукты местного производства и увидеть мастер-классы по приготовлению сыра, эклеров и сибирских блюд. Другая ярмарка посвящена мастерам, которые показывают и продают свои изделия. На главной сцене в 12 часов дня начались выступления детей с песнями и танцами. Концерт закончится в 10 часов вечера.

Утром проходили соревнования ползунков, где малыши пытались первыми приползти к финишу

Утром проходили соревнования ползунков, где малыши пытались первыми приползти к финишу

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На Михайловской набережной с утра началась спартакиада среди органов исполнительной власти.

— Это 29 команд. Из соревнований упражнения на пресс, баскетбол, каната, силовая груша, прыжки, отжимания, скакалка, дартс, — рассказала судья Ирина Лагутина.

Ярмарки и спортивная локация будут работать до 18 часов

Ярмарки и спортивная локация будут работать до 18 часов

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Также на набережной можно сдать нормативы ГТО. На площадку может подойти каждый желающий.

— Вообще у нас сегодня 10 команд. От 20 до 50 человек, то есть больше 100 человек. Это и школьники, и взрослые люди. Министерства и ведомства разные, — рассказал судья Дмитрий Стопичев.

Разные мастер-классы проходят в рамках празднования

Разные мастер-классы проходят в рамках празднования

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Это третий и завершающий день 85-летия области

Это третий и завершающий день 85-летия области

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На ярмарках можно купить игрушки, платки, кожаные изделия

На ярмарках можно купить игрушки, платки, кожаные изделия

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Концертная площадка будет работать с 12 до 22 часов. С 12 до 14 была детская концертная программа, с 14 до 15 — концерт профессиональных коллективов, в 15 — официальное открытие

Концертная площадка будет работать с 12 до 22 часов. С 12 до 14 была детская концертная программа, с 14 до 15 — концерт профессиональных коллективов, в 15 — официальное открытие

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Концерт певицы Ханны пройдет с 19:00 до 20:00. Также на сцене выступит кавер-группа Realplay — с 20:00 до 20:50

Концерт певицы Ханны пройдет с 19:00 до 20:00. Также на сцене выступит кавер-группа Realplay — с 20:00 до 20:50

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Анастасия Бемонова, которая на ярмарке представляла компанию, продающую микрозелень, «Сибросток» рассказала, что у нее многие спрашивают, что это такое и что за мелкие растения.

— Сегодня чудесный день, солнечный. Говорили, что холодно будет, но нет. Аудитория благоприятная, на здоровье ориентирована. Многие приходят, говорят, что они меня знают и это очень приятно, — поделилась Анастасия.

Особенным открытием микрозелень стала для детей, которые видели такое в первый раз.

Хедлайнер Полина Гагарина будет выступать с 21:10 до 21:50 на Михайловской набережной

Хедлайнер Полина Гагарина будет выступать с 21:10 до 21:50 на Михайловской набережной

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Как рассказала охранница на входе на территорию, нельзя проносить колющее, режущие, самокаты, стекло и спиртное.

На ярмарку привели курочку и козочку, которые стали любимцами у детей

На ярмарку привели курочку и козочку, которые стали любимцами у детей

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Изначально планировалось, что после концерта Полины Гагариной будет праздничный фейерверк. В субботу, 17 сентября, в официальном телеграм-канале правительства региона сообщили, что фейерверк не состоится.

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