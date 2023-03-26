«Мне всегда 15»: похудевшая Полина Гагарина выглядит как подросток — вспоминаем, как ей удалось скинуть половину своего веса

Поклонники певицы разделились на два лагеря: кто-то поддерживает артистку в ее стремлении к подтянутому телу, а кто-то упрекает, говоря о том, что Гагарина заметно перебарщивает и уже не может остановиться. «Так и до анорексии недалеко!» — негодуют подписчики.

Виной всему разводы?