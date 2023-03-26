«Мне всегда 15»: похудевшая Полина Гагарина выглядит как подросток — вспоминаем, как ей удалось скинуть половину своего веса

Больше 20 лет назад реалити-шоу «Фабрика звезд» стало хитом российского телевидения. На момент показа почти все участники становились настоящими звездами, со всеми вытекающими. А вот удержать популярность с годами удалось единицам. Один из таких ярких примеров — Полина Гагарина. Правда, если бы поклонники начинающей певицы из
За эти года Полина сменила имидж, поработала со стилистами, поменяла прическу и скинула более половины своего веса. Решение о радикальном похудении артистка приняла после рождения сына — тогда певица похудела на 40 (!) килограммов. По словам Гагариной, ее здоровье после этого стало намного лучше.
Поклонники певицы разделились на два лагеря: кто-то поддерживает артистку в ее стремлении к подтянутому телу, а кто-то упрекает, говоря о том, что Гагарина заметно перебарщивает и уже не может остановиться. «Так и до анорексии недалеко!» — негодуют подписчики.
Виной всему разводы?
Впервые певица заметно похудела еще во время первого развода. В браке с актером Петром Кисловым в 2007 году (пара распалась в 2010 году. — Прим. ред.) у Полины родился сын Андрей. Тогда певица попала в ловушку, знакомую многим молодым мамам. Сильно поправившись за время беременности, после рождения ребенка она впала в отчаяние: малыш родился, а живот остался на месте. Главной проблемой стал волчий аппетит: сколько бы Полина ни ела, ей хотелось еще. В итоге вес певицы достиг отметки
Но уже в 2009 году Полина Гагарина вернулась на телевизионные экраны с триумфом: певица избавилась от 40 лишних кило и полностью сменила имидж, превратившись из невзрачной плюшки в сексапильную блондинку в дизайнерском наряде. Певица буквально слепила для себя новое тело.
После расставания со своим вторым супругом Дмитрием Исхаковым (в браке с ним у певицы родилась дочь) звезда еще серьезнее взялась за себя, вернулась к спортивным упражнениям и здоровому образу жизни. Наставница шоу «Голос» тренируется самостоятельно дома и под наблюдением личного тренера. Выглядит Полина сейчас лучше, чем когда-либо.
Многие обеспокоены тем, что с таким жестким режимом и питанием (а точнее, его отсутствием) блондинка доведет себя до анорексии. Даже на отдыхе артистка не набирает и лишнего килограмма и на всех фото больше похожа на старшую сестру своего взрослого сына, чем на его мать. Одно из своих фото в социальных сетях певица шутливо подписала: «Мне всегда 15», и правда, экстремальная стройность позволяет Гагариной выглядеть максимально молодо.
Как худеет Полина Гагарина?
Худоба певицы уже считается ее визитной карточкой. Изящная стройность Полины Гагариной вызывает восхищение — не любоваться ее образами просто невозможно: что ни наденет, всё красиво (результат похудения, к которому стремятся все неравнодушные). Однажды в интервью Андрею Малахову она призналась, что ее диета не была сложной (как знать).
Певица перешла на следующую систему: три дня питаемся курицей, следующие три дня — овощами. И так по очереди. Важно исключить из рациона мучное, ежедневно выпивать полтора литра воды, после 18:00 закрывать на замок холодильник. С таким режимом питания певица довела свое тело до идеала за полгода, сопровождая меню спортом и активным образом жизни. В своих социальных сетях Полина Гагарина демонстрирует фотографии с отдыха в купальнике — выглядит она и правда потрясающе.
Но эксперт предупреждает, повторять путь Полины самостоятельно может быть опасно для здоровья.
— Здоровое похудение — это максимум на 5 килограммов в месяц, в зависимости от изначального веса. Это единственный путь похудеть без вреда для здоровья. Жесткие диеты приводят к большим дефицитам по витаминам и минералам. Все токсины, которые долго хранились в жировой ткани, попадают в кровь. Печень испытывает огромную нагрузку. Такое похудение никак не решает причин набора веса, ведь лишний вес — это уже следствие. После жестких диет всегда идет срыв, чувство вины, и легко набрать еще больше лишних килограммов, — комментирует диету Полины нутрициолог Валерия Гладышева.
Спорт
Полина Гагарина придерживается строгого рациона и во время занятий спортом ни на секунду не позволяет себе расслабиться. Вот уже несколько лет она тренируется вместе с Вячеславом Дайчевым — супругом певицы Алексы. И именно его считает «скульптором» своих форм.
Ее главный секрет успеха заключается в том, чтобы заниматься не в душных залах, а на открытом воздухе — это и приятно, и куда более полезно.
— Приходим мы в парк, и я понимаю, что мы не одни такие физкультурники! Воркаут происходит практически на каждом углу парка, повсюду тренажеры и турники — и все заняты! Это так круто! Спорт стал по-настоящему модной штукой, — рассказывает артистка.
Конечно, большую часть года погода в России не располагает к тому, чтобы заниматься на улице, и тогда на помощь Гагариной приходят домашние тренировки. Если заранее узнать, как правильно выполнять те или иные упражнения, их можно делать в любую свободную минуту даже без контроля специалиста.
Для того чтобы достичь таких же результатов, как она, заниматься лучше как минимум три раза в неделю: но в идеале, конечно, каждый день.
Как худеют голливудские звезды?
Здесь мы не можем не вспомнить про знаменитую щелочную диету Виктории Бекхэм. Уже несколько лет она питается по этой системе, результат мы видим сами. Фигура Виктории безупречна. Дженнифер Энистон и Гвинет Пэлтроу также разделяют страсть к продуктам щелочного происхождения — как знать, может быть, именно в этом секрет их вечной молодости.
Считается, что организм работает оптимально, если сохраняется кислотно-щелочной баланс. При его нарушении обменные процессы нарушаются, пища усваивается хуже, возникает дефицит минералов и микроэлементов, скапливаются жиры, снижается иммунитет, портятся волосы, кожа и падает уровень энергии. Звучит страшно. Для того чтобы подобного не произошло, предлагается употреблять в пищу щелочные продукты — это многие овощи, ягоды и фрукты, в том числе и имеющие кислый вкус — кислые яблоки и яблочный уксус, лимон, лайм, помидоры, грейпфрут, гранат, сырой шпинат (полный список можно легко найти в интернете). Дневной рацион должен состоять на 80% из ощелачивающих продуктов и только на 20% — из кислотообразующих.
— Отказ от кислотных продуктов рекомендуют при болезнях суставов или при гастрите. Если же вы здоровы и не имеете никаких жалоб, я не советую прибегать к такой практике похудения и отказываться от продуктов, которые окисляют организм. Употребляйте их умеренно, в первой половине дня. Полагают, что такие продукты можно заменить клетчаткой. Да, безусловно, клетчатка полезна, но когда ее слишком много, вы рискуете получить спазм кишечника, вздутие живота и метеоризм, — объясняет врач-эндокринолог Екатерина Брызгалова.
Необычным способом худеет актриса Риз Уизерспун (та самая блондинка в законе). Суть ее методики заключается в том, что периодически Уизерспун ест только детское питание. Риз уверена, что в детском питании больше витаминов и минералов, плюс пюреобразная консистенция легче усваивается организмом.
Врач-эндокринолог Екатерина Брызгалова говорит, что не видит преимуществ в такой методике. Она объясняет, что клетчатка в измельченном виде теряет эффект.
— Любое питание, которое мы хотим превратить в диету, должно быть редуцированным и уменьшенным по калориям. Если мы поставим на одну чашу весов детское пюреобразное питание, в которое входят и мясо, и овощи, а на другую — то же самое, но в твердом виде, разницу по калориям мы не ощутим. Для того чтобы похудеть, необходимо снижать количество калорий, не выходя за норму, а не менять консистенцию пищи, — говорит врач.
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