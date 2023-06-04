«Если буду падать, снимите в замедленной съемке»: в Новосибирске прошел концерт Мари Краймбрери

Вечером 4 июня в Новосибирске состоялось выступление певицы Мари Краймбрери. Чтобы посмотреть на артистку, новосибирцы собрались на стадионе «Локомотив-Арена» в Центральном районе города, концерт начался в 19:00. Корреспондент НГС Алена Золотухина вместе с горожанами посмотрела на выступление певицы. О том, как прошло музыкальное мероприятие, читайте ниже.
Выступление артистки ожидал почти полный стадион «Локомотив-Арены», посмотреть на певицу пришли как женщины, так и мужчины. По словам корреспондента НГС, выступление Мари Краймбрери задержали на 23 минуты. Несмотря на длительное ожидание, певица вышла на сцену через 40 минут после начала концерта, до ее выхода сибиряки смотрели выступление диджея. Артистка обратилась к зрителям с приветственной речью.
— Я не верю, что мы сегодня здесь в таком количестве. Спасибо больше, что все сегодня взяли и пришли, — сказала артистка. — Мы выходим на эту сцену вместе с пацанами не для того, чтобы выпендриваться и показывать, какие мы все зашопленные и классные. Мы выходим для того, чтобы вы круто сегодня провели этот вечер.
По наблюдениям корреспондента НГС, артистка поет без фонограммы, вживую. На концерт Мари Краймбрери принесли цветы, на что та ответила: «Если буду падать, снимите меня в замедленной съемке».
Во время выступления певица призналась, что пишет свои песни на протяжении 15 лет. Кроме того, артистка сообщила, что ее прошлый концерт в Новосибирске стал «самым переломным периодом» в ее жизни. Мари Краймбрери выступала в городе в конце августа прошлого года.
— Концерт стал самым переломным периодом в моей жизни, потому что на следующий день я выключила телефон, исчезла от всех и проплакала после этого еще несколько месяцев подряд. В тот день, на том концерте, находясь на сцене, я поняла, что пора что-то менять, потому что я не находила в себе ни одной энергии идти дальше, — сказала певица. — Я не понимала, что мне дальше делать, не могла рассказать о том, что со мной происходит. У меня точно были для этого причины, но я научилась смотреть на многие вещи по-другому. Поэтому я считаю ваш город переломным в своей жизни.
Артистка выступила перед новосибирцами с песнями «Мне так хорошо», «На тату», «Пряталась в ванной», «Я хотела твою фамилию» и другие. На сайте концертного агентства «ЯгоDa» указано, что стоимость билетов на выступление Мари Краймбрери в Новосибирске составила от 2500 рублей.
В середине мая в Новосибирске состоялся концерт Ольги Бузовой. Певица выступила в ДКЖ 13 мая. После концерта она осталась в Новосибирске еще на сутки.