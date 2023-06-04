«Если буду падать, снимите в замедленной съемке»: в Новосибирске прошел концерт Мари Краймбрери

— Концерт стал самым переломным периодом в моей жизни, потому что на следующий день я выключила телефон, исчезла от всех и проплакала после этого еще несколько месяцев подряд. В тот день, на том концерте, находясь на сцене, я поняла, что пора что-то менять, потому что я не находила в себе ни одной энергии идти дальше, — сказала певица. — Я не понимала, что мне дальше делать, не могла рассказать о том, что со мной происходит. У меня точно были для этого причины, но я научилась смотреть на многие вещи по-другому. Поэтому я считаю ваш город переломным в своей жизни.

