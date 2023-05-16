«Тряси своими арбузами»: как Ольга Бузова общалась со зрителями во время концерта — смотрим видео

Визит Ольги Бузовой в Новосибирск неожиданно стал одной из самых главных тем на повестке этой недели. Певица выступила с концертом в ДКЖ в субботу,
Концерт начался с 25-минутным опозданием. Ольга Бузова появилась под возбужденные крики толпы в длинном белом платье в пол и высоком кокошнике со стразами. Впрочем, неудобный наряд она быстро скинула, оставшись в коротком сверкающем платье.
— Я очень рада встрече с вами, я скучала. А вы? — поприветствовала Ольга Бузова своих зрителей под бурные овации и аплодисменты. — Спасибо вам большое. Я приглашаю вас в свой космос. Пойдем со мной? Вы настоящие? Давайте быть, а не казаться (так Ольга Бузова намекнула на следующую песню «Выключим рассвет»). Еще больше фраз, обращенных к публике, услышите в видео.
Концерт певицы длился полтора часа, за время выступления Бузова сменила четыре образа, пообщалась со зрителями, получила в подарок невероятное количество цветов и даже успела покапризничать из-за натиска фанатов и сломанных ушных мониторов. После концерта звезда вышла на улицу и раздала автографы всем желающим.
Смотрите видео и читайте репортаж с концерта королевы «