«Тряси своими арбузами»: как Ольга Бузова общалась со зрителями во время концерта — смотрим видео

— Я очень рада встрече с вами, я скучала. А вы? — поприветствовала Ольга Бузова своих зрителей под бурные овации и аплодисменты. — Спасибо вам большое. Я приглашаю вас в свой космос. Пойдем со мной? Вы настоящие? Давайте быть, а не казаться (так Ольга Бузова намекнула на следующую песню «Выключим рассвет»). Еще больше фраз, обращенных к публике, услышите в видео.

