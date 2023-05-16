freedom
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 5/10
usd 79.10
eur 86.09
Тема дняПланы на новую линию метро
Все новости
Все новости
Обзор

«Тряси своими арбузами»: как Ольга Бузова общалась со зрителями во время концерта — смотрим видео

Певица впервые привезла в Новосибирск шоу «Вот она я»

5 830
Еще чуть-чуть и видео загрузится
В этом видео смотрите яркие моменты выступления Ольги Бузовой

Видео: Алина Скитович, Антон Дигаев

Визит Ольги Бузовой в Новосибирск неожиданно стал одной из самых главных тем на повестке этой недели. Певица выступила с концертом в ДКЖ в субботу, 13 мая. В этом видео смотрите яркие моменты выступления Ольги Бузовой. После концерта она осталась в Новосибирске еще на сутки: прогулялась по городу и посетила НГУ, где ее накормили колбасой.

Концерт начался с 25-минутным опозданием. Ольга Бузова появилась под возбужденные крики толпы в длинном белом платье в пол и высоком кокошнике со стразами. Впрочем, неудобный наряд она быстро скинула, оставшись в коротком сверкающем платье.

— Я очень рада встрече с вами, я скучала. А вы? — поприветствовала Ольга Бузова своих зрителей под бурные овации и аплодисменты. — Спасибо вам большое. Я приглашаю вас в свой космос. Пойдем со мной? Вы настоящие? Давайте быть, а не казаться (так Ольга Бузова намекнула на следующую песню «Выключим рассвет»). Еще больше фраз, обращенных к публике, услышите в видео.

Концерт певицы длился полтора часа, за время выступления Бузова сменила четыре образа, пообщалась со зрителями, получила в подарок невероятное количество цветов и даже успела покапризничать из-за натиска фанатов и сломанных ушных мониторов. После концерта звезда вышла на улицу и раздала автографы всем желающим.

Смотрите видео и читайте репортаж с концерта королевы «Дома-2» (там много подробностей).

По теме

Ольга БузоваОльга Бузова в НовосибирскеКонцерт Бузовой
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ7
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ11
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter