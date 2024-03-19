На волне хейта: часовые опоздания, оскорбления и миллионные иски — 5 звёздных скандалов, где отличились российские артисты

Кто же главный скандалист? Делитесь своим мнением в комментариях под статьей Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Звездные скандалы — явление как будто бы привычное. То и дело мы слышим или видим, как очередная знаменитость устроила шоу на людях. Наговорить лишнего, устроить драку, опоздать на собственный концерт... «Да что они себе позволяют?» — скажет возмущенная публика. Чьи-то выходки — четко спланированный ход (черный пиар тоже пиар), а чьи-то — неудачное стечение обстоятельств. Рассказываем, кто из звезд за последнее время угодил в скандал и почему.



Никита Кологривый

За два дня пребывания в Новосибирске звезда сериала «Слово пацана» успел отличиться дважды. Сначала Никита Кологривый устроил скандал в кинотеатре «Победа» прямо во время фан-встречи: артист высказал претензии к площадке мероприятия и заявил, что они не умеют встречать гостей.

Актер был приглашенной звездой на открытии кинофестиваля «Семейные ценности», который прошел в Новосибирске в минувшие выходные. Сначала он выступил с речью во время торжественной части, а потом раздавал автографы — желающих получить фото со звездой было настолько много, что организаторы сделали два подхода. Дневная встреча прошла спокойно и без конфликтов, а к вечеру произошел неприятный инцидент.

Актер отличается импульсивностью и резкостью в высказываниях Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Организаторы очень плохие, извините. Вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению. Я сделаю фан-встречу и организую. И это место будет демократичным. Мы с вами все встретимся там и избежим хозяев, которые панибратски [относятся] к тем людям, которых я привез, чтобы они кино развивали в Новосибирске. У нас не привыкли встречать, у нас привыкли просирать все кино, вот и просирают, — эмоционально высказался Никита Кологривый. Конфликт в итоге урегулировали и актер вернулся к фанатам.



На следующий день Кологривый заявил, что желает пообщаться с фанатами на площадке «Гастрокорта», но в итоге опоздал почти на два часа, потому что записывал интервью или подкаст.

У актера огромная армия фанатов и такая же армия хейтеров: своим поведением и резкими высказываниями он вызывает у людей противоречивые чувства и эмоции.

Шура

За последнее время певец не был замечен в громких скандалах, но резонансные истории с его участием все-таки случаются. В прошлом месяце Шура сбежал с эфира шоу на ТНТ «Это нормально», потому что во время записи разгорелся спор — Александр Медведев повздорил с одним из гостей. Ведущие шоу Ольга Бузова и Дмитрий Дибров подняли вопрос, стоит ли брать детей на вечеринки, и в итоге острая тема стала причиной конфликта.

Во время обсуждения слово дали одному из гостей передачи. Молодой человек начал высказывать свою точку зрения и нелестно отозвался о Шуре. Это не понравилось певцу, и между ним и гостем началась перебранка. В итоге Шура покинул студию, а гостя попросили удалиться — только тогда певец вернулся на свое место.

Певец уверяет, что всегда готов за два часа до начала концерта и опоздания происходят не по его вине Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В марте Шура дал концерт в родном городе в баре «Руки вверх», но не все зрители остались довольны. Начало мероприятия заявили на 17 часов вечера, а Шура вышел к зрителям лишь в седьмом часу, спел пару песен и удалился. Организаторы объяснили, что пять вечера — это начало сбора гостей, а сам концерт должен был начаться спустя час, но зрители явились ко времени, указанному на билетах, прождали кумира почти полтора часа, устали и были недовольны.

— В Новосибирске мы начали концерт немножечко позже, не по нашей вине. И потом был такой дебильный треп, который какая-то барышня написала, — рассказывал потом артист зрителям в Екатеринбурге. — Сегодня мы тоже немножечко ждали вас всех, на улице тоже было немножко людей. Мне очень радостно, что вы приходите к нам. Я ничего никогда не задерживаю, я всегда готов за два часа, чтобы выйти к вам. Не слушайте вы всякую фигню, которую пишут.

Анна Асти

Недавно певица сообщила, что ставит концертную деятельность на паузу. Анна Асти рассказала поклонникам, что плохо себя чувствует и еще не восстановилась после перенесенной в январе операции. Анна извинилась перед своими слушателями и перенесла мартовский тур на апрель. Новосибирска в гастрольном туре не было, в Сибири певица была в ноябре.

Концерт Асти начался много позже заявленного времени — об этом НГС рассказала гостья мероприятия Анастасия. Со слов девушки, они с подругами переживали, что сильно опаздывают к началу из-за пробок, но когда пришли, Анна еще даже не появилась.

— Концерт задержали на полтора часа, для нас это был плюс, но представьте, каково было тем людям, которые ждали 2 и 3 часа, насколько они были злые. Человек сам создает себе настроение, мы сами старались себя раскачать, пели и танцевали, но эффекта вау так и не случилось. Мы ушли с половины концерта продолжать вечер по своему сценарию. Мое мнение — слабая организация, Анна много говорила между песнями, люди из зала кричали: «Хватит, пой уже». Мы отдали 15 000 рублей за 3 билета, и лучше ее слушать оффлайн, — высказалась Анастасия.

Не все фанаты Асти оценили ее вокальные способности вживую Источник: Telegram-канал Anna Asti











В Сети девушка поделилась личным опытом и нашла поддержку от большого количества пользователей, тоже недовольных концертом.



— Тоже ушли через 30 минут, больше не выдержали этого нудного бреда между песнями, так и не дождавшись хоть одной песни, слова которой знаем. Жаль, не штрафуют звезд за задержку. И да, эффекта вау, энергетики шоу — нет, — высказалась Юлия.



Временный уход Асти со сцены вызывает вопросы у поклонников. Многие полагают, что пауза связана вовсе не с проблемами со здоровьем, а с участием Анны в голой вечеринке Насти Ивлеевой. После посещения «Мутабора» Анну Асти постигла культура отмены — ее имя стояло первым в черном списке запрещенных артистов. Известно, что из-за отмененных корпоративов и концертов Асти потерпела убыток в размере 13 миллионов рублей.

Филипп Киркоров

Поп-король всегда отличался яркими выходками и неожиданными высказываниями, но чтобы устраивать драку — такого не случалось давно. Возможно, Филипп Киркоров переживал случившееся с ним на «голой вечеринке» сильнее, чем показывал. В эфире шоу «Маска. Танцы» Филипп Киркоров напал на Тимура Батрутдинова. Последний появлялся на шоу сначала в костюме зайца, а потом занял место среди членов жюри, оказавшись рядом с Филиппом Киркоровым.



С самого начала выпуска Батрутдинов начал утверждать, что точно знает, кто скрывается за той или иной маской, не называя при этом осведомленного источника, который раскрыл ему эту информацию. Киркоров то и дело подтрунивал над Тимуром, а потом и вовсе заявил, что тот не очень хороший актер. После выступления очередного участника Батрутдинов снова сказал, что знает, кто за маской, но Филипп вскипел, вскочил со своего места и накинулся на Батрутдинова с кулаками. Разнимать членов жюри пришлось участникам шоу.



А еще Филипп набил первую татуировку в 56 лет — тыльную сторону ладони теперь украшает слово King, а с обратной стороны нарисован дракон Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Позже досталось не только Батрутдинову. Когда перед жюри выступил артист в костюме Акулы, Валерия, также занимающая место судьи, предположила, что под маской скрывается Давид Манукян. В ответ Киркоров без лишнего промедления заявил: «Тогда я его первый солью». На вопрос Регины Тодоренко о том, какие у певца претензии к Даве, Киркоров ответил: «А он знает, за что» и назвал Манукяна «пираньей».



В прошлом году Киркоров ругался с певицей Любовью Успенской из-за интервью, которое она дала Алене Жигаловой на ее YouTube-канале. Выпуск программы «Алена, блин!» с Успенской за два месяца набрал 1,2 миллиона просмотров. Артистка назвала тогда Киркорова «женоненавистником», напомнила о скандальной истории, когда поп-король избил девушку, а также шокировала новостью о том, что, оказывается, Филипп предлагал ей руку и сердце за неделю до его свадьбы с Аллой Пугачевой. Киркоров заявил, что всё, что наговорила Успенская — это ложь, с которой он категорически не станет мириться, потому как он тридцать лет поет о женщинах и о любви к представительницам слабого пола. Поп-король намерен взыскать с Любови Залмановны 2 миллиона рублей.

Евгений Петросян

На старости лет в неудобное положение угодил Евгений Петросян. Рождение у 78-летнего юмориста дочери вызвало скандал: подписчики обвинили семью в том, что она прибегла к услугам суррогатной матери. Молодая супруга Петросяна, Татьяна Брухунова в свой день рождения выложила фото с маленькой дочерью.

Пока одни подписчики Татьяны поздравляли семью и удивлялись способностям Евгения Вагановича, другие оставили под постом женщины сотни гневных комментариев. Брухунова активно ведет свои соцсети и регулярно выкладывает фото, но ни на одном снимке не было заметно округлившегося живота. Татьяна ответила, что на ее страничке люди видят лишь то, что она позволяет видеть.

У артиста есть уже взрослая дочь от первого брака Викторина — ей 55 лет, она живет в Америке Источник: Telegram-канал «Евгений Петросян» / telegram.org











— Если я не сливаю свои беременные фото в Сеть, это не значит, что их нет. Может, вам еще анализы показать? — написала супруга Петросяна.



Отбиваться от нападок хейтеров Татьяне не привыкать: женщину начали травить в Сети, как только стало известно об их близких отношениях с Евгением Вагановичем. Они узаконили свои отношения в конце 2019 года, вскоре у них родился сын Ваган.



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