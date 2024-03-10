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Дебильный трёп: певец Шура резко высказался о задержке концерта в Новосибирске — видео

Певец выступил в родном городе 8 марта

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Шура дал 5-й концерт в Новосибирске за 30 лет

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Певец Шура прокомментировал информацию о задержке начала концерта в Новосибирске. Информацией с НГС поделились коллеги из портала E1.ru

10 марта у Шуры прошел концерт в баре «Руки Вверх!» Екатеринбурга. Перед своим выступлением певец прокомментировал информацию о задержке начала концерта в Новосибирске.

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Видео: Читатель НГС

— В Новосибирске мы начали концерт немножечко позже, не по нашей вине. И потом был такой дебильный треп, который какая-то барышня написала. Сегодня мы тоже немножечко ждали вас всех, на улице тоже было немножко людей. Мне очень радостно, что вы приходите к нам. Я ничего никогда не задерживаю, я всегда готов за два часа, чтобы выйти к вам. Не слушайте вы всякую фигню, которую пишут, — заявил публике Шура.

Концерт в Новосибирске артист дал 8 марта. Гости начали собираться до начала выступления, которое задержалось, зал был полон. В этот вечер Шура исполнил свои популярные песни— «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам», «Твори добро» и другие. Как проходил концерт можно почитать в нашем репортаже.

Ранее НГС исполнил мечту Шуры на вручении «Народной премии» — он исполнил песню «Твори добро» на сцене НОВАТа.

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