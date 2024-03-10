Дебильный трёп: певец Шура резко высказался о задержке концерта в Новосибирске — видео

— В Новосибирске мы начали концерт немножечко позже, не по нашей вине. И потом был такой дебильный треп, который какая-то барышня написала. Сегодня мы тоже немножечко ждали вас всех, на улице тоже было немножко людей. Мне очень радостно, что вы приходите к нам. Я ничего никогда не задерживаю, я всегда готов за два часа, чтобы выйти к вам. Не слушайте вы всякую фигню, которую пишут, — заявил публике Шура.

