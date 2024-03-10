Дебильный трёп: певец Шура резко высказался о задержке концерта в Новосибирске — видео

Певец Шура прокомментировал информацию о задержке начала концерта в Новосибирске. Информацией с НГС поделились коллеги из портала E1.ru
10 марта у Шуры прошел концерт в баре «Руки Вверх!» Екатеринбурга. Перед своим выступлением певец прокомментировал информацию о задержке начала концерта в Новосибирске.
— В Новосибирске мы начали концерт немножечко позже, не по нашей вине. И потом был такой дебильный треп, который какая-то барышня написала. Сегодня мы тоже немножечко ждали вас всех, на улице тоже было немножко людей. Мне очень радостно, что вы приходите к нам. Я ничего никогда не задерживаю, я всегда готов за два часа, чтобы выйти к вам. Не слушайте вы всякую фигню, которую пишут, — заявил публике Шура.
Концерт в Новосибирске артист дал 8 марта. Гости начали собираться до начала выступления, которое задержалось, зал был полон. В этот вечер Шура исполнил свои популярные песни— «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам», «Твори добро» и другие. Как проходил концерт можно почитать в нашем репортаже.
Ранее НГС исполнил мечту Шуры на вручении «Народной премии» — он исполнил песню «Твори добро» на сцене НОВАТа.