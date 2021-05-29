Певец Шура исполнил свою мечту и спел на сцене НОВАТа

Сегодня на «Народной премии НГС» после вручения премии в номинации «Банк года» певец Шура признался, что у него есть мечта детства, которую ему до сих пор не удавалось воплотить в жизнь.
— А я просто так не уйду! — сообщил певец, когда победители номинации ушли со сцены.
Ведущие мероприятия Екатерина Скулкина и Иван Ургант пояснили, что Шура, который родом из Новосибирска, всегда хотел спеть на сцене новосибирского Оперного театра. Шура подтвердил их слова и пояснил, какую песню споет:
— «Твори добро»! Чем вы все здесь и занимаетесь, мои родные.
Сегодня после награждения победителя номинации «Стоматологический центр года» на сцене НОВАТа произошла по-настоящему трогательная сцена — Иван Ургант встал на колени перед одной из гостей события. Рассказываем вам, что произошло.