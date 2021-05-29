29 мая суббота
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 73.59
eur 89.67
Тема дня«Народная премия НГС» уже сегодня! Что вас ждет?

Все новости

Все новости

Певец Шура исполнил свою мечту и спел на сцене НОВАТа

Он исполнил песню «Твори добро»

446
3Обсудить

Поделиться

Певец выступил с песней «Твори добро»

Певец выступил с песней «Твори добро»

Поделиться

Сегодня на «Народной премии НГС» после вручения премии в номинации «Банк года» певец Шура признался, что у него есть мечта детства, которую ему до сих пор не удавалось воплотить в жизнь.

— А я просто так не уйду! — сообщил певец, когда победители номинации ушли со сцены.

Ведущие мероприятия Екатерина Скулкина и Иван Ургант пояснили, что Шура, который родом из Новосибирска, всегда хотел спеть на сцене новосибирского Оперного театра. Шура подтвердил их слова и пояснил, какую песню споет:

— «Твори добро»! Чем вы все здесь и занимаетесь, мои родные.

Сегодня после награждения победителя номинации «Стоматологический центр года» на сцене НОВАТа произошла по-настоящему трогательная сцена — Иван Ургант встал на колени перед одной из гостей события. Рассказываем вам, что произошло.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Народная премия НГСШура
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...